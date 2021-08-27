«Эвертон» хочет получить за Ришарлисона € 100 млн от «ПСЖ»
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24-летний бразильский форвард английского «Эвертона» Ришарлисон де Андраде может стать сменщиком Килиана Мбаппе во французском «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Именно Ришарлисон является первым выбором руководства «ПСЖ» в случае продажи Мбаппе в «Реал». Спортивный директор парижан уже провёл переговоры с агентом игрока и достиг соглашения о контракте до 2026 года. «Эвертон», в свою очередь, планирует заработать на бразильце не менее € 100 млн.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Ранее СМИ приписывали интерес к нему испанским грандам — «Барселоне» и «Реалу».
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