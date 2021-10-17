Крутая неделя Джикии. Зажёг в сборной, а теперь стал героем дерби

Георгий Джикия – лучший игрок матча «Спартак» – «Динамо». Официально. Центральный защитник красно-белых получил приз от РПЛ.

Джикия, несомненно, один из самых ярких российских игроков в октябре. Последняя неделя – очень крутая для капитана «Спартака». В пятницу, 8 октября, он помог сборной России победить Словакию. Не сказать чтобы сыграл безупречно (одну ошибку Георгия вспомнят все), но раз команда не пропустила, значит, сделал своё дело вместе с Игорем Дивеевым и Матвеем Сафоновым.

Ещё через три дня спартаковец по-настоящему зажёг в сборной – показал миру Ибраджиковича. Его гол ударом через себя в ворота сборной Словении не только был воплощением футбольной красоты, но и имел высокую цену. Сборная России, победив в Мариборе, запрыгнула на первое место в группе. Джикия в центре обороны говорил на одном языке и с Дивеевым, и с Максимом Осипенко. Был капитаном без повязки.

«Капитанскую повязку в футболе надо отменять – и вообще везде. Она ничего не даёт, просто ни о чём. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», – приводил в пример защитника «Спартака» Карпин, комментируя в интервью для «Чемпионата» поднадоевшую уже тему.

Проходит пять дней с Марибора, и Джикия уже с повязкой в «Спартаке» играет очередной большой матч – дерби с «Динамо». Нет паузы, чтобы отдышаться и зализать раны. Болельщики требуют побед, и никто не вспомнит, как ты сыграл вчера.

Георгий снова бился все 90 минут, как царь зверей, а в концовке первого тайма полез в драку в буквальном смысле этого слова, защищая своего партнёра по обороне Самуэля Жиго. Судья Сергей Карасёв выписал ему «горчичник». К счастью для Джикии, всего лишь второй в сезоне, поэтому он, в отличие от француза, не пропустит следующий матч чемпионата с «Зенитом».

В дерби у Джикии было и плохое, и хорошее. Он сделал четыре перехвата, но не остановил мяч тогда, когда не имел права пропустить его в штрафную – в эпизоде со вторым голом «Динамо». Сначала не вступил в единоборство с Константином Тюкавиным, а потом пропустил рывок и проникающую передачу на нападающего.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Но сам ошибся – сам и исправился. Благодаря Джикии «Спартак» смог перевернуть дерби: спасти ничью в умопомрачительной концовке проигранного, казалось бы, матча. Георгий оказался в нужном месте в нужный момент на угловом, забив из-под Гильермо Варелы. Это его первый гол за клуб с июля 2019-го.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Впереди у «Спартака»… два топ-матча – в среду с «Лестером» в Лиге Европы, в воскресенье с «Зенитом» в РПЛ. Против англичан из-за дисквалификации не сыграет Кофрие, против чемпиона России – Жиго. Джикии опять придётся сражаться за себя и за кого-то ещё, черпать эмоции из вовсе не бездонного колодца. Но он должен справиться. Кто поведёт команду за собой, если не капитан?