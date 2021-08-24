Бердыев снова в деле! Он не тренировал два года

Курбан Бердыев возобновил тренерскую практику. Но не в России, где ему прочили должность то в «Спартаке», то в сборной, а в Казахстане. После двухлетнего перерыва экс-тренер «Рубина» и «Ростова» принял предложение команды своей молодости — «Кайрата» из Алма-Аты. По информации наших источников, Бердыев уже присутствовал на одной из тренировок команды, а сегодня должен быть официально представлен в качестве главного.

Помогать ему будет хорошо знакомый по совместной работе на берегах Дона Дмитрий Кириченко. Ещё одна легенда РПЛ, Вагнер Лав, зажигает в «Кайрате» с лета прошлого года. Очевидно, что теперь сопереживающих этой команде в России станет ещё больше.

Бердыев работает в «Кайрате» с мая

Возвращение Бердыева в Казахстан состоялось несколько месяцев назад. В конце мая он занял должность советника председателя наблюдательного совета в клубе. В чём заключались его полномочия, даже в Казахстане немногие имели представление. Как сообщает источник «Чемпионата», функционал КБ был неограничен. Ходили разговоры о том, что именно Бердыев наставлял команду, тогда как Кирилл Кекер только формально числился главным. 42-летний специалист покинул команду после поражения в Лиге Европы, а в последних двух матчах, победных, «Кайратом» официально руководил Артём Гавриленко. По нашим данным, консультативные услуги 68-летнего Бердыева распространялись не только на академию, но и на основную команду.

В практике Бердыева уже был опыт подобного рода, и не раз. Ранее он числился тренером-консультантом в «Анжи» и в «Ростове», где затем занял должность вице-президента. Ценные советы Курбана Бекиевича помогли ростовчанам пройти «Аякс» по сумме двух матчей (1:1, 4:1) в квалификации Лиги чемпионов. Когда Бердыев перешёл на должность вице-президента, главным тренером де-юре стал Иван Данильянц, поскольку у Дмитрия Кириченко не было соответствующей лицензии. Сейчас инициатором приглашения Бердыева на должность главного тренера в «Кайрат» стал владелец клуба Кайрат Боранбаев.

Бердыев дважды работал в «Кайрате» и играл за клуб

«Кайрат» стал вторым клубом в игровой карьере Бердыева. После пятилетки в «Копетдаге» он перешёл в команду из Алматы. Выступая на позициях полузащитника и защитника, Бердыев неплохо подключался в атаку. В сезоне-1977 он забил пять голов в 20 матчах за «Кайрат», один из которых — в первой же игре за клуб. Затем полузащитник вернулся в «Копетдаг», выступал за СКА и «Ростсельмаш», а с 1981-го по 1985 год снова пылил в Алматы. За эти пять лет Бердыев сыграл почти 150 матчей, забил 28 голов и выиграл первую лигу СССР.

В «Кайрате» Курбан и завершил игровой путь, но уже в 1993 году, после возобновления карьеры в чемпионате Казахстана.

Последним клубом Бердыева был «Рубин». Его критиковали за большую зарплату

После того как Бердыев вывел «Ростов» на новый уровень и достиг высоких результатов, он вернулся в «Рубин». В сезоне-2017/2018 казанский клуб занял 10-е место, а в следующем остановился на 11-й позиции. Неудовлетворительные результаты, серая игра команды и высокая зарплата тренера (€ 3 млн в год) — все эти факторы в комплексе привели к досрочной отставке Бердыева. 5 июня 2019 года тренер был уволен с занимаемой должности.

С тех пор Бердыев официально находился без работы. В ноябре 2020 года он напомнил о себе, заявив о желании возглавить команду с серьёзными задачами.

Какие клубы Бердыев мог возглавить

За эти два года фамилия Бердыева неоднократно всплывала в контексте того или иного клуба. После разрыва контракта с «Рубином» тренером заинтересовались «Динамо» и «Сочи». Спортивному директору московского клуба Бувачу удалось убедить главных людей «Динамо» в выборе немецкого специалиста Шварца. Кроме того, в марте 2021 года были слухи о том, что российский тренер консультировал «КАМАЗ», а затем — «Челябинск». Слухи о назначении в сборную России остались только слухами.

Отсутствие реальных и интересных предложений подвигло Бердыева к переезду в соседнюю страну. Теперь он постарается ещё раз вписать своё имя в историю «Кайрата».