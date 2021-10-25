Чемпион Норвегии с тремя гражданствами – будущий вратарь сборной России? Кто такой Хайкин

Один из новичков в расширенном составе сборной России на отборочные матчи к ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией — 26-летний вратарь Никита Хайкин. Вы могли слышать о нём на прошлой неделе. Хайкин попал во все спортивные новости, когда его клуб, норвежский «Будё-Глимт», разгромил в Лиге конференций «Рому» Жозе Моуринью — 6:1.

Игру показывал один из каналов системы «Матч», а на YouTube-канале «Матч ТВ» лежит обзор этой встречи. Хайкин, правда, попал в ролик всего трижды. В первом тайме он сначала уверенно справился с дальним ударом Карлесе Переса, а потом тот же Перес ему забил (к вратарю никаких вопросов). Во второй половине Хайкин спокойно забрал мяч после навеса с фланга.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

После матча Хайкина спросили, есть ли у него мысли о том, что его могут пригласить в сборную. Ответ вратаря:



«Они следят за мной, я надеюсь. Но я не могу контролировать других людей. Все, что могу делать — это выходить на поле и показывать свой уровень».



Насколько внимательно тренер вратарей сборной Виталий Кафанов следил за Хайкиным, мы пока не знаем. Но место в расширенном составе ему нашлось.



Игроков из зарубежных клубов в нашей сборной немного, а футболисты из чемпионата Норвегии не приезжали в главную команду страны никогда. Так что самое время ответить на несколько вопросов о Никите Хайкине.

Почему мы о нём не слышали?



Просто Хайкин почти не играл в России. Он родился в Израиле, а в Россию вместе с семьёй переехал в два года. С 7 до 12 лет занимался в школах «Торпедо» и «Динамо», а потом отправился с семьёй в Лондон. Там Никита сначала тренировался в академии «Челси», и именно про это время он сказал фразу, которая попала в заголовок статьи:



«Мы увидели в небе вертолет, он сел на футбольное поле, и перед нами предстал сам Абрамович. Мне потом рассказали, что ему показали находящегося на просмотре российского вратаря, то есть меня. Владелец клуба минут пять смотрел на мою работу, как я отражал удары. Признаюсь, для меня это был шок. Сам хозяин «Челси» наблюдает за моими действиями! Говорят, я ему тогда понравился».

Фото: РИА Новости

Потом Хайкин играл за молодёжные команды «Портсмута» и «Рединга». Интересно, что владельцами этих клубов в то время тоже были российские бизнесмены — Владимир Антонов и Антон Зингаревич. Никита несколько раз говорил, что ни в одном из трёх английских клубов ему не делали скидки на то, что он русский.



В конце концов Хайкин уехал из Англии в португальский «Насьонал». Главной причиной своего отъезда он называл сложности с оформлением документов в Великобритании: «В английской ассоциации футбола очень много разнообразных правил! То одни нюансы, то другие, то третьи… Поэтому я уехал из Британии».

Подождите! Абрамович, Антонов, Зингаревич… Тут точно нет подвоха?



Сложно сказать. Дело вот в чём. Когда семья Хайкина в 2007-м отправилась в Великобританию, это был не самый обычный переезд. Отец Никиты Илья Хайкин был крупным бизнесменом, и в 2003 году против него возбудили уголовное дело. Хайкина-старшего обвиняли в незаконном присвоении земель и сельхозпредприятий в Подмосковье.

Бежав в Великобританию, бизнесмен получил политическое убежище. Правда, в 2012 году он попал в неприятную ситуацию на отдыхе в испанской Марбелье. Там его задержали сотрудники местного отделения Интерпола, а испанский суд даже вынес решение об экстрадиции Хайкина в России. Но адвокаты бизнесмены подали апелляцию, и Верховный суд Испании решение о выдаче Хайкина российскому правосудию отменил.



Сам бизнесмен всегда называл дело против себя сфабрикованным. Вот что он говорил «Московскому комсомольцу» в 2013 году, сразу после вердикта испанского Верховного суда:



«Это решение ещё раз доказывает, что дело в отношении меня было сфабриковано высокопоставленными чиновниками и силовиками, которые и являлись настоящими рейдерами. Я благодарен Испании, которая смогла разобраться в этой ситуации. Видимо, мой случай показался вопиющим даже для такой лояльной по отношению к России страны, как Испания».



В общем, Хайкин-старший вполне мог быть знаком с российскими владельцами английских футбольных клубов. Но утверждать, что это как-то повлияло на спортивную карьеру его сына, мы, конечно, не можем.

Зато мы знаем, что у его сына три гражданства: российское, израильское и британское.

Ладно. Что было дальше с Никитой?



До прихода в «Будё-Глимт» его карьера — это история неудавшихся попыток закрепиться в составе взрослых команд. В «Насьонале» не получилось выиграть конкуренцию. Потом была «Марбелья», где Хайкину, по его словам, не удалось подписать контракт из-за сложностей с документами.

После этого вратарь перебрался в Россию, где в 2015-2016 годах сидел в запасе в «Мордовии» и «Кубани». Кстати, уже тогда Хайкин мечтал о сборной. Вот что он говорил, когда играл за молодежную команду «Мордовии»:



«Кто его знает — может быть, пригласят в главную команду страны и мне удастся сыграть на чемпионате мира 2018 года… А почему бы и нет?! В футболе нет ничего невозможного».



С домашним чемпионатом мира не получилось. Когда сборная Черчесова побеждала испанцев, у Хайкина завершался израильский этап карьеры. В клубах «Бней Иегуда» и «Хапоэль» (Кфар-Сава) он тоже был запасным, однако, наконец, дебютировал во взрослом футболе.



Но в Норвегии-то у него получилось?

Да! «Будё-Глимт» стал для Хайкина первой взрослой командой, где он по-настоящему заиграл. Он приехал туда в начале 2019 года, и первый сезон (в Норвегии играют по системе «весна-осень») снова был запасным. Дебюта ему пришлось ждать до предпоследнего тура, когда основной вратарь Рикардо не смог сыграть из-за дисквалификации. В том году этот матч оказался для россиянина единственным, но можно считать, что свой вклад в вице-чемпионство «Будё-Глимта» он внёс.



Прорывным для Хайкина стал 2020 год. Он выиграл конкуренцию у Джошуа Смитса из Нидерландов (его взяли вместо Рикарду) и привёл свою команду к первому в её истории чемпионству. «Будё-Глимт» оформил победу в Осло, и, когда на следующий день команда летела к себе домой, самолёт сопровождали истребители F-16.



Дело в том, что в городе Будё есть авиабаза, и многие военные, разумеется, болеют за «Будё-Глимт». И в честь победы они решили порадовать футболистов. Вот видео с этими истребителями.

Правда, Хайкин не сразу понял, что происходит. «Сначала подумал, что-то с самолетом случилось. Мне даже стало как-то не по себе, потому что все подскочили, стюардессы куда-то пошли. Думал: «В любой другой день, только бы не сегодня», — рассказывал вратарь Sport24.



В 2021 году дела у Хайкина тоже идут отлично. Он по-прежнему основной вратарь своей команды, и «Будё-Глимт» вполне может защитить звание чемпионов Норвегии. За семь туров до конца он лидирует, «Мольде» отстаёт на одно очко. В Лиге конференций «Будё-Глимт» тоже в порядке — семь очков и первое место после половины группового турнира.



А сыграть за сборную у Хайкина шансы есть?



Пока сложно сказать. Строго говоря, вызова в сборную Никита ещё не получил. Пока он только в расширенным списке, а окончательный состав на матчи с Кипром и Хорватией Карпин назовёт через неделю, 1 ноября.

Пока при новом тренера сборная провела пять встреч. В трёх первых в воротах играл Гильерме, а победы в матчах со Словакией и Словенией помог добыть Матвей Сафонов. Карпин всегда говорит, что за выбор вратарей целиком и полностью отвечает Виталий Кафанов. Так что о шансах Хайкина сыграть за сборную знает только он.