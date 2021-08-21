У ЦСКА появился в атаке новый талант. Нападающий Яковлев забил дебютный гол за команду

ЦСКА переиграл «Ахмат» со счётом 2:0 в матче 5-го тура чемпионата, а победным мячом в домашней игре отметился воспитанник армейцев Владислав Яковлев. Этот гол стал первым для 19-летнего форварда в РПЛ. Рассказываем, что за юное дарование растёт в системе ЦСКА.

Дебютный гол — первым ударом в матче

За основной состав армейцев Яковлев дебютировал в сезоне-2020/2021 при Ивице Оличе, выйдя на две минуты в матче с «Ротором» во втором круге. Чуть больше — 13 минут — нападающий получил в игре с «Динамо» в 30-м туре. Тренерский штаб ЦСКА принял решение дать Владиславу некоторое игровое время после его феноменального сезона за молодёжный состав, где он был капитаном и показал отличную результативность (16 голов и семь голевых передач за 20 матчей).

Алексей Березуцкий не стал убирать Яковлева из основной обоймы в новом чемпионате и выделил ему десять минут во встречах с «Динамо» и «Ростовом». Увеличив игровое время молодого футболиста, главный тренер ЦСКА сразу получил что хотел. Спустя 15 минут после выхода на замену в игре с «Ахматом» Яковлев забил дебютный гол в РПЛ первым ударом в своём третьем матче в чемпионате. Фёдор Чалов подачей создал идеальный момент для воспитанника армейцев, которому оставалось только пробить головой с близкого расстояния мимо отыгранного голкипера — мяч попал в левый верхний угол.

Фото: РИА Новости

Яркую игру Яковлева, проведшего на поле 37 минут, оценил главный тренер ЦСКА.

«Яковлев в первую очередь очень активен в атаке. Активен во всех эпизодах, цепляется за мяч. Типичный форвард. С каждым месяцем и неделей надеемся на его прогресс. Тренерский штаб и я можем спокойно ему доверять всё больше времени на поле», – сказал Березуцкий.

Яковлев ярко проявил себя зимой на сборах

К главной команде воспитанник ЦСКА присоединился зимой на сборах в Кампоаморе. Яковлев принял участие в предсезонных матчах и в игре с «Ла Унионом» отметился голом и голевой передачей. Кроме того, нападающий заработал пенальти. Так что первым Владислава приметил Виктор Гончаренко, при котором он неофициально дебютировал.

Яковлев регулярно начал огорчать соперников ещё с детского футбола. В академию ЦСКА игрок пришёл в шесть лет, а через три года стал лучшим бомбардиром московской группы детского турнира «Локобол-2011-РЖД». В 2017-м нападающий помог своей команде 2002 года рождения выиграть чемпионат России среди спортивных школ, а спустя два года дебютировал за молодёжный состав армейцев. Во второй части прошлого сезона Яковлев мог получить игровую практику в «Тамбове», но трансфер не состоялся. Может, это и к лучшему, так как нападающий через два месяца дебютировал за ЦСКА в РПЛ.

Любопытный факт: матч с «Ахматом» стал для голкипера Игоря Акинфеева 490-м в чемпионате России. Когда вратарь ЦСКА дебютировал в 2002 году, Яковлеву было год и три месяца.

Отметившись первым мячом в РПЛ, Владислав стал одним из самых молодых авторов дебютного гола воспитанников ЦСКА в РПЛ за последние 10 лет — наряду с Чаловым и Александром Головиным. Три футболиста отличились за клуб в возрасте 18-19 лет. Кажется, у ЦСКА появился новый форвард, готовый навязать конкуренцию Чалову, Антону Заболотному и Чидере Эджуке.