«Спартак» на коленях!» Польские СМИ — о матче Лиги Европы в России

«Спартак» проиграл на своём поле «Легии» – решающим стал единственный гол поляков в добавленное время. Но издание Sport.pl отметило, что встреча могла пойти по другому сценарию, если бы на 10-й минуте арбитр из Черногории Никола Дабанович назначил в ворота «Спартака» пенальти: «Айртон врезал Филипу Младеновичу по ногам, но сербский защитник быстро поднялся, чтобы продолжить игру. Рефери не стал её прерывать, а VAR не исправил его решение. Кто знает, как сложился бы матч, прими они иной вердикт. «Спартак» в этом матче был опаснее, но решающий удар в дополнительное время нанесла «Легия»! Фурор на 91-й минуте».

«Москва покорена!» – гласит заголовок на сайте onet.pl. «Легия» снова лучше «Спартака». Обеим командам не хватало точности, особенно в игре в штрафной площади соперника. Варшавцы ждали ошибки, «Спартак» пытался атаковать по флангам, много стрелять по воротам, но это не дало результатов: в дополнительное время лучше оказалась «Легия». За эту победу польский клуб получит € 630 тыс».

Громче заголовок у wprost: «Отличный старт для «Легии» в Лиге Европы. «Спартак» на коленях!» «Нельзя писать, что игроки из Варшавы приехали в Россию с опущенными головами и заранее смирились, что не смогут добиться благоприятного результата. Напротив, игроки «Легии» с первых минут показали соперникам, что умеют угрожающе им противостоять. К сожалению, им не хватало точности в ключевых моментах. Однако похоже, что «Спартак» стоило наказать за скандальный момент с Айртоном и Младеновичем, но судья даже не рассмотрел такой сценарий».

Издание Przegląd Sportowy иронично отметило, что любой основной игрок «Спартака» стоит больше, чем самый дорогой футболист «Легии»: «Не нужно никого убеждать, насколько важна эта победа. После жеребьёвки казалось, что именно в поединках со «Спартаком» есть наибольшие шансы набрать очки на групповом этапе и занять не последнее место. Однако «самый большой» не означает «большой»: московская команда может выставить одиннадцать игроков, каждый из которых на трансферном рынке стоит дороже самого дорогого футболиста «Легии».

И всё же нам удалось обыграть фаворита. У чемпиона Польши в Лиге Европы впереди ещё пять таких матчей. Москва слезам не верит, а в «Легию» надо верить. Что она может себе позволить приятно удивить нас в будущих встречах».