Роналду обошёл Месси и зарабатывает больше всех в футболе. А сколько они получали раньше?

Этим летом Криштиану Роналду и Лионель Месси взорвали трансферный рынок. Переходы футболистов такого масштаба случаются нечасто (аргентинец вообще всю карьеру играл за «Барселону»), а тут в одно трансферное окно команду сменили обе главные звезды последних 15 лет.

Теперь история дополнилась любопытным нюансом. Forbes сообщил, что Роналду после перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» взобрался на первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Его общий доход в этом сезоне должен составить € 106,6 млн. В то время как Месси, перебравшийся в «ПСЖ», суммарно получит € 93,8 млн. Эти суммы предусматривают деньги от спонсоров, бонусы и прочие источники. Но давайте сфокусируемся на зарплатах форвардов и вспомним, сколько они получали раньше.

Роналду начал карьеру в «Спортинге», который его воспитал. Первый контракт Криштиану в лиссабонском клубе был скромным: будущий обладатель пяти «Золотых мячей» зарабатывал всего € 350 тыс. в год. Дела пошли в гору летом 2003-го, после трансфера в «Манчестер Юнайтед». По первому же соглашению он получил шестикратное повышение — до € 2,09 млн.



К 2007 году Роналду стал одной из главных звёзд не только АПЛ, но и всего мирового футбола. В «МЮ» понимали, что Криштиану заслуживает большего, поэтому поспешили продлить с ним контракт на пять лет. По условиям нового договора оклад португальца вырос до € 7,2 млн в год.

По итогам 2008 года Роналду получил первый «Золотой мяч», а следующим летом исполнил мечту, перейдя в мадридский «Реал». Там он получил шестилетний контракт с необычными условиями. В первый сезон Криштиану должен был заработать € 11 млн, а в дальнейшем оклад ежегодно повышался бы на 25 процентов. Таким образом, в сезоне-2010/2011 португальцу заплатили € 13,75 млн, в следующем — € 17 млн, а затем — почти € 21,5 млн. На этом аттракцион щедрости остановился, и в сентябре 2013-го Роналду подписал новый контракт на пять лет с зарплатой почти € 17,5 млн (бонусы, очевидно, прописали хорошие).



Следующего договора с «Реалом» Роналду пришлось ждать три года. В ноябре 2016-го стороны всё же заключили новый контракт. Он был рассчитан на три сезона и предусматривал оклад в € 22 млн. До конца португалец своё последнее соглашение в Мадриде так и не отработал. Летом 2018-го он перешёл в «Ювентус» и подписал контракт на четыре сезона. В Италии форвард стал сразу получать € 32,5 млн в год. В отличие от предыдущих клубов, здесь Криштиану обошёлся одним контрактом и ушёл за год до его истечения.

Этим летом Роналду вернулся в «МЮ». Несмотря на возраст (36 лет), он стал самым высокооплачиваемым игроком в команде и во всей АПЛ. В «Ювентусе» Криштиану получал больше, но € 29 млн — это всё равно много. Например, одноклубники Поль Погба, Давид де Хеа и Эдинсон Кавани зарабатывают меньше.

Теперь о Месси. С ним ситуация сложнее, поскольку информации о его первых заработках в «Барселоне» найти не удалось. Но общая картина понятна, а главное — в этом случае цифры достигают поистине безумных масштабов.



Итак, первый профессиональный контракт Месси подписал с феврале 2004 года. К лету 2005-го в «Барселоне» сообразили, что у них в руках бриллиант. С Лео быстро продлили соглашение до 2010 года, но интересен другой момент: в договор добавили отступные в € 150 млн, хотя аргентинцу было всего 18 лет.



Дальше началось совсем удивительное. Спустя всего три месяца, в сентябре 2005-го, «Барселона» подписала с Месси новый контракт до лета 2014-го (!). СМИ тогда писали, что зарплата Лео выросла в два раза. Заключение следующего соглашения произошло в марте 2007 года, и тут уже известны цифры. Аргентинец стал зарабатывать € 5,2 млн за сезон, но срок остался прежним — кажется, продлевать уже было некуда.

В июле 2008 года Месси подписал очередной контракт. Предполагается, что уже тогда он стал самым высокооплачиваемым игроком «Барсы», но подтверждения этому нет. Традиции нарушать нельзя, поэтому спустя год Лео вновь продлил соглашение с каталонцами. Новый контракт, подписанный в сентябре 2009-го, был рассчитан на семь лет (до лета 2016-го). Сумму отступных увеличили до € 250 млн.



После этого случился продолжительный перерыв. Следующий контракт с «Барселоной» Месси подписал уже в 2013 году. Договор был рассчитан на пять лет. В мае 2014-го будущее Лео в «Барсе» оказалось под вопросом из-за результатов команды (ни одного трофея за сезон), но проблему быстро решили, дав игроку улучшенный контракт. Срок остался прежним — до лета 2018-го.



В 2015-м Месси рассорился с главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике, но конфликт удалось уладить, а команда взяла требл. Спокойствие продлилось недолго. Спустя год в клубе забеспокоились, что Лео уйдёт из-за проблем с налогами. Как вы знаете, аргентинец остался.

Последний контракт с «Барселоной» Месси подписал в 2017-м. Договор был рассчитан на четыре года. Ключевой момент — условия. Они, как удалось выяснить СМИ лишь в этом году, оказались за гранью добра и зла. «Контракт, разрушивший «Барселону» — всё понятно по заголовку. Если верить этим данным, Лео получал € 138 млн за сезон, а общая сумма по соглашению составила € 555 млн. Но и это ещё не всё. За подписание договора каталонцы выплатили Месси € 115 млн, а ещё € 77 млн форвард получил в качестве бонуса за лояльность. Неудивительно, что долгие годы шестикратный обладатель «Золотого мяча» был самым высокооплачиваемым футболистом и не подпускал к себе Роналду.



На днях L’Equipe сообщил, что по контракту с «ПСЖ» Месси будет зарабатывать около € 30 млн за сезон + по € 15 млн каждый год в качестве бонуса за лояльность. Спортивный директор парижан Леонардо заявил, что «цифры далеки от реальности», но называть условия договора с 34-летним аргентинцем отказался. Кому поверим?