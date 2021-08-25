Кажется, «Спартак» не хочет бороться за высшие места. Кауфриз — очень непонятный трансфер

Что это — безысходность или саботаж? Или, может, «Спартак» разглядел что-то неприметное?

«Спартак» изнывает от отсутствия трансферов, и, кажется, долгожданное приобретение вот-вот случится. Как сообщают коллеги (и информация многократно подтвердилась, в том числе в Бельгии), красно-белые близки к подписанию 24-летнего Максимилиано Кауфриза из «Сент-Трюйдена». Он — универсальный защитник, способный сыграть и в центре обороны, и на правом фланге. Хотя изначально его всё же стоит рассматривать как правого центрального защитника при схеме 3-Х-Х, где Кауфриз и выступал в последние сезоны.

Этот потенциальный трансфер уже получил в СМИ массу негативных оценок. В таких случаях всегда хочется копнуть глубже и попытаться понять логику клуба. Если не полностью оправдать приобретение, то хотя бы увидеть и прочувствовать качества, благодаря которым раскритикованный ещё до приезда футболист может быть полезен. Но в случае Кауфриза, признаюсь, это было непросто. Его уровень действительно крайне сомнителен.

А «Спартак» вроде бы хотел сделать шаг вперёд и хотя бы как-нибудь помочь Витории…

Чем Кауфриз отпугнул?

Ниже — нюансы, смутившие сильнее всего. И которые для качественной игры в РПЛ нужно устранять.

1) Оценка ситуаций, выбор позиции. При первых же просмотренных матчах с участием бельгийского защитника начало казаться, что у футболиста не очень хорошая школа. Он путается в перемещениях, часто пропускает вбегания опасных футболистов в свою зону и летит в отбор против менее опасных, плохо оценивает пространство за своей спиной, мало оглядывается и крутит головой.

Качественный центральный защитник — это в первую очередь выбор позиции и правильные решения. Можно средне вести единоборства, зато классно защищать зону за счёт чётких перемещений и предугадывания ситуаций (а можно наоборот — выгрызать единоборства, но распыляться в рывках и всех подставлять). У Кауфриза надёжность в решениях пока не прослеживается. Возможно, придёт со временем — такое бывает.

2) Заурядная игра головой. Прыжок невысокий, тайминг чувствует плохо, корпусом при дуэлях себе не помогает, сбрасывает головой куда попало. Против габаритных соперников — вообще без шансов. Против менее габаритных что-то выиграть может. Статистически эффективность верховых дуэлей по разным сезонам варьируется от 50 до 60 (а однажды упала аж до 35%), что довольно средний показатель. Визуально картина такая же. Как дополнительный штрих в данном пункте: минимальная польза при стандартах. За 58 матчей последних трёх сезонов InStat насчитал ему всего четыре удара головой.

3) Нехватка координации. Она влияет вообще на всё. В том числе заметно снижает эффективность динамичных единоборств. Когда Кауфриза обыгрывают обычной прокидкой мяча в сторону, как правило, не успевает среагировать. Оказываясь один в один на пространстве против набравшего скорость соперника, чувствует себя неуверенно. Случается, что здорово вылетает в отбор при передаче в недодачу, вроде бы вытыкает мяч, но потом нужно делать следующее движение, чтобы завладеть мячом. А для этого уже не хватает как раз координации — тело болтается, соперник всё делает быстрее.

Средние качества Кауфриза

Здесь — характеристики, которые нельзя назвать развитыми совсем плохо, но которые всё равно недостаточно хороши для команды уровня «Спартака».

1) Передачи, начало атаки. Как и положено внешнему центральному защитнику, часто оказывается в более высокой позиции в полуфланге. При достойной мобильности и подвижности, а также при смелых заходах на чужую половину слишком часто принимает совсем непонятные решения с мячом. Тонким распасовщиком не является. Длинные передачи отдаёт куда попало, диагонали летят долго и направляются почему-то в закрытые зоны. Короткие и средние пасы отдаёт более уверенно и может даже дозированно приносить пользу при комбинировании. Общая точность передач для игрока обороны низкая, в некоторых играх она падает аж до 50%.

2) Скорость — неплохая. На первых шагах она средняя, не хватает координации, реакции и мощности разгона. На дистанции бежит сносно, но вряд ли превосходит того же Жиго.

Чем Кауфриз хорош

Будет несправедливо, если мы совсем обойдём стороной достойные спортивные качества Кауфриза. Они есть, и для кого-то, может, они вообще вышли бы на первый план (и тогда бы теоретическую базу можно было бы подвести под положительный вердикт трансфера).

1) Бойцовские качества. Парень точно не трус, не боится жёстких единоборств, не убирает ноги (даже наоборот — совершает дикие фолы на красные карточки из-за медленной реакции и нескладности).

2) Мобильность и подвижность, достаточные для игры в тройке. Любит и умеет заходить на чужую половину, неплохо продвигает мяч рывками, забегает к лицевой под навесы, умеет атаковать из высоких позиций. Правда, хотелось бы более качественных передач и навесов.

3) Агрессия при отборах. Часто выбрасывается из линии, чтобы атаковать соперника в момент приёма мяча. В прошлом сезоне в среднем имел порядка 3,5 отбора за игру, в текущем — свыше пяти.

Резюме

Мы вроде бы постоянно говорим о качестве приезжающих легионеров, а на выходе всё равно получаем такие трансферы.

Можно было понять логику «Спартака» зимой, когда клуб подписывал Хендрикса. Да, голландец специфичен, он имел явные ограничения в подвижности — и это было заметно уже тогда, но по крайней мере это был типаж пасующего полузащитника, которого на тот момент не было в команде (Умяров, увы, нестабилен). И теоретически от Хендрикса можно было бы получить большую отдачу.

Логику же «Спартака» при трансфере Кауфриза понять гораздо сложнее. Даже если делать поблажки и изначально отводить ему роль резервиста (или подмены Жиго в случае его отъезда), то текущий уровень футболиста всё равно крайне сомнителен. Да, у него есть определённые качества, он не совсем слабый, как старина Марко Петкович, но на сегодня это не футболист для клуба, ставящего амбициозные задачи.

Какая-то очень странная история. Может, «Спартак» отвлекает нас от чего-то действительно крутого?