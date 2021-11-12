Россия всё ближе к ЧМ-2022. Расклады перед последним туром

Первый из двух шагов сделан. Сборная России уничтожила Кипр со счётом 6:0 в предпоследнем матче отбора ЧМ-2022 и сохранила первое место в группе. Теперь команде Валерия Карпина предстоит решающая игра с Хорватией. А пока давайте посмотрим на таблицу.
Благодаря разгрому Кипра сборная России набрала 22 очка. Конкурент нашей команды в своём матче тоже оторвался по полной: Хорватия размазала несчастную Мальту (7:1). Таким образом, Россия сохранила двухочковый отрыв от хорватов. Единственное изменение заключается в том, что разница забитых и пропущенных мячей перестала иметь значение. Именно этот показатель решает при равенстве очков, но у России и Хорватии такого расклада уже точно не будет.
Остальные участники группы H безнадёжно отстали от двух лидеров ещё в прошлую международную паузу. Шансов на поездку в Катар лишились крепкие Словения и Словакия. Внизу, разумеется, Кипр и Мальта.
Напоминаем: прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, которая займёт второе место, отправится в стыковые матчи, где, скорее всего, столкнётся с ещё более серьёзным испытанием.
Впереди последний, 10-й тур квалификации. И фокус в группе H только на одном матче. 14 ноября сборные Хорватии и России встретятся на стадионе «Полюд» в Сплите. Чтобы сохранить первую строчку и избежать стыков, нашей команде необходимо не проиграть — ничья и тем более победа полностью устраивают. Верим?
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