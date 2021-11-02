Первый матч «Зенита» в Лиге чемпионов был с «Ювентусом». Тогда всё решил удивительный гол

«Зенит» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом круге группового этапа сине-бело-голубые набрали три очка. В последнем матче российская команда в Санкт-Петербурге обидно проиграла «Ювентусу», а сегодня получит шанс на реванш — но теперь играть придётся в Турине.

Вы могли забыть, но именно «Ювентус» был первым в истории соперником «Зенита» в Лиге чемпионов. Тогда у сине-бело-голубых была мощная группа, в которую также попали «Реал» и ещё один новичок БАТЭ. 17 сентября 2008 года «Зенит» дебютировал в главном еврокубке в матче с итальянским грандом. Вспоминаем, как это было.

«Зенит» подошёл к матчу с «Ювентусом» в максимально солидном статусе. Чемпионы России, обладатели Кубка и Суперкубка УЕФА — круче не придумаешь. У «Ювентуса» всё наоборот. Позади был первый сезон после возвращения из Серии B. В чемпионате туринцы плелись на 11-м месте, но вернуться в Лигу чемпионов нужно было с победы. Так и вышло.



Легендарный Алессандро Дель Пьеро начал с комплиментов для соперника: «Я видел игру «Зенита» в финалах Кубка и Суперкубка УЕФА, а также следил за выступлением сборной России на чемпионате Европы. Могу сказать, что увидел прогресс не только на уровне отдельных игроков, но и командной игры».

Фото: fc-zenit.ru

Другое, как выяснилось позднее, главное действующее лицо матча Вячеслав Малафеев был скромен. Вратарь «Зенита» обошёлся без пафосных речей: «Мы привыкли считать фаворитами те команды, которые играют стабильно и на протяжении многих лет показывают определённый уровень. С этой точки зрения «Юве» — фаворит. Как и другой наш соперник по группе — «Реал». «Зенит» может лишь потихоньку приближаться к ним и благодаря своей игре рассчитывать, что гранды отнесутся к нему с уважением».



Другие футболисты «Зенита» вели себя увереннее. Например, Ивица Крижанац сказал, что «Ювентус» — фаворит только на бумаге, а Себастьен Пюигренье — что российская команда «ни капли не боится» грозного соперника.

Итак, Турин, стадион «Олимпико ди Торино». «Зенит» уступал по статистике, а за 15 минут до конца наступил решающий момент. «Юве» заработал штрафной, но до ворот было далековато. Настолько, что Малафеев решил не ставить стенку. За это и поплатился. Мастерюга штрафных Дель Пьеро засадил по такой траектории, что Вячеслав даже не коснулся мяча. Шикарный гол. А «Зенит» так и не отыгрался — 0:1.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Лиги чемпионов.

Дель Пьеро после матча не скрывал радости: «Я забил отличный гол. Во время удара со штрафного я обратил внимание на голкипера «Зенита». Он сделал небольшой шаг вправо, и мне удалось поймать его на противоходе. Но расслабляться рано. Это только начало турнира, а «Зенит» доказал, что является хорошей командой».



Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, разумеется, был расстроен: «Я очень разочарован результатом. Сегодня поражение было в типично итальянском стиле. Против такой опытной команды мы показали себя с хорошей стороны, но плохая реализация моментов привела к проигрышу».

Андрей Аршавин свою команду похвалил: «Не пропустили бы гол — сегодня все бы говорили, что мы достойно сыграли. Иногда мы полностью переигрывали соперника в игре с мячом, опережали их в движении, но итальянцы смогли грамотно сыграть в обороне. «Зенит» наконец-то стал клубом, который никого не боится. Чуть-чуть не дожали… Важно, что «Зенит» из России стали уважать, нас стали опасаться».

Фото: fc-zenit.ru

В ответном матче «Зенит» сыграл с «Ювентусом» вничью, но в итоге сине-бело-голубых хватило только на третье место — оба гранда финишировали с отрывом в семь очков. В Кубке УЕФА в этот раз не сложилось, и российская команда вылетела в 1/8 финала от других итальянцев в лице скромного «Удинезе».

В 2014 году у Дель Пьеро, который к тому моменту уже пылил в Австралии, спросили про тот самый гол «Зениту». Конечно, итальянец ничего не забыл: «Помню, ещё как. Это был важный матч для всего «Ювентуса», ведь мы вернулись в Лигу чемпионов после долгого отсутствия, это была первая игра в этом турнире за несколько лет. Хороший штрафной получился. Не думаю, что вратарь допустил ошибку. Траектория полёта мяча была необычной. Мяч ходил вправо-влево, вверх-вниз. Трудно было определиться с тем, как его ловить. Я такие мячи, случалось, забивал. Раза два или три. Да и здесь, в Австралии, пытаюсь повторить», — поностальгировал Алекс.



Сейчас в «Зените» нет Малафеева, а в «Ювентусе» — Дель Пьеро. Но от этого не легче. Тем более что дома сине-бело-голубые, в отличие от событий 13-летней давности, проиграли. Смогут взять реванш?