Слесарь, которого в России считали скинхедом. Странный легионер «Зенита» Гартиг

Представьте, что вам 23 года. Вы не провели ни одного матча на профессиональном уровне, трудитесь в слесарной мастерской, периодически подрабатывая водителем, и гоняете на матчи любимой команды. Ещё в вашей жизни есть футбол – пару раз в неделю вы собираете с парнями, участвуете в турнирах и даже выигрываете. Что дальше? Скорее всего, доиграете до 30 в любителях, потом травма, пивной живот и проблемы на работе. Судьба Лукаша Гартига должна была сложиться именно так. Но вместо этого в 27 лет он очутился в «Зените», сыграл больше 40 матчей под руководством Петржелы, влюбил в себя болельщиков, а потом вернулся на родину завершать карьеру. Сейчас он живёт в той же деревушке, что и в 23 года. Поигрывает в футбол на любительском уровне, а на жизнь зарабатывает руками. Как и много лет назад.

«Может, достаточно чехов? Гартига я бы точно не предложил. Это не игрок уровня Премьер-Лиги», – так отозвался Константин Сарсания на очередное предложение Властимила Петржелы, адресованное президенту «Зенита» Виталию Мутко. Новый главный тренер петербуржцев рассчитывал на максимально комфортные условия работы, а для этого оказались нужны хорошо знакомые игроки. Поэтому весной 2003 года за $ 300 тыс. из скромного чешского «Богемианса» в Питер приехал мало кому известный нападающий Гартиг, работавший до этого слесарем.

Его биографию до «Зенита» мало кто знал. Родился в небольшой деревне в 70 километрах от Праги, играл в любителях, а в 24 года попал в клуб «Богемианс», где работал Петржела. И причём абсолютно заслуженно – на всех региональных и областных соревнованиях Гартиг забивал по 30-40 мячей за сезон. Считался неуступчивым форвардом, который нацелен только на результат. Отсутствие авторитетов и борьба до самого конца. Это и подкупило Власту. Тренеру даже приходилось останавливать парня на тренировках, понимая, что его организму трудно перестроиться на профессиональные нагрузки. Но в первом же сезоне Лукаш чуть ли не в одиночку унизил «Спарту»: забил гол и сделал три результативные передачи. После этого как раз «Спарта» его и пригласила. «Мне нужен был боец в атаке», – кратко описал смысл трансфер тренер Ярослав Гжебик. Но надолго Гартига не хватило: через сезон он вернулся в «Богемианс», а потом поехал в Россию.

Фото: fc-zenit.ru

«Мне нужен был негласный лидер, который показал бы, как пугать соперников», – такой смысл в трансфер закладывал Петржела. Правда, в начале Лукаш действительно в основном пугал соперников, не забивая мячи. Первый раз он отличился только через три месяца в 9-м туре. А после вместе с командой отжимался на глазах у всего стадиона, извиняясь за поражение от «Динамо» (1:7).

Пожалуй, дебютный гол так и остался самым запоминающимся. Всего в Питере Лукаш провёл три сезона. Во всех турнирах набежало 46 матчей, но только 7 — в стартовом составе. И девять голов. Гартиг так и остался под связкой Кержаков-Аршавин, бесхитростно выходя джокером.

При этом его точно запомнили болельщики «Зенита». Не сколько за игру, сколько за образ, который он привёз из Чехии. В Питере тут же посчитали, что к ним приехал скинхед. Об этом свидетельствовала лысая голова и странная татуировка на предплечье. Лукаша постоянно спрашивали об этом, и футболист постоянно бесился, повторяя, что не имеет ничего общего со скинхедами.

В 2005-м Лукаш устал от скамейки «Зенита» и поехал в Словакию. Пару лет там и возвращение в родную Чехию. Карьеру он закончил в 2016-м в «Велине», где много лет назад ему дали шанс стать профессионалом.

В 2020-м о нём вспомнил Петржела: «Гартиг до сих пор играет в футбол в любительской команде и параллельно работает у хозяина клуба. Знаю, его там очень любят и ценят за его трудоспособность. Он всегда был хорошим рабочим!»