«Кипел, сгорал, всем сердцем был с командой». Бывший игрок «Зенита» умер после матча

В футбольном Петербурге Сергея Герасимца знали все. Старшее поколение хорошо помнит его игру в конце 90-х – тогда «Зенит» подписал ветерана, который отработал контракт сполна. Те, кто моложе – постоянно видели его в различных городских программах – Герасимец профессионально разбирал матчи. И глубоко погружался во все детали.

В 2010-м Сергей получил лицензию PRO. До этого в основном ассистировал – например, Анатолию Бышовцу в «Локомотиве». А потом стал работать самостоятельно. Правда, получалось это делать только в низших дивизионах либо на любительском уровне –«Анжи-Юниор», ФК «Питер», молодёжка «Тосно». В июне прошлого года Герасимец возглавил любительский клуб «Ядро» в Петербурге, где жил в последние годы.



Команда выступала в чемпионате Северо-Запада, а вчера стала чемпионом турнира. Драматичная развязка, вручение Кубка и эмоциональный Герасимец, которого удалили в самой концовке матча. Пройдёт немного времени, и футболисты начнут подбрасывать тренера в воздух. Ещё пару часов – и с трофеем, абсолютно счастливым, он приедет домой. А потом упадёт. Неожиданно и необратимо.



Мы поговорили о Сергее Герасимце с Владимиром Столяровым – известным петербургским журналистом, пресс-атташе команды «Ядро». В последнее время он плотно общался с тренером и рассказал о последних часах его жизни:



– Ничего не предвещало этого. Вчера в 20:00 начался заключительный матч чемпионата Северо-Западного федерального округа, где «Ядро» под руководством Сергея Григорьевича играло с «Алмаз-Антей». По сути это был финал, так как обе команды подошли к матчу с шансами на чемпионство. Но сопернику хватило бы ничьей, а «Ядру» нужна была только победа. По идее этот матч должен был пройти в четвёртом туре, но игру по разным причинам перенесли. В итоге всё закончилось нервной победой «Ядра», чемпионской раздевалкой, Герасимец произнёс трогательную речь. А утром мы узнали эту новость…



– Его же ещё удалили по ходу матча.

– Да, в компенсированное время. Он долго возмущался этим эпизодом. Получая медаль на церемонии награждения, успел сказать Елене Анатольевне Илюхиной, что его удаление несправедливо. На самом деле он обращался к игроку своей команды, а судья посчитал это за обращение к нему. Так вот получилось – в последнем матче своей жизни он ещё и получил красную карточку.

– Известно ли уже, что случилось?

– Пока неизвестно. Единственное, что знаю – произошло всё в одно мгновенье. Приехал домой счастливым, был первым, кто увёз чемпионский кубок. И такая развязка. Возможно, оторвался тромб. Но это неподтверждённая информация.



– Вчерашняя победа давала «Ядру» право регистрации клуба в профессиональном футболе?

– Формально – да. Но у нас нет желания сверкнуть на несколько лет, а потом раствориться в неизвестности. Задача выйти в профессиональный футбол есть, но она не сиюминутная. Когда будем к этому готовы – сделаем это.

– Каким он вам запомнится как тренер?

– Запредельная требовательность к футболистам. И к себе самому. Иногда казалось, что на любительском уровне она излишняя, но у Сергея Григорьевича была потрясающая фраза: мы – любительский клуб, но с профессиональным отношением к делу. Так как он работал с профи, все эти детали перенёс на любителей. Когда он только пришёл, команда тренировалась раз в неделю. Но потом стало четыре тренировки. И это в любителях, где нет контрактов, механизмов воздействия. Несмотря на это, в команде остались почти все. Он максимально профессионально относился к делу. Полнейшее погружение в работу и сопереживание. Было ощущение, что человек тренирует сборную страны в финале чемпионата мира. Ровно так он проводил каждый матч – кипел, сгорал и всем сердцем был с командой.



– Как к нему относились футболисты?

– Герасимец был стопроцентным лидером. Он казался полководцем со взводом, который состоит из разных людей. И Сергей Григорьевич объединял их, зажигал одной целью. Он был очень открытым человеком – любые интервью, разговоры с ним являлись доступными. Не так давно мы делали часовую программу о его пути в футболе. Казалось, что я знаю о нём многое, но выяснилось, что не знал и половины. Он понимал, что клубу, который делает первые шаги, важно правильно позиционировать себя в медиа. Никогда не возникало никаких запретов и отказов.

– Насколько большой след он оставил в петербургском футболе?

– Огромный след. Он появился в «Зените» в сложный период, когда команда только поднимала голову. Невозможно забыть матч 1997 года с «Торпедо-Лужниками», когда «Зенит» проигрывал 0:2, но в итоге выиграл 3:2. А Сергей Григорьевич забил и отдал две голевые передачи. Подумал, кстати, что всех трёх футболистов, которые тогда забивали, уже с нами нет – Герасимец, Кульков, Попович. Тогда на «Петровском» было такое счастье…



Ещё один любопытный момент – он же ассистировал Бышовцу в «Локомотиве» в 2007 году, когда команда взяла Кубок России. Именно благодаря этому «Зенит» попал в Кубок УЕФА, который затем выиграл. Такая косвенная связь, но присутствует.



Сергей Герасимец скончался на 56-м году жизни. Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования семье и близким.