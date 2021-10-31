Головин уедет в Англию? Что нужно знать о возможном трансфере

Александр Головин окончательно обустроился во Франции. Сейчас российский полузащитник — один из лидеров симпатичного, но нестабильного «Монако». В прошлом сезоне команда боролась за чемпионство, а сейчас занимает лишь восьмое место в таблице, хоть и отстаёт от второй строчки всего на четыре очка. Теперь Головиным интересуются в Англии. По нашей информации, внимание на Александра обратил «Эвертон». Пока процесс находится на начальной стадии. Что нужно знать о возможном переезде россиянина в Ливерпуль? Сейчас расскажем.

Итак, «Эвертон», как и «Монако», — не самая стабильная команда. Эти парни способны сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед», а потом феерично сгореть дома «Уотфорду», пропустив пять. В нынешнем сезоне «Эвертон» преимущественно играет по схеме «4-4-2». Она предусматривает двух опорников (как правило, Аллана и Дукуре), двух крайков и двух нападающих. Потенциальная роль Головина в этой системе остаётся загадкой: трудно представить, что он вытеснит кого-то из центра поля. С другой стороны Александр вполне может играть на фланге или оттянутого форварда.

Если возвращаться к персоналиям, конкурентами Головина за место в составе «Эвертона», вероятно, стали бы уже упомянутые Аллан и Дукуре, а также Эндрос Таунсенд, Алекс Айоуби и Демарай Грей. Из менее явных персонажей — Фабиан Делф, Том Дэвис и Андре Гомеш. Не самый устрашающий список.

Главный плюс возможного перехода — главный тренер. Если Головин окажется в «Эвертоне», то получит шанс поработать с Рафаэлем Бенитесом. При всём уважении к «Монако», за три с лишним года непрерывных тренерских перестановок Александр ещё не играл под руководством такого мастера. Обратная сторона медали заключается в том, что Бенитес в «Эвертоне» не навечно. Опыт Карло Анчелотти показал, что из этого клуба можно легко свинтить при первой же подходящей возможности.

Минус тоже вполне очевиден. АПЛ круче Лиги 1, но Головин, скорее всего, лишится еврокубков. Вряд ли это будет явный шаг вперёд. В мае Александру исполнится 26 лет — в этом возрасте от сильных футболистов ждут трансферов в команды помощнее. Но и на это можно посмотреть иначе: если Головин зажжёт в «Эвертоне», не исключён переход в английский топ.

Если вдруг забыли, Головин мог оказаться в Англии раньше. В 2018-м наш полузащитник ярко выступил на домашнем чемпионате мира. Тогда им интересовались настоящие гранды — «Ювентус» и «Челси». Закончилось всё трансфером в «Монако» за € 30 млн. Топ-клубы не были готовы платить столько.

Кстати, бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов по-прежнему не исключает, что Головин уедет в Италию. Вот что он недавно сказал: «Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике. Не люблю рассуждать на тему «если бы да кабы». Конечно, «Ювентус» действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится».

А как вообще сейчас играет Головин? Неплохо, но не выше своего привычного уровня. Александр продолжает страдать от травм. С начала этого года он четыре раза выбывал из строя плюс успел переболеть коронавирусом. Повреждения были несерьёзными, но матчи Головин непременно пропускал. После последней травмы он восстановился неделю назад, но на поле пока не вернулся. В последний раз Александра видели в игре в начале октября.