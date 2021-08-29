Трансферы недели в РПЛ. «Спартак» сделал странный выбор легионера

До закрытия трансферного окна в России остаётся чуть больше недели. А вот в Европе оно захлопнется уже через пару дней. Так что не удивляйтесь тому, что Сердар Азмун уже собирает чемоданы во Францию, а Никола Влашич планирует перелёт в Лондон. Но пока это лишь слухи. Ниже – только официально состоявшиеся трансферы за последнюю неделю.
Максимилиано Кофрие, из «Сент-Труйдена» в «Спартак»
Вероятно, один из самых странных трансферов «Спартака» за последние годы. Ведь даже в родной Бельгии о Кофрие мало что известно. Так что это либо грандиозная скаутская работа, либо надежда на чудо. Главное, что надо знать о подписании защитника – контракт на три года, а Руй Витория (не исключено, что вместе с Доменико Тедеско) согласовали этот переход.
«Кофрие взят, чтобы усилить линию обороны. Максимиллиано может действовать справа и в центре. Как и многие наши болельщики, я не видел его в деле, не могу заранее давать оценок, но судя по тому, что слышал – Кофрие активен в отборе, у него всё в порядке с бойцовскими качествами, если требует ситуация, он охотно подключается в атаку», – цитирует ТАСС пресс-служба «Спартака».
Сам Кофрие отделался коротким комментарием: «Я защитник и люблю играть агрессивно!», – сообщил он официальному сайту клуба. Не так уж и мало, учитывая все проблемы «Спартака» в последнее время.
Андрей Синицын, из «Акрона» в «Нижний Новгород»
Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын вернулся в РПЛ. Теперь он будет выступать за «Нижний Новгород». Интересно, что в своём прошлом клубе «Акроне» он так и не сыграл ни одного матча за полгода. Но теперь наверняка получит шанс. Команде Александра Кержакова точно не помешает хороший вратарь с неплохим бэкграундом в РПЛ.
«Главное, чтобы «Нижний Новгород» сохранил место в Премьер-лиге. Это очень важно для дебютанта. Ну а что касается меня, то я хочу приносить как можно больше пользы команде – на футбольном поле во время официальных матчей и в тренировочном процессе. Зимой мы расстались с «Краснодаром». Приехал в «Акрон», но у меня обострилась старая травма. Пришлось сделать операцию. А когда восстановился, сезон подошел к концу. Но сейчас всё уже позади. Чувствую себя отлично», – сказал Синицын официальному сайту нового клуба.
Правда, конкурировать 33-летнему голкиперу придётся с не менее опытным Артуром Нигматуллиным. Весьма интересное противостояние.
Гленн Бейл, из «Эммена» в «Крылья Советов»
«Крылья Советов» действительно удивили. Скауты разглядели крайнего защитника в клубе второй голландской лиги. Именно туда по итогам прошлого сезона вылетел «Эммен», хотя большую часть карьеры Бейл, естественно, провёл в элитном дивизионе. Контракт с 26-летним голландцем заключен на три года.
«Я счастлив, что перешёл в «Крылья»! Надеюсь, что смогу помочь команде. «Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят. Перед переходом в «Крылья» советовался с родителями моей жены – они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о «Крыльях», – сказал Бейл официальному сайту самарцев.
С Гаретом Бэйлом из мадридского «Реала» у них вряд ли много общего. Но, возможно, играя за «Крылья Советов», Гленн сможет дорасти до его уровня.
Андерс Дрейер, из «Мидтьюлланда» в «Рубин»
А вот «Рубин» провернул действительно интересный трансфер – 23-летний датский полузащитник Андрес Дрейер числился в «Брайтоне», поиграл в Шотландии и Нидерландах и к своим годам набил неплохую статистику в «Мидтьюлланне» – 15 голов в 53 матчах. Российские болельщики могут его помнить по голу в ворота нашей молодёжки на Евро-2021.
Стоимость хавбека тоже очень адекватная. «Рубин» заплатит около € 6 млн несколькими траншами, а впоследствии вполне может и заработать с этой сделки.
И вполне возможно, что это новый сигнал для Хвичи – пора ехать в «Тоттенхэм».
Матео Кассьера, из «Белененсеша» в «Сочи»
Четыре года назад фактурного форварда из Колумбии всерьёз сравнивали с Джексоном Мартинесом. Его забрал к себе «Аякс», но великой карьеры в Нидерландах не получилось. Кассьера играл в основном за вторую команду, потом перешёл в «Гронинген», а дальше последовал в Португалию. Там за два сезона стал основным нападающим и лучшим бомбардиром «Белененсеша» (14 голов в 61 матче лиги).
Контракт с 24-летним игроком заключен на два года с возможностью продления ещё на сезон. Известно, что «Сочи» очень нужен забивной форвард, так как Кристиан Нобоа хотя бы в силу возраста уже не может стабильно класть мячи в ворота соперника на уровне хорошего нападающего.
Так что на Матео большая надежда. И нельзя подвести.
- 29 августа 2021
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