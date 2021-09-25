«Сити» мог победить «Челси» даже крупнее. Во втором тайме Пеп доминировал

Перед началом главного матча тура «Челси» и «Ливерпуль» опережали «Ман Сити» на три очка. Это совсем немного, нужно учесть календарь: сразу после выезда на «Стэмфорд Бридж» «Сити» предстоит выезд на «Энфилд». Сыграть с двумя лучшими командами старта сезона подряд и оба матча в гостях – самый сложный вариант из возможных. И с серьёзным риском отстать от первого места уже на девять очков. Поэтому проигрывать нельзя, да и в целом значимость матчей трудно переоценить.

Томас Тухель не мог рассчитывать на Маунта, получившего травму. Поэтому в полузащите вышла безальтернативная тройка: Канте, Жоржиньо, Ковачич. Именно в таком сочетании «Челси» уничтожил «Тоттенхэм» в предыдущем туре во втором тайме. Другие изменения в основе: Джеймс и Вернер в основе. В запасе остались Силва (Аспиликуэта вышел играть в тройке защитников, а Джеймс – на фланг) и Хаверц. Сравнительно небольшая ротация, но с очень понятным посылом: в каждом случае выбор делался в пользу более быстрого игрока.

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Потери Хосепа Гвардиолы перед матчем: Зинченко и Гюндоган. Поэтому выход Канселу на левом фланге защиты был единственным возможным решением, а в полузащите с первых минут наконец появился Де Брёйне. Ну и в центре нападения вышел Фоден, то есть «Сити» опять играл с ложной девяткой.

С первых минут обозначилось огромное преимущество гостей по владению. «Сити» совершенно не позволял хозяевам разыгрывать мяч. Тройка форвардов агрессивно играла с защитниками один в один, Канселу и Уокер выдвигались на Джеймса и Алонсо как только в их сторону шёл пас, а полузащитники шли так высоко на чужую половину поля, что блокировали возможность паса в центр. Владение по ходу почти всего первого тайма (до 40-й минуты) держалось в районе 70% на 30% в пользу гостей.



«Челси» начал матч с похожей прессинг-схемой, только Лукаку и Вернер не накрывали центральных защитников, а оставались в полупозиции, перекрывая линии паса, чтобы они не могли разыгрывать. Но после того как Джеймс получил травму в столкновении с Грилишем и был заменён, прессинг изменился. Силва вышел на замену и занял место в центре защиты, Аспиликуэта перешёл на фланг, но он не шёл на чужую половину, чтобы закрывать Канселу, а оставался на своей и играл по игроку в высокой позиции (обычно Де Брёйне). За Канселу в таких случаях отвечал Канте.

«Сити» неплохо выходил из-под прессинга через зону Ковачича. Бернарду опускался третьим центральным защитником (Ковачич настолько высоко не поднимался) и помогал преодолевать первую волну. Проблема была в том, что «Челси» особо и не возражал – зато в центре создавал такую плотность, что розыгрыш замирал, не доходя до штрафной. Тем не менее давление гостей было постоянным. 1:6 по ударам и 1:9 по угловым по итогам первого тайма – плохой знак для «Челси», потому что это показывает, до какой степени от них не было контригры. До чужой штрафной хозяева практически не добирались (два паса за тайм), а гости оказывались в ней постоянно (12 пасов за тайм).



На 15-й минуте у «Челси» могла пройти фирменная контратака через Лукаку, но показательно, что она началась фактически с выноса с лицевой. То есть как минимум своим давлением «Сити» контролировал игру и ничего не позволял в атаке. К тому же при настолько односторонней игре всегда есть шанс забить после рикошета или добивания. Лучший момент первого тайма также создал «Сити». Грилиш, Де Брёйне и Фоден разыграли комбинацию на третьего, Фоден подал в штрафную, где Жезус остался один в один против Рюдигера, поймал его на противоходе на приёме мяча и пробил.

По итогам тайма казалось, что «Челси» слишком уж согласен с тем, что 0-0 – рабочий счёт. Возможно, такой план и имеет право на жизнь, тем более что реализация у «Сити» далеко не образцовая. Но 10-й угловой у ворот Менди привёл к голу. Случайному, потому что помог рикошет от Жоржиньо. Но и отчасти логичному, потому что целый час гости осаждали штрафную хозяев, находясь в одном пасе от момента.

Оборонительный план Тухеля практически исключал контратаки, поэтому, пропустив, пришлось перестраиваться. «Сити» получил возможность для атак на пространстве и дважды за 10 минут мог забивать второй. Сначала, когда Грилиш после классного индивидуального прохода бил в дальний угол (выручил Менди). Затем, когда после прострела Канселу мяч застрял в штрафной, и Жезус не забил, хотя Менди уже не было на воротах: он попал в Силву.

Тухелю пришлось делать замену в атаку, и он выпустил Хаверца вместо Канте. После этого правый фланг «Челси», где играли медленный Аспиликуэта и Кристенсен, для которого привычнее другая позиция в тройке, совсем перестал справляться с темпом и креативностью Канселу и Грилиша, которым постоянно помогал Де Брёйне. Вообще, из-за сочетания травмы Джеймса и стартового плана «Челси» на решающий отрезок матча остался с медлительными вингбэками, которые не делают рывки за спину. Отыгрываться было трудно: оставались только варианты с вертикальными атаками через центр.



Показательный момент: даже после пропущенного гола нельзя сказать, что «Челси» доминировал. Гости по-прежнему больше владели мячом и чаще били. Шла обоюдная игра на встречных курсах, причём «Сити» создавал более опасные моменты.

У одного Грилиша было достаточно моментов, чтобы убить игру, включая выход один на один. Но ни он, ни Жезус не использовали свои шансы, поэтому «Челси» до конца оставался в игре. Опасная ситуация: с настолько высококлассными футболистами, даже если состав не до конца соответствует игровым задачам, команда, которая уступает всего один гол, всегда может рассчитывать на случайный момент.



После 80-й минуты «Сити» окончательно отдал мяч и прижался к штрафной. В концовке «Челси» действительно имел подавляющее преимущество по владению и контролировал мяч перед чужой штрафной. Поэтому Гвардиоле пришлось поволноваться.



Победа получилась неустойчивой по характеру и минимальной по счёту – но счёт не отражает превосходства «Сити». Они контролировали соперника в первом тайме и наиграли на разгром во втором – после перерыва Пеп доминировал. Отставания от «Челси» больше нет – есть ещё «Ливерпуль», с которым играть в следующем туре.