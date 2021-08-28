Яркий футболист АПЛ поссорился с партнёрами из-за пенальти. Ждём Ришарлисона в «ПСЖ»?

Недавно мы писали, как новый тренер «Эвертона» строит команду на фоне угроз от фанатов. Прошло всего три тура, а клуб сотрясает новый скандал – уже внутри команды.

Очередной матч команда Бенитеса проводила в Брайтоне. Матч складывался очень тяжело. После гола в первом тайме местная команда сильно прижала «Эвертон» к воротам – как вдруг Шеймус Коулман в контратаке заработал пенальти. Его должен был исполнять Доминик Калверт-Льюин, который уже удачно пробил с «точки» в предыдущей игре, с «Лидсом» – но мяч забрал себе Ришарлисон.

Ришарлисон – главная звезда «Эвертона». Именно выступая на «Гудисон Парк», бразилец заслужил первый вызов в национальную сборную, а со временем стал и одним из лидеров селесао. Этим летом Ришарлисон сыграл максимально возможное количество матчей за бразильцев на двух важных турнирах: сначала помог дойти до финала на Копа Америка, а потом – выиграть Олимпиаду. Такого статуса нет даже у Хамеса Родригеса, который приехал в Ливерпуль всё же на закате карьеры.

Топовый Ришарлисон очень хотел пробить пенальти и даже взял в руки мяч. Из-под мышки у бразильца его выбил Андрос Таунсенд, после чего бразильца успокаивали почти всей командой.

Пенальти бильярдным ударом реализовал всё-таки Калверт-Льюин, и даже во время празднования Ришарлисон был далёк от ликования.

Любопытно, с чем связано такое деструктивное желание Ришарлисона пробить с «точки» даже не на домашнем стадионе – особенно учитывая, что какую-то неделю назад он абсолютно спокойно отнёсся к попытке Калверт-Льюина. Вероятно, бразилец хотел попрощаться с командой, в которой стал звездой, голом – хотя бы с пенальти.

Почти всё то время, что Ришарлисон играет в «Эвертоне», на него претендуют топ-клубы. Сейчас бразилец может поменять клуб благодаря Килиану Мбаппе – и этому может поспособствовать как переход, так и непереход француза. «ПСЖ» видит в лидере «Эвертона» лучшую замену Мбаппе – но если сделка по нему не состоится, то как раз «Реал» может удовлетвориться приобретением Ришарлисона. Карло Анчелотти до «Реала» тренировал именно «Эвертон», и ещё в июле, по данным Goal, тренер поддерживал вариант с его приобретением.

Дёшево «ириски» своего лидера не отпустят: контракт с клубом у бразильца подписан до 2024 года. Но в связи с финансовым фэйр-плей клуб должен кого-то продать, чтобы иметь возможность тратить деньги на игроков. «Эвертон» планирует выручить за Ришарлисона € 100 млн, так что, возможно, текущая торговля «ПСЖ» по Мбаппе связана с желанием найти средства на покупку замены своего бомбардира.

А эта выходка Ришарлисона – не дурацкий каприз, а желание красиво проститься с клубом. Увы, вышло наоборот.