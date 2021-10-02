«Почему мы должны на вас таких смотреть?» Яркие истории о братьях Березуцких

2 октября ЦСКА примет «Краснодар» в 10-м туре РПЛ. У этого матча есть семейный подтекст — помимо футболистов, встретятся братья Березуцкие. Раньше они были неразлучны, а сейчас работают не только в разных клубах, но и в разных городах. Алексей возглавляет ЦСКА, а Василий входит в тренерский штаб «Краснодара».

Березуцкие — одни из тех, с кем ассоциируются успехи российского футбола в последние 20 лет. Они провели долгие карьеры и всегда были вместе. За это время накопилось много ярких и забавных историй. Вспоминаем некоторые из них.

Березуцкие много спорят. Раньше дрались, сейчас ругаются словесно

Известный факт: люди, которые проводят много времени вместе — в том числе родственники, конфликтуют. Представьте, что эти люди — двое амбициозных спортсменов. В интервью «Чемпионату» в январе 2020-го Василий признался, что со временем конфликтов меньше не стало: «Наоборот, всё по нарастающей (улыбается). Мы всегда спорили, периодически были недовольны друг другом, но это никак не мешало нам жить.



Это всегда остаётся. В 12 лет мы перестали драться, потому что поняли — можем нанести друг другу увечья. Потом всё перешло в словесные перепалки. Это нормально, между братьями всегда существуют какие-то споры. Сейчас они бывают реже, но жёстче. Все споры обычно быстро проходят. Кстати, понимание футбола у нас примерно одинаковое».

Березуцкие ушли из футбола одновременно. Решение они тоже приняли вместе

Березуцкие в начале века вместе перешли в ЦСКА и провели в клубе невероятные 17 лет. А в 2018-м завершили карьеры. Сделали они это одновременно, а как оказалось чуть позднее, ещё и приняли решение заранее.

Здесь слово Василию (он общительнее, чем брат). После завершения карьеры Березуцкий дал интервью «Чемпионату» и всё рассказал: «Решение пришло к нам с братом ещё год назад, при подписании контракта. Клубу мы объявили в апреле. Сказали, что закончим карьеру в конце сезона. Это было коллегиальное решение, которое связано и с физическими данными, и со здоровьем, и с пониманием того, что вечно играть невозможно. Я не могу подписать контракт, сесть на скамейку и махать ручкой. Мне это невероятно трудно. Когда я сижу на замене, в голове что-то происходит. Не то что я лучше или хуже других — просто тяжело. Помогать со скамейки словом мне уже не хотелось».

Однажды Алексей спас Василия, выдав себя за брата

Всё в том же интервью «Чемпионату» из 2018-го Василий Березуцкий рассказал историю из далёкого прошлого. Он признался, что однажды один из братьев выдал себя за другого на поле.

«Был случай. Я жёстко сфолил и ещё выругался матом. Судья хотел показать мне красную карточку, но Лёха подбежал, а я отошёл. В результате брата удалили, а я остался играть. Нам было около 12 лет».

На Березуцких наорали на съёмках «Что? Где? Когда?» Это помогло выиграть

Перед Евро-2016 футболисты сборной России, среди которых были Березуцкие, пришли на «Что? Где? Когда?» Во время прогона игроки вели себя вальяжно и вяло. Не спасал даже Леонид Слуцкий, который был капитаном. После прогона сборники отправились переодеваться в вагончик, где их настигла Наталья Стеценко, соавтор интеллектуального шоу.



«Я в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю в этот вагончик и начинаю орать. Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: «Вы сюда зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы? Почему мы должны на вас таких смотреть?» И вот я их крою, а они стоят в полной растерянности. Дзюба вообще смотрит на меня с ужасом. И я им говорю: «Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел». И всё. Как только я ушла, ко мне подходит Слуцкий и говорит: «Спасибо вам большое!» — рассказывала Наталья в интервью «Сплетнику».



Шоковая терапия Стеценко подействовала. По её словам, на эфир Березуцкие и остальные футболисты пришли уже в другом настроении. Игра завершилась их победой.

Березуцких путали даже на телевидении. Канделаки пришлось извиняться

Березуцких, как и всех близнецов, всегда много путали. Но как минимум однажды это произошло на целом федеральном телеканале. В марте 2017-го Алексей принял участие в проекте «Лирика футбола», прочитав стихотворение Сергея Есенина «Берёза». Вот только «Матч ТВ» подписал его именем Василий.

В ЦСКА ошибку заметили и указали на неё. Тогдашний генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки была вынуждена попросить прощения в «Твиттере»: «Уважаемые зрители, приносим свои извинения. Все мы живые люди, и все мы ошибаемся. Журналисты не исключение!»

Один из братьев пил водку после завоевания Кубка УЕФА. Вагнер до сих пор не знает, кто именно

В 2005-м ЦСКА добился, вероятно, главного успеха в своей истории. Команда стала первым российским обладателем еврокубка, причём сделала это максимально эффектно. Выиграть Кубок УЕФА, когда финал проходит на стадионе соперника (лиссабонского «Спортинга»), да ещё и совершить камбэк — это очень круто. Понятное дело, что такой успех нужно было отпраздновать как следует.



Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказывал, что как минимум один из братьев Березуцких после матча пил крепкий алкоголь: «О да, русским нравится водка. Очень её любят. Кажется, один из близнецов… С виду они похожи, но по характеру очень разные. Алексей поспокойнее, а Василий — более чокнутый. Он был одним из тех, кого победа привела в дикий восторг. Он отметил ударно — и выпивал, и веселился, и тому подобное. Мы с Даниэлом Карвальо тоже постарались, а из русских — Вася главным образом, это точно».

У Березуцких юмористическая связка со Слуцким. Они ярко троллили шоу про гипноз

Березуцкие долгое время работали со Слуцким. Сначала тренировались у него в ЦСКА, затем — в сборной России, а после успели потрудиться у него в штабе в голландском «Витессе». Известно, что и у Березуцких, и у Слуцкого всё в порядке с чувством юмора. Некоторые шутки становились достоянием общественности.

Фото: fckrasnodar.ru

Например, в 2019 году в России все шутили про странное шоу на федеральном канале. В одном из выпусков было показано, как удивительный шпиц-гипнотизёр отправляет людей спать. Добровольцы довольно неправдоподобно падали на подушки. Березуцкие и Слуцкий, которые тогда работали в Нидерландах, не могли пройти мимо такого и сняли прекрасную пародию. В съёмах тоже поучаствовала собака, но другой породы.

Предстоящая встреча Березуцких могла быть ещё эпичнее. Гончаренко пропустит матч из-за дисквалификации, поэтому роль главного тренера «Краснодара» ляжет на одного из его помощников. Руководить игроками «быков» мог бы Василий, но в клубе сообщили, что это будет делать Александр Ермакович. А какая могла быть дуэль братьев!