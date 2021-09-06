«После десяти дней со сборной надо уехать в лес и пропасть». Слова Карпина перед Мальтой

Нашу команду перед матчем с Мальтой представляли на встрече с журналистами Валерий Карпин и Фёдор Смолов. Сборная уже приучила к тому, что игрок, пришедший на предматчевую пресс-конференцию, выходит на игру с капитанской повязкой. Но про Смолова-капитана Карпин информацию не подтвердил:



«Все – капитаны. Им может оказаться любой игрок. Если он окажется завтра на поле, может быть, будет капитаном».

И ещё немного новостей (коротко), прежде чем перейдём к более глобальным темам:

– Фернандес завтра не сыграет – это последствия травмы, полученной в игре с Хорватией.

– Смолов готов бить пенальти, если его назначит тренерский штаб. Ещё он впервые прокомментировал свой пост в «Инстаграме» после победы с «Локо» в Кубке России – тогда все подумали, что Фёдор посвятил его Черчесову. Но нет – публикация относилась к победе в Кубке. Кстати, про свой вызов в сборную Фёдор сказал: «Георгиевич разбирается».

– Мальта для Карпина – больше не карликовая сборная. Карпин играл с ней 25 лет назад и заявил, что та команда и нынешняя – небо и земля.

– К критике Карпин относится спокойно – даже пошутил, что сложно себе представить, что будет, когда сборная России проиграет. Но он к этому уже привык.

А теперь о серьёзных проблемах – сначала тренер сборной немного поспорил с журналистом:

– Почему функциональное состояние такое плохое и будет ли хуже в октябре, когда у игроков будет больше матчей? – вопрос журналиста.

– Здесь надо смотреть, что понимать под усталостью, говоря, что будет хуже в октябре. С чего вы это взяли?



– Будет больше матчей.

– Окей, больше матчей. Думаете усталость, это когда много матчей? Вы сейчас выйдите на поле – сколько вы продержитесь, пять-десять минут?



– Ну, как-то так.

– Меня на три минуты хватит, вас хватит на мало. Почему? Ответьте сами на этот вопрос.



– Потому что мы не готовы?

– Ну всё, выводы делайте сами.

В итоге тема готовности стала ключевой на всей пресс-конференции.

— Я бы отметил не только энергозатратный футбол, а в целом футбол в Европе, – сказал Карпин. – Против Хорватии он энергозатратный сам по себе. Против них надо много бегать. Если Брозович пробегает 13 километров, то ему надо противостоять и тоже столько пробегать, плюс на спринте 200-300-400 метров, чтобы хотя бы сравняться с ним. Но вопрос не только в этом, физическое состояние подразумевает не только «пробежать». На морально-волевых можно пробежать не пять минут, а 15. Вопрос не только в том, что это в одной игре. Играть через два дня на третий, а не через три на четвёртый – это непросто. Даже в великолепном состоянии. Команда Кипра кажется стоячей, но когда смотришь цифры РПЛ и европейские – даже не топовых команд, разница чувствуется.

– Большое количество травм – тоже итог неготовности игроков к вашим физическим нагрузкам?

– Сколько их уже, семь? Честно, не знаю, сколько, голова сейчас… (разводит руками) Первое – некоторые травмировались не здесь, а приехали после тура. Что касается того, что это может быть связано с нагрузками тренерского штаба, то у нас не было не то что высокой нагрузки на тренировке, а даже средней.



Все тренировки средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся. В какой день нам вообще тренироваться? Так что травмы связаны с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность.

– Ваша диета помогает?

– Некоторые скинули вес – это связано и с игровой нагрузкой. По поводу питания – за неделю, даже восемь дней, сахар убрали, кто-то похудел. Но через неделю опять начнут есть. Мы пытаемся всем своим меню доказать, что можно питаться хорошо и правильно – и что без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрёт. Можно объяснять на примере машины – вы в хорошую машину не будете 92-й бензин заливать. Правильное питание – это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое.



– А на каком бензине ездит сборная сейчас?

– Не знаю, 95-й или 98-й, но точно не дизель.



– Лучше ли Головин и Миранчук в интенсивности?

– То, что игроки за границей больше привыкли к такому ритму, – однозначно да.



– У вас практически нет времени на физические тренировки игроков. Были ли вы к этому готовы и что с этим делать в будущем?

– Я знал, что тренироваться некогда и готовиться тоже некогда – мы тут даже не тренируемся. Говорил об этом после разговора со Слуцким. Что с этим делать? С этим надо что-то делать футболистам. То, что сказал про питание, – надеюсь, футболисты прониклись. Надеемся, в октябре они будут готовиться к матчам за счёт большего количества игр. Для вас это усталость, которая будет якобы накапливаться, но говорить про неё после 20 матчей – смешно. Когда в Европе играют до нового года по 30 с чем-то матчей. И в чемпионатах интенсивных, и в сборных, и в Лиге чемпионов. Но говорить, что всё пропало – нет. Надеюсь на сознательность футболистов, что они поняли, что здесь другие скорости и интенсивность. Надо делать ротацию, чтобы все выдерживали.



– Плохая физика – это тренд РПЛ? Может, надо общаться с тренерами клубов?

– Я могу только полагаться на сознательность игроков, но влезать в тренировочный процесс любого тренера любого клуба – неправильно. Если бы мне тренер сборной в клубе говорил, как тренировать, послал бы его куда подальше. Мы можем дать рекомендации ребятам, за чем они могут следить сами. А в клубные тренировки мы влезать не в праве. Я бы тогда на месте клубного тренера сказал: раз они такие плохие, то не вызывай их.

– Вы в своё время не были самым техничным игроком. Вошли бы вы в топ-10 самых техничных игроков нынешней сборной?

– Лео Месси бы не был и в десятку не входил. Был бы корягой, которая много бегает. Но очень много бегает.



– Как вам в сборной? Подходит эта работа?

– Подходит или нет – вопрос не ко мне. Нравится ли? Работа интенсивная, за шесть дней – три игры. Интенсивность большая, в клубе, когда нет матчей на неделе – более спокойно. Здесь – более ответственно и интенсивно проходит. Оценить не могу, у меня голова горит. Но то, что после этих десяти дней в сборной мне надо будет уехать в лес, выключить телефон и на три дня пропасть – это 100%. Надо восстановить нервы и здоровье.

Но то, что мне это очень интересно, – да. Столько футболистов такого высокого качества у меня никогда не было. Это лучшие футболисты страны, они мастеровиты – это однозначно. Поэтому интересно.