«Отставка? Нельзя делать такие заявления». Витория — после 1:7 от «Зенита»

«Спартак» проиграл «Зениту» 1:7, и это их крупнейшее поражение в истории РПЛ. После таких матчей, которые становятся апогеем череды неудач, первый вопрос, который задают тренеру, касается отставки. Руй Витория ожидаемо отказался что-либо отвечать, подчеркнув, что «мужчина должен принять сложные моменты»: «Я не стану комментировать вопросы об отставке. Нельзя делать такие заявления. Если есть вопросы по игре — пожалуйста».

Главный тренер «Спартака» сказал, что сегодня всё пошло не так, поэтому команда признаёт свои ошибки. «Для нас это очень грустный день, – добавил он. – Соперник воспользовался нашими ошибками, вёл свою игру. Мы играли несфокусированно — это основная причина поражения, надо это признать».

Витория отметил, что уровень борьбы его игроков был недостаточным: нужно быть агрессивнее, больше фокусироваться и бороться: «Нельзя было позволять сопернику так идти в контратаки, забегать нам за спину. Иногда всё идёт не так, как нам бы хотелось. Нужно было играть агрессивнее, когда мяч шёл назад, а мы часто начинали поздно предпринимать действия. Это результат коллективной ошибки».

«Спартак», по словам главного тренера, собирался поначалу играть больше в середине, чтобы изучить игру соперника, а потом перехватывать инициативу. Но «Зенит» часто перехватывал мяч, поэтому план не сработал: «Признаю, что это ошибка как моя, так и игроков».

На вопрос про выбор Рассказова и Кофрие португалец ответил так: «В стартовый состав попали те, кто хорошо играет в этой схеме».

Сергей Семак начал с поздравления болельщиков с крупной победой: «Бывают такие дни, когда почти все удары по воротам приводят к забитым мячам, причём достаточно красивым».

Отсутствие Артёма Дзюбы в основе главный тренер «Зенита» объяснил тактическим рисунком: «Было удобнее использовать Азмуна. Мостовой вышел исходя из тактического понимания и анализа нашей игры – дали ему шанс. Возможно, в следующем матче будет другая схема. Разберём соперника и будем смотреть, кто насколько готов». Малком же не смог принять участия в игре из-за травмы: «Повреждение несерьёзное, но сложно предугадать, насколько быстро пройдёт процесс реабилитации. Пока участие в следующих матчах под вопросом».

Плана отдавать мяч, по словам Семака, у «Зенита» не было – команда отошла назад целенаправленно: «Нужно было постараться правильно использовать зоны за спинами защитников «Спартака». Когда одна команда забивает, другой надо раскрываться. Есть риск быстро нарваться на быстрые ответные атаки, что зачастую и происходило».

Травма Дугласа Сантоса «добавила клубу головной боли» – игрок травмировал заднюю поверхность бедра. Пока неизвестно, на сколько он выбыл, – точно станет понятно завтра-послезавтра.

Завершил общение с журналистами Семак философски: «Бывают матчи, когда залетает всё. Не могу сказать, что это сумасшедшее везение, столько мячей нужно ещё забить — такое бывает очень редко. Нам возвращается за те матчи, где мы создаём много, но не забиваем или теряем очки».