«Браво, Башка!» Русскому полузащитнику аплодируют в Польше

О ком вы думаете, когда слышите фразу «российский футболист за границей»? Наверное, об Алексее Миранчуке, Александре Головине и даже об Александре Кокорине. Но в лигах поскромнее тоже есть представители нашей страны. Забыли про Евгения Башкирова? А зря.

Сегодня Башкиров, выступающий за польский клуб «Заглембе» из города Любин, стал героем (и не в первый раз). Его команда приехала в гости к «Пясту», который перед матчем находился выше в турнирной таблице чемпионата с отрывом в четыре очка. Команды не могли забить на протяжении всей встречи, пока в дело не вмешался Башкиров. На 82-й минуте он вышел на поле, причём вместо соотечественника — воспитанника «Краснодара» Ильи Жигулёва (помните его?).

Развязка случилась аж на 7-й компенсированной минуте. Хавбек Патрик Шиш получил мяч на левом фланге и дождался, пока Башкиров откроется. Евгений оказался между соперников прямо на линии штрафной площади. Подача получилась точной, а россиянин решил не тянуть и пробил в одно касание. Риск оправдался — мяч низом полетел в ближний угол, и вратарь не справился.

Башкиров отпраздновал стильно. Он не стал никуда бежать, а просто встал на месте, прислонив руки к голове и довольно улыбнувшись. Партнёры сразу его облепили, тренеры тоже пришли в восторг.

Права на видео принадлежат EKSTRAKLASA S.A. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте польской Экстраклассы.

Гол Башкирова оказался особенным ещё по одной причине. Российский полузащитник забил 1300-й мяч «Заглембе» в чемпионате Польши. Его клуб стал 11-м, которому удалось достичь такой отметки.

После матча Башкиров оценил значимость своего гола. Он написал в «Твиттере»: «Счастлив быть частью этого». Поддержать Евгения решил польский болельщик. Получилось ярко — фанат придумал футболисту прозвище. «Браво, Башка», — написал он, добавив эмодзи бицепса.

Башкиров выступает в Польше с 2020 года, а до этого всю карьеру провёл в России. Сначала был «Зенит», где Евгений числился, но не играл. Дальше — аренда в «Томь» и переход на постоянной основе. А после — «Крылья Советов» и «Рубин».

Многие помнят Башкирова по одному очень неприятному эпизоду. В октябре 2018 года он угодил в скандал, когда попался пьяным за рулём каршеринговой машины. Анализы показали трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Башкиров повёл себя достойно: извинился перед болельщиками «Крыльев» и оплатил им билеты на матч с «Зенитом». Впоследствии Евгения оштрафовали и лишили водительских прав на полгода, и больше он в подобные истории не влипал.

В Польше Башкиров с самого начала стал основным игроком «Заглембе». Этот сезон он начал удачно: пять матчей, гол и ассист. Будем следить дальше!