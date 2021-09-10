Хиддинк влип в скандал в конце карьеры. Его обвинили в грязных играх

Когда Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры, каждому, кто хорошо помнит его работу со сборной России, стало грустно. Этот добродушный мужчина казался каким-то вечным. Он планировал завершить карьеру ещё после работы со сборной Австралии на ЧМ-2006, но получил слишком выгодное предложение из России. Потом хотел остановиться в 2010-м, но его позвали в сборную Турции. И дальше новый цикл – «Анжи», сборная Голландии и даже «Челси».

Казалось, хватит? Но только не Гусу. Он сгонял на год в Китай, а в сентябре 2020-го неожиданно принял сборную Кюрасао – несуверенного государства, входящего в состав нидерландского королевства, которое при этом признаётся ФИФА. А ещё на Кюрасао невероятно красиво, и кажется, что, помимо игры в футбол, там есть чем заняться.

Гус возглавил эту сборную после большого локального скандала. Бывший главный тренер Кюрасао, тоже голландец Ремко Бисентини, обвинил коллегу в предательстве. История, по версии Ремко, следующая:



1. В начале 2020-го федерация обратилась к нему с предложением приглашения именитого консультанта. Варианты – Гус Хиддинк, Луи ван Гал или Берт ван Марвейк.



2. Ремко согласился и поехал домой к Гусу. В феврале они открыто поговорили, обсудили функционал Хиддинка, и тот сообщил, что подумает над предложением федерации. Они пожали друг другу руки и попрощались.



3. У Бисентини была отличная репутация – он впервые в истории вывел сборную в плей-офф Кубка КОНКАКАФ, где уступил США. А в середине августа 2020-го участвовал в презентационном ролике к ЧМ-2022. Почти все коронавирусные месяцы он провёл в стране.

Но 24 августа федерация сообщила о назначении Гуса главным тренером сборной. Ремко узнал об этом от дочери. А медиа написали, что Хиддинк вёл переговоры с начала года.



«Я разочарован в Хиддинке. Он знал, что у меня контракт до конца чемпионата мира, и вёл со мной эту грязную игру. Если ему поступило предложение и он знал, что у меня контракт, можно позвонить и спросить меня об этом. У него было 7 месяцев, но он ничего не сделал. А самое странное, что весь этот коронавирусный период я провёл в Кюрасао. Даже если бы они захотели назначить меня его помощником, я подумал бы над этим. Всё-таки это великий тренер. Мне бы это не понравилось, но я люблю Кюрасао и хотел бы остаться в этой прекрасной сборной», – сказал Бисентини в интервью getconcacafed.com.



После тренеру прислали письмо, где сообщили, что он потерял связь с игроками. При этом почти все футболисты публично его поддержали.



Конечно, Хиддинка пригласили из-за его статуса. В местной федерации считали, что он сможет убедить игроков, имеющих корни Кюрасао, выступать за эту страну. Например, Тахита Чонга из «Манчестер Юнайтед» или близнецов Тимбер из «Аякса». Интерес Гуса тоже прост – в случае если приглашённые игроки продолжат развиваться, он мог бы поучаствовать в сделках при перепродаже. Никто не снимал и спортивные задачи – борьба до последнего за путёвку на ЧМ-2022.



Но не получилось ни с одним, ни с другим. Звёздные претенденты не приняли приглашение от Кюрасао, а сама сборная так и не пробилась в решающий раунд плей-офф. Сначала команда выиграла группу, но для продолжения борьбы было необходимо обыграть Панаму по сумме двух матчей. Сборная Кюрасао уступила и лишилась шансов на путёвку в финальный турнир.

Теперь Гус уходит. И утверждает, что навсегда. Ему уже 74. И, вероятно, только очень важный звонок может заставить его подумать о возвращении.