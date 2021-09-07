Закрытие летнего трансферного окна в России. LIVE!

Привет, друзья! Закрытие трансферного окна — один из самых волнительных моментов года для болельщиков всех стран, по степени ожидания сравнимый с финалом еврокубка. В Европе окно уже захлопнулось, в России — ещё нет. Дедлайн — в ночь с 7 на 8 сентября. Обилия громких переходов в последние часы летнего регистрационного периода ждать, наверное, не приходится, но в том, что они ещё будут, почти нет сомнений. Большинство топов РПЛ не отказалось бы от одного-двух качественных новичков, не говоря уже об обитателях «дна». Ну и исконная русская привычка откладывать всё на потом — лишний аргумент в пользу «поздних» сделок. Сориентироваться во всех перемещениях на флажке вам поможет наш онлайн. Следим за событиями вместе!