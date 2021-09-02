Как России выйти на ЧМ-2022. Расклады в группе после ничьей с Хорватией

Новая сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла в «Лужниках» вничью с Хорватией. Команда Златко Далича остаётся нашим главным конкурентом в борьбе за выход на ЧМ-2022 в Катар. Приводим расклады в группе Н перед матчами с Кипром и Мальтой.

После ничьей в «Лужниках» Россия набрала семь очков и продолжает делить с хорватами первое место, уступая им только по разнице забитых и пропущенных мячей. Параллельно свои матчи играли соперники нашей команды по группе. Словения и Словакия тоже разошлись миром – 1:1. А вот сборная Мальты дома неожиданно разгромила Кипр со счётом 3:0. Так сейчас выглядит таблица группы H:

Напомним, что на ЧМ-2022 напрямую отправляется победитель группы, а команда, которая займёт второе место, сыграет в стыковых матчах.

В случае победы над Хорватией дома, наша сборная смогла бы повысить свои шансы на участие на ЧМ-2022. Но теперь хорваты имеют небольшое преимущество, так как ещё примут Россию на своём стадионе «Максимире» в Загребе в середине ноября – этот матч будет последним для команды Карпина в группе.

Впрочем, у нашей сборной более лёгкий календарь. Россия дважды встретится с Кипром и по разу сыграет с Мальтой, Словакией и Словенией. Хорватов же ждут два матча против конкурирующих с лидерами словаков, которые уже набрали шесть очков, а также встреча со словенцами и выезды на Кипр и Мальту.

С точки зрения возможного попадания в стыки нулевую домашнюю ничью с командой Златко Далича можно расценивать как положительный результат. Словакия не сумела приблизиться к команде Карпина, а ей ещё дважды играть с Хорватией и ехать в Россию.

Теперь сборной России необходимо брать по три очка в матчах против Кипра и Мальты, надеясь на осечку хорватов. Они играют сначала в гостях против Словакии (4 сентября), а потом дома со Словенией (7 сентября). Если в ближайших матчах всё сложится удачно, то уже наша команда получит преимущество в очках перед решающим отрезком в октябре-ноябре.