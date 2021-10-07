«Один ляпы допускает, второй подставляет». России лучше не играть ключевые матчи в Казани?

Сборная России возвращается. 8 октября команда Валерия Карпина примет в квалификации ЧМ-2022 Словакию, но сделает это в новом для себя месте. В предыдущих турах сборная проводила домашние игры преимущественно в Москве и один раз заехала в Сочи. Теперь же матч пройдёт в Казани, где национальная команда не играла уже четыре года. Самое время вспомнить, как сборная выступала в столице Татарстана раньше.

В первом матче в Казани сборная разгромила «карлика». Начало игры пришлось перенести из-за погоды

Первый матч сборной России в Казани состоялся 6 сентября 2013-го. Тогда нашу команду ещё тренировал Фабио Капелло. Сборная принимала футбольного «карлика» — Люксембург. Изначально матч на стадионе «Центральный» должен был начаться в 18:30, но планы пришлось поменять из-за проливного дождя. России тогда нужны были все очки, какие только можно и нельзя было набрать — конкурентом в борьбе за прямой выход на чемпионат мира была Португалия.

Плохая погода сборной не помешала. Наши парни забили уже на 19-й секунде. Сейчас о таком можно только мечтать, а тогда этим было не удивить — забил Александр Кокорин. После заброса вперёд Александр Кержаков идеально скинул ему мяч головой. Вратарь понёсся куда-то вперёд, и Кокорин легко его перебросил.

Впоследствии проблем тоже не возникло. Кокорин оформил дубль, ещё по мячу забили Кержаков и Самедов, а Люксембург ответил лишь одним голом — 4:1. Сборная своего не упустила, заняла первое место в группе и поехала в Бразилию. Правда, там ничего хорошего уже не было.

Второй матч — с Мексикой. Удаление Жиркова и кунг-фу от Акинфеева

Следующего матча сборной в Казани пришлось ждать почти четыре года. Летом 2017-го в России проходил Кубок конфедераций, и наша команда выступила там на правах хозяйки будущего чемпионата мира. В первом туре сборная прихлопнула Новую Зеландию, затем уступила Португалии, а в заключительном матче группового этапа 24 июня встретилась с Мексикой на «Ак Барс Арене».

Наши забили первыми — после эпичного промаха по мячу Александра Ерохина в угол точно пробил Александр Самедов. Дальше начались проблемы. Через пять минут мексиканцы сравняли — мяч после удара головой перелетел через Игоря Акинфеева. А в начале второго тайма наш голкипер устроил кунг-фу. Он вышел из ворот и зарядил ногой по груди Ирвина Лосано. За мгновение до удара тот успел пробить головой, и мяч закатился в угол. За 20 минут до конца сборная России ещё и осталась в меньшинстве. Юрий Жирков зарядил локтем в лицо мексиканцу и схлопотал вторую жёлтую. Наши проиграли — 1:2 — и не вышли в плей-офф.

После матча Жиркова и Акинфеева захлестнула волна критики. Сильнее всех негодовал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев: «Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились».

Тогда казалось, что на чемпионате мира через год нас ждёт позорище. Что было дальше, вы знаете.

Последний матч. Не смогли победить Иран, пропустили от Азмуна

Последний на данный момент матч сборной России в Казани состоялся в том же 2017 году, и вновь на «Ак Барс Арене». 10 октября на товарищеский матч приехал Иран. Другие сборные тогда отбирались на ЧМ-2018. России участие было гарантировано, поэтому она проводила время в товарищеских (извините, контрольных) матчах.

В отличие от предыдущих игр в Казани, первой забила не наша сборная. Иранцы здорово выбежали в атаку в начале второго тайма, и прострел на пустые ворота замкнул Сердар Азмун. Форвард тогда как раз недавно вернулся в «Рубин», так что, можно сказать, забил на родном стадионе. А ведь Ерохин перед матчем собирался сделать всё, чтобы Сердар не отличился.

Сборная России ответила мячом Дмитрия Полоза, который откликнулся на подачу с фланга и пульнул в сетку, где уже не было вратаря. На этом голы закончились — 1:1.

Бонус. Матч сборной в Казани, который не состоялся

На самом деле сборная России могла провести в Казани ещё один матч. 26 мая 2014-го национальная команда должна была сыграть там контрольную игру перед чемпионатом мира. Забавное совпадение: соперником была Словакия.

Идею сыграть в Казани зарубил Капелло. Представители итальянца приехали на стадион и засомневались в качестве газона. В итоге Казани дали отказ и матч перенесли в Санкт-Петербург, на старенький «Петровский». Кстати, тогда Россия победила — 1:0. Всё решил гол Кержакова на последних минутах.

Пока в статистике сборной России в Казани полный баланс: одна победа, одна ничья и одно поражение. Предстоящие матчи станут ключевыми в борьбе за выход на ЧМ-2022. Лучший момент, чтобы сделать перевес в пользу побед. 8 октября, «Ак Барс Арена», 21:45.