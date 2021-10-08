Франция выглядела безнадёжно к перерыву. Но разорвала во втором тайме

Можно считать Лигу наций необязательным турниром, но у её защитников тоже есть пара аргументов. Например, оба полуфинала. На следующий день после великолепного матча Италии с Испанией во втором полуфинале вышли Бельгия и Франция. Обе команды в топ-5 рейтинга ФИФА, до трофея — одна игра. Неплохая вывеска.

Роберто Мартинес выбрал свою традиционную расстановку 3-4-3. В защите вышли оба ветерана, Алдервейрелд и Вертонген, вместе с Денайером они составили линию, которую можно считать слабым местом бельгийцев, которые любят владеть мячом высоко и поднимать оборону. Азар в основе, рядом с Лукаку и Де Брёйне – не то чтобы сюрприз, но всё-таки в «Реале» он сейчас не является постоянным игроком старта. В роли латералей Карраско и вернувшийся после травмы Кастань – тоже привычный выбор, оба часто играют в этой схеме в клубах.

Состав сборной Франции было труднее угадать. Дидье Дешам тоже выбрал схему 3-4-3 (ожидаемо), но в центре защиты и на флангах игроки постоянно меняются. В этот раз тройку в центре составили Кунде, Варан и Лукас Эрнандес, а Кимпембе и Юпамекано остались в запасе. Слева играл Тео Эрнандес, а справа Павар, оставив в запасе Дюбуа. Ну и привычный центр полузащиты: когда Канте недоступен, то первым выбором Дешама в пару к Погба становится Рабьо.

Обе команды в прессинге оставляли возможность центральным защитникам спокойно владеть мячом. Лукаку, де Брёйне и Азар даже позволяли защитникам тащить мяч к чужой половине. Он отходили практически в полузащиту, смешиваю первую и вторую линию обороны: получалась такая плотность, что вариантов для продвижения мяча практически не было.

Франция оборонялась по другой схеме, но в похожем стиле. Бензема оставался впереди, а Мбаппе и Гризманн садились в полузащиту. Получалась схема 5-4-1, которая встречала соперников в среднем блоке, но легко откатывалась в низкий.

Первые минуты принесли пару хороших моментов. Правда, оба получились отчасти случайно: де Брёйне расстреливал ворота после хорошего прохода Лукаку, но мяч к нему попал из-за неудачного выноса Кунде. А Мбаппе прорывался к лицевой не столько опасно, сколько эффектно. После этого яркого начала характер игры изменился.

Если на стартовом отрезке Франция тотально владела мячом (больше 70%) – и именно тогда хозяева создали лучший момент в контратаке – то потом владение выровнялось, а к концу тайма бельгийцы уже владели мячом больше. Гости не возражали. Они отказались от прессинга и спокойно позволяли бельгийцам пасоваться вдоль поля. Счёт ударов в первые 20 минут 5:1, но это обманчивая статистика: три из пяти ударов были дальними, ещё один неопасный после углового. То есть игра была обоюдно закрытой.

Казалось, что такой сценарий устраивает гостей (иначе почему они так легко отдали владение?): они контролировали опасные зоны и ждали возможности разбежаться из глубины. Типичный Дешам.

Проблема только в том, что команда с классными игроками (Бельгия к таким относится) может забить в не самой опасной ситуации. Первый гол начался с того, что Погба не встречал де Брёйне, пока тот не оказался в 25 метрах от ворот. Нет, Карраско забил не из-за этого, но сам факт: встречать гости начинали очень низко. При таком низком блоке нужна максимальная компактность, а Павар остался против Карраско один на один без подстраховки. Формально за ним был Кунде, но по факту Карраско продвинулся метров на 10, вошёл в штрафную, раскачал соперника и пробил – а Кунде всё равно не успел помочь, как и Погба. В итоге, получился неожиданный удар из-под ноги в ближний угол. Льорис не шевельнулся, но его трудно критиковать. Кроме того, он уже сделал потрясающий сейв, отбив удар де Брёйне в начале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Естественно предположить, что сразу после пропущенного гола гости заиграли по-другому: забрали мяч и начали встречать соперников выше. Как ни странно, получилось наоборот. В течение трёх минут между голами французы сделали всего два точных паса. Для сравнения: у бельгийцев их 42. Это даже не был автобус – просто доминирование одной команды при отсутствии другой.

Второй гол родился из смены позиций Азара и Лукаку. Находясь в центре, форвард постоянно оказывался под опекой двух защитников. Но одновременно с движением Азара в центр, в зону между Вараном и Кунде, Лукаку отошёл в полуфланг, оставшись один в один против Люки Эрнандеса. Он попросил пас, легко развернулся на приёме, пропустил мяч и сделал рывок. Эрнандес легко упустил его за спину. Правда, позиция была не самая опасная, но удар получился прекрасным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Учитывая, что Франция в концовке тайма присутствовала разве что формально, счёт 2:0 выглядел почти гарантией победы. Тем больших комплиментов заслуживает Дешам, который сумел перевернуть игру, не сделав в перерыве ни одной замены.

Само по себе владение французов больше 60% ничего не значит: Бельгия и сама могла согласиться на такой расклад. Но Франция, хоть и с трудом заходила в опасные зоны, всё же создала пару моментов. Источником остроты был Мбаппе.

Сначала Франция создала перегруз на левом фланге, изолировав Мбаппе справа против Карраско. Килиан получил мяч без скорости, но ушёл от соперника на финте и уже из пределов штрафной прострелил на Гризманна, который не попал с трёх метров. А через пару минут тот же Мбаппе и Бензема вдвоём придумали великолепный гол.

Мбаппе и Бензема разыграли стенку, почти потеряли мяч, но Мбаппе успел на отскок, сохранил мяч под давлением, раскачал финтами Тилеменса и нашёл пасом Бензема в центре штрафной, низом, хотя Бензема был между двумя соперниками. Ну и сам Карим показал чудеса координации: обработал, развернулся и пробил в падении, находясь под давлением сначала двух, а потом трёх соперников. Фантастическая индивидуальная игра – хотя, конечно, Вертонген весь эпизод провёл в роли статиста.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Пропустив, бельгийцы не сели в оборону, а попробовали перехватить инициативу. Поэтому пошла игра с обоюдными быстрыми атаками. Один раз неплохо разбегался Лукаку (но пас от де Брёйне не дошёл), потом Погба забросил на ход Бензема. Нервный отрезок, когда команды могли забить – и в этот момент Тилеманс дважды грубо ошибся.

Тилеманс ударил по ноге Гризманна, после чего Франция сравняла счёт с пенальти, но и сам эпизод начался тоже с Тилеманса. Он плохо обработал пас Карраско, завозился и потерял мяч. Кстати, запрессинговал его Погба – повод напомнить о том, что он участвовал в матче. Мяч подхватил Мбаппе, получилась атака три в четыре с разбитой линией защиты. Это потенциальный гол даже без учёта пенальти, и это тоже ошибка Тилеманса.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

После этого Мартинес снял Тилеманса. Пожалуй, запоздалое решение, и дело не только в пенальти: его обвели трижды, больше всех игроков на поле, хотя он сыграл только 70 минут.

При счёте 2:2 выиграть могли обе команды. Да, преимущество по ударам на этом отрезке 6:2 в пользу французов, но лучший сейв сделал Льорис, отбивший сложный дальний удар де Брёйне. Пожалуй, это был самый зрелищный отрезок матча. А развязка получилась великолепной: Мбаппе опасно бил после паса Бензема, Погба попал в перекладину со штрафного, Лукаку забил из небольшого офсайда, а за 10 секунд до конца основного времени Тео забил победный гол в контратаке. В течение примерно пяти минут случилось больше событий, чем в обычном отдельно взятом матче Франции под руководством Дешама.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Это не упрёк – скорее комплимент команде, которая сначала приучила всех к своей занудной прагматичности, потом сама стала жертвой неумения включаться по ходу матча, а теперь исправила этот недостаток. Франция конца первого тайма выглядела достаточно безнадёжно, а в конце второго разрывала контратаками. Впечатляет.

Ещё больше впечатляет, что всё это – благодаря индивидуальному мастерству. Великолепный тайм провели Бензема и Мбаппе. Создал два момента для партнёров Погба (не считая эпизода с пенальти и ударов в перекладину). Это именно то, чего добивается Дешам: мастерство лидеров позволяет добиваться результата при в целом оборонительной модели. Кстати, Льорис, несмотря на два гола – тоже один из лучших игроков матча. В составе Бельгии тоже было несколько очень хороших выступлений (как минимум у де Брёйне с двумя голевыми передачами, и у Лукаку, который делал вообще всё), но было и несколько очень плохих. Франция наиграла на эту победу.