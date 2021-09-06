Карпину нужно корректировать опорную зону. Ставка на Баринова – спорное решение

Сборная России на Кипре продолжила путь, выбранный в стартовом матче с Хорватией. Карпин вновь доверился схеме 4-3-3 (пусть и переформатировав состав – где-то вынужденно, где-то – исходя из тактических соображений), а также агрессивному стилю игры в обороне. Наша команда прессинговала с тройкой нападающих в передней линии – если с Хорватией они добегали по паре центральных защитников и нижнему опорнику, то на Кипре ввиду системы соперника давление оказывалось на чужую тройку обороны.

Полагаю, все эти тенденции – система 4-3-3, которую Карпин полюбил ещё в «Ростове»; ставка на высокий прессинг; агрессивная пара центральных защитников, необходимая для высоты линии и страховки в случае прошедших передач в буферные зоны – получат продолжение. И, скорее всего, фундамент сборной России закладывается именно сейчас, метаний из стороны в сторону в ближайшие месяцы будет минимум. Поэтому на данном этапе очень важно понять, есть ли откровенно провисающие позиции и игровые недостатки, которые смущают.

Лично мне по итогам двух матчей хочется обратить внимание на проблемы в центральной оси. Они прослеживались ещё в игре с Хорватами: 1) прессинг минимум три раза за первый тайм проваливался, Баринов пробрасывался, приходилось нестись назад всей командой; 2) в позиционной обороне сборная России тоже теряла игроков, Баринов выскакивал, чтобы маскировать недоработки Миранчука в верхней линии, а никто из «восьмёрок» (ни Кузяев, ни Головин) не смещался по диагонали – и зона между линиями пустовала.



Тогда это можно было списать на факторы несыгранности и хорошего движения соперника – хорваты даже при неоптимальной готовности делали многие вещи быстрее, российские же игроки запаздывали с реакцией и, как следствие, смещениями. Но проблема в том, что на Кипре мы увидели примерно те же сложности. И перед следующим циклом, скорее всего, потребуется какая-то коррекция.



Разумеется, игровые недостатки сборной России связаны не только с нижним опорником Бариновым, часто они появляются из-за коллективных недоработок. Но ведь и фигура Баринова – ключевая. И очень важно понять, действительно ли Дмитрий – лучшая кандидатура на роль нижнего опорника?

Обе игры показали, что Баринов не справляется с созиданием и продвижением мяча. А ведь с Кипром нужно было атаковать

Так выглядела карта передач Баринова в игре с Хорватией. Лишь один пас в финальную треть, минимум передач вперёд, в основном – поперёк и назад. Невысокая вовлечённость в игру, зато высоковатый процент неудачных действий.

А дальше – карта действий и передач Баринова в игре с Кипром. Уже гораздо симпатичнее, хотя и здесь преобладает горизонтальный акцент. Лишь одна передача сделана внутри финальной трети, ещё одна – из средней трети в финальную (неточная).

По пасам с продвижением Баринов набрал скромные цифры (три точные передачи), больше – у всех защитников, Головина и даже Смолова.

То есть в матче, где нужно было много играть с мячом и требовалось чаще взламывать пространство между линиями (структура Кипра позволяла это делать), сборная России вышла с опорником, обладающим очень скромными конструктивными и комбинационными способностями, вместо продвижения нацеленным на контроль и развороты атаки за счёт поперечных передач, неуверенно играющим под давлением.



В первом тайме Баринов дважды обрезался под чужим прессингом, особенно болезненным мог стать эпизод на 14-й минуте, когда Дмитрий отдал слабую передачу на Джикию и вынудил того в суете выбивать мяч вперёд. Вместо спокойного выхода через контроль мы чуть не получили опасный момент.

У Баринова есть абсолютно понятные для нижнего опорника проблемы в матчах такого характера: 1) он неинициативен в открываниях под мяч; 2) открывания совершает на низкой скорости (а они для опорников очень важны и специфичны – нужно сначала создать себе зону, потом резко открыться на рывке; 3) принимает мяч, стоя спиной к чужим воротам, а не в пол-оборота; 4) обладает средними координационными и техническими возможностями, поэтому так себе действует на разворотах.

При этом сам плеймейкинг у Баринова может быть адекватным – если он уже развёрнут лицом к чужим воротам, то неплохо видит поле и партнёров. Но если оценивать работу с мячом в комплексе, то Дмитрий – никак не нижний опорник-диспетчер. Он может быть вторым опорником или «восьмёркой» (как его, кстати, использовал Николич в «Локомотиве»). Используя его в такой глубокой позиции, сборная России лишается атакующего потенциала.

Баринов – боец. Но опорная зона всё равно защищается средне

Прежде всего, стоит отметить, что Баринов – большой молодец с точки зрения объёма борьбы и перемещений. Он самоотверженный, выносливый, жёсткий. Если мы посмотрим на картинку со статистикой сверху, то увидим, что с Кипром Дмитрий провёл 25 единоборств, из них 11 – в обороне и семь – за нейтральный мяч. Это крутые цифры для опорника, и если отталкиваться от них, то Баринов, вне всяких сомнений, держит уровень сборной России.



Но, во-первых, есть вопросы по качеству ведения борьбы. Wyscout насчитал у Дмитрия 44% выигранных единоборств всего, 45% — в обороне и 29% — за нейтральный мяч. У полузащитника «Локомотива» три фола (в том числе два необязательных на своей трети в начале матча – а это неприятные стандарты). InStat тоже не очень высоко оценил игру Баринова – 20 единоборств, девять победных (45%), 31% выигранной борьбы в обороне. Это плюс-минус совпало с визуальными ощущениями: объём был очень приличный, а цельности и качества не хватило.



А ключевое – это даже не борьба, а перемещения, взаимная страховка и общая конструкция опорной зоны. Сборная России снова повторяла те же ошибки, что и в игре с хорватами. Когда Баринов по каким-то причинам выдвигался вперёд, его зону никто не страховал.



Здесь, например, Баринов выдвинулся в прессинг, а Головин застыл в полупозиции на фланге и не поддержал партнёра. В итоге прессинг получился разорванным, его можно было легко разбить, после чего ускорить атаку через центральную зону. Повезло, что киприоты делали лишние касания и позволяли игрокам российской сборной перестраиваться обратно.

Идентичная ситуация: Баринов покидает зону, чтобы поддержать прессинг, но оказывается «1 в 2» в центре из-за Головина. Потенциально это взлом пространства и дыра в середине.

Возникали структурные провалы и в других фазах обороны. Здесь Ерохин раскрылся в атаку после длинной передачи, Баринов после отскока остался «один в два», а компактности не было. И мы снова получили неприятную атаку через центр.

Или минимум два раза Баринов здорово играл на подборах недалеко от чужой штрафной, пробовал поддержать атаку, но команда снова теряла мяч. И в таких ситуациях зону Баринова не страховал вообще никто – команда получала колоссальный разрыв.

Выводы

Безусловно, во всех перечисленных проблемах был виновен не один Баринов, там прослеживалась целая цепочка недоработок. Сложности Баринова в том, что он: а) не уникален в поглощении пространства и сближениях, как тот же Мухин; б) не всегда чётко понимает, когда выброситься из зоны и агрессивно сыграть в отборе, а когда лучше остаться в позиции и встретить атаку лицом. Партнёры при пробросах Дмитрия не заужают и не страхуют пространство.



Атакующая структура сборной России по итогам двух матчей тоже вызывает много вопросов. Если команда хочет играть дерзко и смело, как заявляет Карпин, то опорную зону в будущем определённо нужно корректировать. Мальту, хочется верить, мы обыграем, а вот перед важными матчами в октябре потребуются выводы.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.