«Игроки спросили, можно ли чуть-чуть выпить». Вспоминаем, как Россия играет с Хорватией

Сборные России и Хорватии провели друг с другом четыре официальных матча. И все они завершились вничью (если не считать серию пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018). 14 ноября эти команды сыграют в решающем матче отбора на ЧМ-2022, и россиянам снова будет достаточно не проиграть. Давайте вспомним предыдущие ничьи в матчах Россия — Хорватия. Просто на удачу.

6 сентября 2006 года. Отбор Евро-2008. Россия — Хорватия — 0:0

Команда Гуса Хиддинка встречалась с Хорватией на переполненной «РЖД Арене». К 15-й минуте обе сборные нанесли по одному опасному удару – Класнич и Семшов пробили рядом со штангой. После получаса игры Рапаич мог вывести хорватов вперёд, но отличный прыжок в ноги выполнил 20-летний Акинфеев. Ответ не заставил долго ждать: Аршавин разогнал российскую атаку, отдал на Билялетдинова, который, войдя в штрафную, отправил мяч на трибуны.

Второй тайм начался с нескольких опасных атак хорватов: Рапаич исполнил штрафной с дальней дистанции и попал в каркас ворот, Кранчар ударил под самую перекладину, а Эдуардо с убойной позиции сотряс штангу. Хиддинка такой ход игры не устраивал, и он произвёл единственную замену – выпустил Погребняка вместо Павлюченко.

Первая же атака с участием Павла была близка к успеху – рядом со штангой. На 60-й минуте россияне штурмовали ворота Плетикосы – мяч после удара Семшова и добивания Аршавина предательски не влетел в ворота. В концовке к голу была близка Хорватия, но Класнич пробил мимо ворот Акинфеева.

Гус Хиддинк главный тренер сборной России «Второй тайм понравился. А до перерыва мы действовали слишком просто, у нас совсем не получалась комбинационная игра. Как следствие, сборная России не создала ни одного голевого момента. Конечно, такой ход матча меня категорически не устраивал, поэтому в перерыве были внесены необходимые коррективы. Второй тайм, на мой взгляд, получился совсем другим. Команда действовала намного мобильнее и агрессивнее, отодвинула игру на чужую половину, футболисты стали намного лучше действовать в отборе. За счёт этого мы получили преимущество, которое, правда, не смогли воплотить в забитые мячи».

6 июня 2007 года. Отбор Евро-2008. Хорватия – Россия – 0:0

В матче второго круга Хиддинк произвёл перестановки: выпустил Малафеева вместо Акинфеева, а в атаке организовал тройку Аршавин – Кержаков – Быстров. К игре сборная России подходила с тремя победами и двумя ничейными результатами.

Первый опасный удар у ворот Малафеева возник после подачи Кранчара: Шимунич от угла вратарской переправил мяч на дальнюю штангу. Затем выше ворот пробил Эдуардо.

Во втором тайме хорваты имели явный момент, чтобы повести в счёте, но в нужное время на помощь к Малафееву успел Игнашевич, выбивший мяч из-под ног Эдуардо. Хорватия подала опасный угловой – сейв вратаря «Зенита». У России первый по-настоящему опасный момент возник за 15 минут до конца: Игнашевич исполнил штрафной с дальней дистанции, выручил Плетикоса.

После этого матча Гус Хиддинк разрешил футболистам пойти в ночной клуб и отдохнуть.

Гус Хиддинк главный тренер сборной России «Несколько игроков спросили, можно ли пойти в город, немного посидеть, чуть-чуть выпить. И я ответил положительно. После матча футболисты имеют право на ужин в городе и бокал вина или стакан пива».

На следующий день после игры несколько хорватских СМИ вышли с сообщениями о том, что футболисты сборной России провели всю ночь в ночном клубе, а в расположение команды вернулись только под утро.

Единственный товарищеский матч Россия и Хорватия сыграли в ноябре 2015 года. Хорваты выиграли со счётом 3:1.

7 июля 2018 года. ЧМ-2018. Россия — Хорватия — 1:1. По пенальти — 3:4

Самый лучший матч сборной России с Хорватией. На 31-й минуте стадион «Фишт» «взорвался»: Черышев получил обратную передачу от Дзюбы, подработал и нанёс точный удар с дальней дистанции под перекладину – Субашич проводил мяч взглядом. Через восемь минут Хорватия сравняла и стадион погрузился в тишину: Перишич бросил в прорыв Манджукича, Марио с левого края вошёл в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Крамарич головой послал мяч в дальний угол — 1:1.

Во втором тайме хорваты были близки к тому, чтобы на табло загорелось 2:1 в их пользу. На 60-й минуте прошла передача в штрафную, Игнашевич неудачно выбил мяч на Перишича, который чудом не забил, попав в штангу. Повести в самом конце основного времени могла и наша команда: Смолов получил передачу на правом фланге и решился на удар с острого угла — Субашич среагировал.

В дополнительное время команды забили ещё по голу. На потом была серия пенальти.

Артём Дзюба нападающий сборной России «Прежде всего хочу поблагодарить своих партнёров, всех, кто был причастен к команде. Я ими горжусь и люблю их как родных. Мы стали одной семьёй. Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции. Наши сердца разбиты, но мы сражались как львы. Спасибо огромное всей стране».

1 сентября 2021 года. Отбор ЧМ-2022. Россия — Хорватия — 0:0

Первый матч сборной России под руководством Карпина завершился вничью. У Хорватии опасный момент возник под занавес первого тайма: Крамарич выскочил один на один, но его опередил Гильерме. У России забить мог Ионов — Ливакович успел сложиться и поймать мяч.