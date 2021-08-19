Звёзды не хотят ехать в «Зенит». Что делать клубу перед Лигой чемпионов?

«Зенит» продолжает искать нового нападающего на европейском рынке на случай ухода Сердара Азмуна. Контракт иранца с чемпионами России заканчивается менее чем через год (в июле 2022-го), и не секрет, что 26-летний игрок мечтает о выступлении в топ-лиге. Клуб из Санкт-Петербурга сделал предложение о продлении договора на улучшенных условиях – Азмун взял паузу на размышления.

Судя по инсайдам из Европы, «Зенит» нацелен на звезду или на форварда, чьё звёздное будущее очевидно. Клуб вёл и, возможно, ещё ведёт переговоры с двумя победителями Евро-2020 в составе сборной Италии – Андреа Белотти и Лоренцо Инсинье, а также с обладателем золота Олимпиады Матеусом Куньей, который забил за сборную Бразилии в финале с Испанией. Во всех этих историях стоимость трансфера оценивается в сумму около € 30 млн, а зарплата новичка в € 4 млн в год и выше. Но в каждом случае всё развивается по одинаковому сценарию: проходит несколько дней после появления новости о начале переговоров санкт-петербургского клуба с нападающим, и выясняется, что игрок просто не хочет ехать в Россию. Кажется, проблема не в самом «Зените», который прежде привлекал под Лигу чемпионов действительно крутых легионеров вроде Халка, а в уровне РПЛ. Рейтинг нашего чемпионата всё ниже, а для топовых игроков, сохраняющих мотивацию, только лишь высокая зарплата – недостаточно сильный аргумент. Белотти с Инсинье наверняка опасаются потерять место в сборной Италии перед ЧМ-2022, играя еженедельно с соперниками уровня Серии В, а Кунья понимает, что не попадёт в сборную Бразилии на ЧМ-2022 из «Второй Бундеслиги» под названием РПЛ.

Гаэтан Лаборд Фото: Getty Images

Что же делать руководству «Зенита» в ситуации, когда на трансферном рынке товар, за который покупатель согласился заплатить продавцу требуемую сумму, выпрыгивает из рук и по собственному желанию возвращается обратно на прилавок? Первый вариант – всё-таки уговорить Азмуна продлить контракт. Вероятно, сделать выгодное предложение ещё чуть более выгодным, пообещав игроку отпустить его через год, если будет хороший вариант и для санкт-петербургского клуба, и для самого иранца. Следующим летом Сердару исполнится 27 лет, и у иранца, скорее всего, останется последний шанс уехать в приличную команду из топ-5 лиг. Чтобы спрос на Азмуна возрос, ему в Лиге чемпионов нынешнего сезона нужно сыграть успешнее, чем в двух предыдущих за «Зенит». Начал-то он осенью 2019-го ярко – с двух голов в двух первых турах «Лиону» и «Бенфике», однако потом выдал восемь «сухих» матчей в ЛЧ. Можно, конечно, не продлевать договор с Сердаром и согласиться отпустить игрока бесплатно. Впрочем, это неразумный бизнес.

Либо «Зениту» стоит переключиться на менее раскрученного, но всё равно достаточно классного игрока. В частности, на Гаэтана Лаборда из «Монпелье». По слухам, этого форварда хотел видеть в команде лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Руководство санкт-петербургского клуба, видимо, смущают два фактора: во-первых, 27-летний француз не такой известный футболист (за сборную своей страны он не заигран), а во-вторых, у Гаэтана тот же агент, что был у Семака в период его выступлений за «ПСЖ» – Кристоф Ютто. Тут вроде бы «конфликт интересов». Хотя какая разница, кто агент, если новичок действительно способен усилить команду?

Взглянув на список бомбардиров пяти ведущих европейских лиг в 2021 году, мы обнаружим Лаборда в топ-20. Он наколотил 12 мячей: столько же, например, у Мемфиса Депая и Дувана Сапаты, лишь на один больше у Ромелу Лукаку, Луиса Суареса и Виссама Бен-Йеддера. Ещё одно преимущество Гаэтана – высокая работоспособность: тренеры хвалили его за то, сколько километров он пробегает в каждом матче. На старте нового сезона Лаборд забил два гола — «Марселю» и «Реймсу» — в первых двух турах Лиги 1. Посмотрите, какую красоту он сотворил с «Марселем».

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Transfermarkt оценивает Лаборда в € 15 млн. Примерно такую сумму, как писали в СМИ, и просит за своего нападающего «Монпелье».

Другой путь – купить забивного форварда не из топ-лиги. Собственно, это и есть селекция: отыскать бриллиант среди тех, кого пока мало знают болельщики во всём мире. Взять ещё достаточно молодого игрока, который уже способен решать серьёзные задачи и может быть перепродан с выгодой через несколько лет.

Интерес к Матеусу Кунье показывает, что «Зенит» готов собрать в своём составе большую группу бразильцев, как и стабильно успешный на международной арене «Шахтёр». Кажется, есть и другая любопытная кандидатура из соотечественников Пеле. Если посмотреть на статистику бомбардиров 15 ведущих европейских чемпионатов, то в топ-7 можно обнаружить не только сверхдорогих звёзд (Левандовского, Месси, Холанда, Роналду), но и 23-летнего Артура Кабрала из «Базеля». В 2021 году он самый результативный бразилец – забил 17 голов. В новом сезоне – девять в семи матчах чемпионата Швейцарии и квалификации Лиги конференций. Кстати, Артур тоже приглашался в олимпийскую сборную Бразилии.

Артур Кабрал Фото: Getty Images

Этот парень – настоящая машина, классический центрфорвард, который очень хорош в штрафной. Посмотрите хотя бы подборку голов Кабрала на YouTube. Поражают его прыгучесть (много мячей забивает головой), выбор позиции (здорово играет на опережение) и координированность, он креативен – поражал ворота пяткой или за счёт каких-то других нестандартных действий. Есть голы и после открываний за спины защитникам, то есть речь идёт о разностороннем нападающем. Наш коллега из Швейцарии, с которым корреспондент «Чемпионата» обсудил Кабрала, отметил, что игрок «Базеля» обладает всеми нужными качествами: мощью, техникой, скоростью для игры на контратаках и умением сыграть в подыгрыше.

Кто-то скажет – да ну, это всего лишь Швейцария. Но нам ли в России пренебрежительно относиться к каким-либо чемпионатам? В конце концов, и Матеус Кунья перебрался в Германию из швейцарской лиги, и легенда РПЛ Сейду Думбия в своё время пришёл в ЦСКА оттуда. Но, к сожалению, руководители больших российских клубов продолжают закрывать глаза на «средние» чемпионаты вроде швейцарского, изучая кандидатуры потенциальных новичков на трансферном рынке. Потом мы получаем от базелей и санкт-галленов в еврокубках. Кстати, согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, чемпионат Швейцарии по интенсивности игры занимает пятое место в Европе, тогда как РПЛ – 19-е.

Разумеется, в этом тексте нет цели разрекламировать конкретно бразильца из «Базеля» – таких многообещающих молодых центрфорвардов можно найти и в других нетоповых лигах. Кабрал – просто пример доступного снайпера за адекватные деньги. «Базель» покупал его за € 4,4 млн, а Transfermarkt оценивает на сегодняшний день в € 8 млн. По информации зарубежных СМИ, Артур может перейти в «Байер», «Фиорентину» или «Ниццу». Едва ли «Базель», не попавший в Лигу чемпионов, заработает на Кабрале больше, чем «Зенит» мог бы на Азмуне, несмотря на заканчивающийся будущим летом контракт иранца.

У клуба из Санкт-Петербурга осталось около двух недель, чтобы решить вопрос с сохранением Азмуна или покупкой нового форварда под Лигу чемпионов. В начале сентября, ещё до того, как закроется трансферное окно в РПЛ, надо будет определиться с заявкой на групповой этап турнира. Пора бы «Зениту» порадовать болельщиков новостями.