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Новый контракт Валерия Карпина – тренер не уверен, что ему стоит продолжать работу в сборной России – причины

Карпин хочет новый контракт и понятного будущего. Может, пора продлить тренера до 2024-го?
Дмитрий Зимин
Может, пора продлить Карпина до 2024-го? Мнение
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Валерий не так прост, как вам кажется.

Поставьте себя на место Валерия Карпина. Необязательно проецируйте его работу на футбол. Давайте что-то нейтральное. У большой компании проблемы – не лучшая финансовая отчётность, плюс провалились переговоры по крупному контракту. Дела плохи. Прошлого гендиректора убирают, приглашают нового под конкретную цель – выйти в плюс, а летом попасть в список 32 лучших холдингов мира. Он включается, выпинывает всех лишних, набирает команду и до последнего претендует на досрочное получение ожидаемого результата. Да, в конце по ряду причин не выходит этого добиться. Но компания всё равно в плюсе, у неё хорошие перспективы и скоро новый шанс попасть в тот самый топ. Этап работы гендира все вокруг называют успешным. Он сидит в кабинете и наверняка рассчитывает, что инвесторы строят будущее только с ним. Но вместо этого слышит, что надо отработать ещё три месяца, а дальше – посмотрим.

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Неприятно, согласитесь. В похожей ситуации сейчас Карпин. До Хорватии у него 5 побед и 1 ничья. Да, в Сплите не пошло. Он признал вину. А потом наверняка прочитал слова своего руководителя.

«Карпин будет работать с командой в марте, после стыковых матчей будем говорить о возможной пролонгации контракта. Второе место – это достойный результат, но при близости выхода это обидно», – сказал Александр Дюков после поражения от Хорватии.

И уже через день Карпин прямо говорит в интервью, что сомневается, а нужно ли ему всё это. И определяет дедлайн принятия решения – неделя.

А теперь представьте, если бы РФС сработал на опережение. У команды хороший результат, вокруг сборной наконец-то позитив и вера. Так почему бы не предложить Карпину обновить контракт условно до конца следующего цикла уже перед Хорватией? Тогда и тренер чувствовал бы себя увереннее, и игроки понимали бы – Георгич с ними надолго.

Сейчас ни у кого нет чёткого понимания будущего. Разве что Дюков говорит, что Карпин отработает до марта. Правда, сам тренер в этом сомневается.

Хорошо, не подумали перед Хорватией, но, может, сделать это сейчас? Уже очевидно – у России будут очень мощные соперники в стыковых матчах. Португалия и Италия не квалифицировались с первого места, поэтому есть высокая вероятность встретиться с ними. А для любой команды со вторых мест это практически автоматически означает проигрыш.

И что дальше? Прекращать сотрудничество с Карпиным из-за поражения от Италии? Слишком странно. А придаст ли тренеру уверенность новый контракт перед стыковыми матчами? Почти наверняка.

Валерий много говорит о психологии. И о том, что та самая уверенность идёт из головы. Но как передать её игрокам, если даже сам тренер сомневается в своём будущем?

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Есть, возможно, не совсем уместный случай, который можно привести в пример. Весной 2018-го никто не знал, продолжит ли Юрий Сёмин работу в «Локо», когда команда боролась за чемпионство. Но перед важнейшей игрой с «Зенитом» с тренером продлили контракт на следующий сезон. «Локомотив» собрался и выиграл, получив золотые медали.

Руководству РФС нужно хорошо подумать над похожими вариантами уже в ближайшее время. Вряд ли Карпин, как бы он не кокетничал, откажется от долгосрочного сотрудничества. Потому что сильно сомневаюсь, что в его карьере будет что-то круче, чем сборная России.

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