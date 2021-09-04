Железный Марио сдаёт? Восьмая травма за год!

Если бы кто-то хотел экранизировать карьеру Марио Фернандеса в России, картине подошло бы название «Несломленный». С 2013-го по 2020 год он пропустил только 17 матчей в составе ЦСКА и казался мужчиной, которого ничего не испугает. Это, кстати, максимально несвойственно для бразильцев – обычно они ноют, жалуются и лечатся при каждом мини-ушибе. Марио дубасили по ногам, руками и голове – ломали нос, пару раз он ловил сотрясение, но быстро восстанавливался и возвращался в игру. Однако в последний год начались более серьёзные проблемы – с октября 2020-го у него 15 пропущенных матчей – почти столько же, как за за те самые семь лет.

Новая проблема вскрылась после игры с Хорватией – колено. Из-за этого 30-летний защитник даже не полетел в составе сборной России на Кипр. При этом остался готовиться на матч с Мальтой. Некоторые предположили, что это отголоски ушиба спины, полученного во время игры с Финляндией. Тогда Марио своим падением после шикарного прыжка всерьёз всех испугал. Но медики сборной умудрились быстро поставить его на ноги и уже к Дании он оказался готов.

«Что касается состояния после травмы, всё хорошо. Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болела спина и шея. Несколько дней всё болело и онемело, но сейчас всё отлично. Нет никаких проблем», – говорил Фернандес в интервью клубной пресс-службе уже после возвращения из сборной в ЦСКА.

Правда, уже в четвёртом туре РПЛ против «Ростова» – новая травма. В середине второго тайма он попросил замену, схватившись за бедро. А Березуцкий после матча признался, что знал о проблеме, так как игрок получил удар ещё раньше. В итоге – один пропущенный матч.

С одной стороны, в этом нет ничего страшного. Возраст, игра почти без пауз в последние полтора года, поэтому могут вылезать разные болячки. Но ещё несколько неприятных фактов:

– травма бедра в матче с «Ростовом» уже третье аналогичное повреждение за последнее время: Марио не играл месяц в ноября 2020-го и три недели в апреле 2021-го.

– За это время помимо перечисленного у него были проблемы с пахом и ушиб лица.

– Но главное – все беды начались после перенесённого коронавируса в октябре 2020-го.

После этого с Фернандесом явно что-то не так. Нет, он не играет хуже. Однако количество пропущенных матчей по сравнению с периодом из прошлого говорит само за себя.

Ещё одна теория травм – удручающие результаты ЦСКА в этот самый период. Как и любой бразилец, Марио – человек настроения. И когда идёт у команды, у него тоже огромное желание показывать свой класс. Когда результата нет, гаснет и футболист.

Но будет грустно, если в 30 лет он будет лучиться больше, чем играть. Этого не хотелось бы болельщикам ни ЦСКА, ни сборной России.