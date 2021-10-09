«Всю работу делает жена». Как живёт бывший футболист АПЛ после окончания карьеры

Марк Видука после завершения карьеры ведёт тихую жизнь. Бывший нападающий «Лидса» и сборной Австралии поселился на исторической родине в Загребе. В 30 км от столицы Хорватии Марк открыл кофейню и вообще не парится по поводу минувших дней славы. В интервью ESPN Видука объяснил почему:

«Меня это освежает, здесь нет давления. Если ты сделал плохой кофе, то просто выбрасываешь его. Если кто-то жалуется — даёшь ему печеньку. Я не скучаю по футболу, всему своё время. Это лишь один из периодов моей жизни, и это меня полностью устраивает. Я наслаждаюсь спокойствием. Мне нравится находиться в безвестности».

Автор 269 голов за «Селтик», «Лидс», «Мидлсбро» и «Ньюкасл» вообще критично отзывается об индустрии после выхода из игры. В одном из редких интервью Видука признался, что никогда не был одержим славой: «Она мне вообще не нравилась. И я до сих пор так думаю. Также я никогда не был зациклен на деньгах. Для меня они просто были побочным продуктом».

Марк Видука бывший нападающий сборной Австралии «Во многом футбол — это сборище бездельников, людей, которые лижут одно твоё место, и тех, кто постоянно пытается обмануть тебя».

От чего Видука действительно получает удовольствие, так это от родины своих родителей — Хорватии. Из сентябрьского интервью Daily Mail: «Я покинул Австралию в 19 лет, чтобы перейти в загребское «Динамо». Влюбился в местный образ жизни. Мы всегда хотели открыть здесь кафе. Просто ради удовольствия держать место, где всем будут рады. Поэтому я оказался здесь. Всю работу здесь делает моя жена, я просто сижу и пью кофе!»

В кофейню заходят местные знаменитости: бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич и менеджер британской группы UB40 — самой успешной регги-группы в истории. В жизни Видуки вообще много хорошей музыки: два сына играют в группах, младшему помогает сам Марк.

«Мой сын Оливер барабанит в группе. Когда один из его друзей не может сыграть, я помогаю им, играю на гитаре. Мы репетируем у нас в подвале. Соседи, конечно, не в восторге! Мы с пацанами любим Arctic Monkeys. Их тексты гениальны!»

Группа Оливера называется Flou Margo. На их канале на YouTube 13 (уже 14) подписчиков и четыре демки из пока неизданной EP «Под уличными фонарями».

На репертуаре зумеров заметно сказался вкус старшего поколения: помимо Arctic Monkeys, парни играют также Franz Ferdinand, Rage against the Machine и Beatles. Первый концерт Flou Margo дали этим летом — видео с него гордый отец сразу же выложил на страничке кофейни в «Фейсбуке».

Связь Видуки с музыкой не ограничивается репетициями с подростками в собственном подвале. Во время выступления в Англии про него написали песню на мотив «Аллилуйя» Леонарда Коэна («Марк Видука» отлично ложится на «Аллилуйя»). Но её автор, фанат «Мидлсбро» Алистер Гриффин, не был самым известным исполнителем, которому приглянулся Марк.

В интервью ESPN Видука рассказывал, как ему посвятил песню Элтон Джон. В тот момент у них с певцом был один агент, он пригласил их с Якобом Бёрном (австралийский опорник «Лидса») на концерт в Манчестере и провёл в гримёрку. Интересно, что в тот момент Видукой интересовался «Манчестер Юнайтед» и контактировал с «Лидсом» по его трансферу.

«Самый милый парень на свете! Мы встретились с ним, выпили, приятно поболтали. Он пригласил нас за кулисы на время выступления. И внезапно начал посвящать песню мне! На манчестерском стадионе, при 20 тысячах человек! Это был очень сюрреалистичный момент. Хорошая песня. Что-то о любви», — со смехом ответил Видука.

Фото: ESPN

Кофейня в пригороде Загреба, в название которой не входит фамилия экс-футболиста, чтобы заманить посетителей. Fake Tales of San-Francisco на гитаре вместе с 13-летним сыном и его друзьями.

Марк Видука сохранил простоту и непосредственность, которые не ожидаешь увидеть у бывшего игрока топ-уровня. Умение ценить простые моменты жизни у него не отбили ни большие контракты, ни гром гимна Лиги чемпионов.

Так что на вопрос о том, какой момент в его футбольной жизни он ценит больше всего, Видука ответил: «Все бы автоматически сказали, что покер за «Лидс» «Ливерпулю». Но, знаете, были и другие моменты. Например, когда я пинал мяч со своим отцом на заднем дворе. Как вам такой ответ?»