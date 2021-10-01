«Преклони колено перед его величеством». Издевательский перформанс поляков в Лиге Европы

Фанаты «Легии» известны крутыми перфами, и в этот раз перед матчем с «Лестером» они выдали гениальное. Футболисты английского клуба традиционно встали на колено в поддержку движения Black Lives Matters, и в этот момент на трибуне развернулся огромный баннер с человеком в короне с эмблемой «Легии» и надписью: «Преклони колено перед его величеством».
Польские фанаты не поддерживают преклонение колена и каждый раз освистывают тех, кто это делает. СМИ писали, что футболистов «Лестера» хотели поддержать Андре Мартинс и Филип Младенович из «Легии», но быстро встали, когда услышали гудение и свист, доносящиеся с трибун.
И если с посылом перформанса всё предельно ясно, то чей портрет фанаты «Легии» поместили на баннер, остаётся загадкой. Есть несколько версий: некоторые предполагают, что это один из польских королей, другие – что это боксёр-тяжеловес Анджей Голота. Его карьера довольно неоднозначна и полна различных эксцентричных выходок – например, однажды он сбежал с ринга после второго раунда боя с Майком Тайсоном.
Польский журналист сказал «Чемпионату», что на самом деле это «никто» – просто случайный портрет.
Впрочем, это может быть не так уж и важно – выступление на фан-сцене в этом туре у болельщиков «Легии» получилось лучшим. Во время матча они также показали классную поддержку – атмосферу на стадионе отметил даже Каспер Шмейхель: «Это было что-то потрясающее. Фанаты были невероятны».
И ещё об одном перформансе – на этот раз со стороны клуба. Перед матчем со «Спартаком» «Легия» выкупила места под баннеры в Москве, а в этот раз заказала футболки, на которых был написан точный счёт – 1:0.
«Легия» очень уверена в себе, но пока эта уверенность полностью оправдана. У польского клуба шесть очков после двух туров и чистое первое место в очень непростой группе.
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