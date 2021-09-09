РПЛ уйдёт с «Матч ТВ»? Лига проголосовала за тендер!

В четверг, 9 сентября состоялось заседание правления российской Премьер-Лиги. На нём было принято решение о проведении конкурса на реализацию медиаправ. Ранее стало известно, что руководство РПЛ отказалось от приоритетного предложения «Матч ТВ», которое не устроило клубы, в пользу тендера с разделением пакета медиаправ.

Кто конкуренты «Матч ТВ» и когда определится обладатель прав

Напомним, действующий контракт РПЛ с «Матч ТВ» истекает, а, значит, этот сезон может стать последним для чемпионата России по футболу на федеральном спортивном канале. У «Матч ТВ» (Газпром-медиа-холдинг) появились конкуренты за ТВ-права – это онлайн-кинотеатр Okko («Сбербанк»), «Яндекс» и платформа Smart («Мегафон»). При этом «Матч ТВ» мог сделать приоритетное предложение до 1 сентября и получить права без тендера, если бы лига приняла предложение телеканала. Но сегодня по итогам заседания РПЛ опубликовала сообщение на своём официальном сайте:

«Участники собрания выслушали доклад рабочей группы по реализации медиаправ и рассмотрели предложение действующего основного вещателя, который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах-2022/2023 – 2025/2026. Абсолютным большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября».

Сколько клубы РПЛ хотят получать за права и сколько им предлагают

По действующему контракту «Матч ТВ» ежегодно платит лиге 1,7 млрд рублей. Клубы хотят значительного увеличения суммы, а, например, глава Hypercube Питер Нювенхюйс, занимающийся изменением формата РПЛ, считает, что стоимость прав может возрасти до 10 млрд 180 млн. Президент РПЛ Сергей Прядкин подчёркивал: если бы федеральный канал дал 10 млрд, дело не дошло бы до тендера.

Но пока о такой сумме речь не идёт. Сообщалось, что новое предложение «Матч ТВ» составило 4 млрд рублей и было меньше предложения Okko: онлайн-кинотеатр готов платить 6 млрд рублей в год за коммерческие и медийные права на показ матчей РПЛ. Бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович говорил в интервью для «Чемпионата» в декабре 2020-го:

«Вопрос не в Оkko, а в РПЛ. Мы готовы. Ждём, когда РПЛ повзрослеет и придёт к зрелому подходу к продаже прав». По словам Гершковича, платный сегмент – это будущее, поскольку такой подход обеспечивает финансовый рост.

Добавим, что перед нынешним сезоном РПЛ приняла новое правило: 60% доходов от продажи прав распределяются между клубами в равных долях, а 40% — в зависимости от места в таблице по итогам сезона. Теперь менее богатые и успешные клубы могут заработать больше, чем раньше, за счёт роста фиксированной выплаты (она составляет 63,75 млн).