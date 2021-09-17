Ничья как подачка. Мы радуемся спасению «Локомотива», хотя должны стыдиться таких матчей

Грустно, но футбольную Россию довели до такого состояния, что большая её часть искренне радуется даже таким матчам. За вчерашний вечер я прочитал много красивых теорий о характере «Локомотива»; о наличии стратегии в клубе на контрасте с бедным «Спартаком» — и якобы поэтому одни спасают ничью, а другие проигрывают на последних секундах; о тренерской идее, благодаря которой команда до самого конца гнула свою линию – даже в меньшинстве при проигрышном счёте.

Сразу подчеркну, что не собираюсь оспаривать сравнения со «Спартаком» (да, в одном клубе Рангник и новая философия, а в другом сами знаете что и кто) и ни в коем случае не принижаю уровень Николича. Марко давно уже всем всё доказал, блестяще работает под любым давлением, достигает результата и выводит футболистов на новый уровень. Только я не понимаю, какое отношение всё это имеет ко вчерашнему матчу. Его результат можно охарактеризовать лишь одним грубым словом — «отскок». А смотреть игру, если честно, было тяжелее, чем матчи других российских клубов во вторник и в среду.



На мой взгляд, «Локомотив» провёл самый слабый матч – сыграл хуже «Спартака» и тем более «Зенита».

Разве была сверхнадёжная оборона?

Во-первых, это была жутко одномерная игра, в которой у одной команды были мяч и территория, а у другой – желание сесть в оборону поглубже без всякого прессинга, далее отбиться и попробовать организовать что-то в быстрой атаке. «Марсель» владел мячом 69% времени и выиграл с огромным отрывом по этому показателю каждый из 15-минутных отрезков; провёл в шесть раз (!) больше атак, выполнил 36 передач в штрафную и нанёс 11 ударов из неё. «Локомотив» оборонялся чудовищно низко, тот же Смолов легко запускал соперников за центр поля – и приходилось прижиматься.

Николич после игры заявил, что не припомнит моментов «Марселя», кроме пенальти, но это либо желание поддержать своих футболистов, либо игра на публику, либо попросту ответ на фоне эмоций. Французы стабильно взламывали зоны, в первом тайме четырежды били с близкого расстояния – и лишь по той причине, что удары не получались сильными, эпизоды не выглядели убойными. Но странно не считать полноценным шансом доставку мяча за спину центральным защитникам на 11-метровую отметку, не так ли? Как и удар Гендузи в упор после классного забегания через полуфланг на исходе 30-й минуты или чудом не прошедшую передачу на Амаду, находившегося прямо напротив ворот в начале второго тайма.

С точки зрения качества обороны «Локомотив» не провалился, не позволил себя растерзать, но сыграл точно не образцово. «Марсель» даже при таком тяжёлом для позиционной атаки сценарии проникал в штрафную и насобирал 11 точных глубоких передач.

А как «Локомотив» собирался контратаковать?

Довольно забавно, что Николич «забыл» все опасные моменты «Марселя», зато вспомнил «лучший шанс», который был у Смолова. Шанс – это неожиданный удар с 20 метров в штангу. Красивый эпизод, вполне мог закончиться голом – но моментом он стал исключительно по причине классного исполнения.



В остальном у «Локомотива» вообще не было контраргументов. Один удар из пределов штрафной, всего-навсего пять касаний в чужой штрафной, ноль угловых и штрафных в чужой трети. Команда вообще не могла выйти в атаку, 48 её владений из 77 продлились менее 10 секунд. Камано за 75 минут выполнил девять передач (шесть точных. Смолов – 14 (тоже шесть точных). «Марсель» уничтожал соперника контрпрессингом и не дарил никакого пространства.

Кто-то выделяет замены Николича, которые якобы освежили игру, но и это – подгон под результат. Тот же Анджорин на самом деле вышел неважно, совершил лишь 37% удачных действий (10 из 27), выиграл два единоборства из 11, совершил одну успешную обводку из пяти, допустил пять потерь, смотрелся очень тяжело и вообще не успевал в обороне. Но потом он взял и исполнил суперэпизод. Так, как умеет и наверняка ещё не раз сделает. У него есть класс, и это приобретение хочется ещё раз поддержать. Однако конкретно для вчерашнего матча его гол – настоящее чудо, случившееся на ровном месте.



Чудо, которое, если говорить откровенно, «Локомотив» не очень-то и заслуживал. А мы теперь радуемся подачке, потому что больше радоваться нечему. До такого состояния всех нас довели результаты клубов и сборной в последние пару лет. Только важно понимать, что ситуацию с тем же рейтингом УЕФА с таким подходом мы точно не исправим.