Самый опасный игрок сборной Мальты родом из Африки. Мбонг-старший уже забивал России

На подходе матч сборных России и Мальты в квалификации чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт 7 сентября в Москве и станет для обоих участников заключительной в сентябрьское «окно ФИФА». Соперника нашей команды принято считать футбольным карликом, но даже в его составе есть любопытные персонажи. Не заметить – невозможно!

Речь про братьев Джозефа и Пола Мбонгов. Первый — хавбек, второй — нападающий. Они приходятся сыновьями бывшей звезде мальтийского футбола Эссьену Мбонгу. Тот в своё время успешно выступал за «Хибернианс» и считается одним из лучших полузащитников в истории местного чемпионата.

Джозеф родился в Нигерии и переехал на Мальту вместе с отцом в двухлетнем возрасте. Пол появился на свет позднее уже на острове, поэтому, как и брат, он является гражданином Мальты. В 2013 году, когда парням не было и 18 лет, Мбонг-старший скончался. На тот момент ему было всего 37 лет. По словам друзей, Эссьен ушёл из жизни на родине.



Джозефу Мбонгу на данный момент 24 года. В 2014 году на Мальте проходил чемпионат Европы U17, благодаря чему сборная впервые в истории попала на турнир. Мбонг считался одним из ярчайших талантов мальтийского футбола. В преддверии соревнований полузащитник заявлял о желании защищать честь именно этой страны, несмотря на возможность представлять Нигерию: «Мальта дала мне многое, и я хочу отплатить».



Джозефа услышали и особом порядке дали гражданство. Игрок отреагировал так: «Уверен, что люди, решавшие вопрос о моём гражданстве, признали успехи моего отца и приняли во внимание мой футбольный потенциал». Мальта тот Евро U17 провалила, но Мбонг забил один из мячей и стал автором первого гола сборной в финальной части турнира за всю историю.

Также старший из братьев уже знаком со сборной России. В первом туре нынешнего отборочного цикла чемпионата мира наша команда добилась победы на Мальте со счётом 3:1. Так вот, единственный гол в составе мальтийцев забил как раз Джозеф. И как забил! Воспользовался ошибкой на углу штрафной площади, развернулся, качнул Караваева и с острого угла мощно «прошил» голкипера Антона Шунина, пустив мяч над его головой.

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В прошлом году Мбонг перешёл из «Хибернианса», где воспитывался и играл до этого, в «Хамрун Спартанс». Трансфер получился удачным — весной Джозеф помог своей новой команде стать чемпионом. Впервые за 30 лет!

Пол Мбонг младше брата на четыре года, но к своим 20 годам тоже успел добраться до сборной. С ним связана другая яркая история. В декабре прошлого года в концовке матча Пол подкатился сзади под соперника, и они устроили стычку. Судья влепил игрокам по жёлтой карточке, только вот для оппонента Мбонга она оказалась второй, и он покинул поле. Пол добил соперника обвинениями в расизме, после чего его клуб обратился в футбольную федерацию с требованием организовать расследование. В итоге игроки сами уладили конфликт и даже сделали совместное фото.

Пол и Джозеф Мбонги не одноклубники, младший брат выступает за «Биркиркару». Команда в данный момент лидирует в чемпионате Мальты. Сыграно только два тура, но взять титул вслед за братом — это был бы эффектный трюк. Кстати, у Мбонгов есть ещё и средний брат — Эммануэль на год младше Джозефа и тоже играет в футбол, но до уровня сборной пока не дорос.



В отборе ЧМ-2022 Джозеф Мбонг — один из ключевых игроков сборной Мальты. Он провёл все пять матчей, забил два мяча и отдал два ассиста. Пол сыграл четыре встречи и пока не отметился результативными действиями. Мальта с 4 очками занимает предпоследнее место в группе, по дополнительным показателям опережая Кипр.