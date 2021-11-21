Как вернуться в футбол после депрессии и приступа. История звезды женского «Челси»

Этой осенью нападающий женского «Челси» и сборной Англии Фран Кирби достигла двух выдающихся отметок. Она первая в истории женской Суперлиги, кто за один календарный год забила 10+ голов и отдала 10+ голевых передач. Ещё она провела свой 50-й матч в составе сборной Англии.

Всего этого, а также множества индивидуальных и командных наград могло и не быть. Трагический эпизод из детства, а также болезнь сердца дважды едва не перечеркнули футбольную карьеру Кирби.

Главным вдохновителем Кирби была мама. Она говорила, что дочь будет лучшей

С малых лет Кирби обожала играть в футбол с соседними мальчишками в парке неподалеку от дома. Нетипичное для девочки занятие поддерживала мама. Отца часто не было дома – тот работал машинистом поезда и регулярно находился в отъездах. Один из эпизодов помог Деннис Кирби убедиться, что её дочь ждёт футбольное будущее.

«Как-то вместе с мамой мы пришли к доктору, чтобы провести ряд тестов. В одном из них мне бросали теннисный мяч, который нужно было поймать. Вместо этого я отбила его ногой прямо в доктора. Мама посмотрела на это и сказала – хм, похоже моя дочь станет футболисткой. Мне тогда было три года», — вспоминала в колонке для The Players Tribune Фран.

Деннис не особо понимала футбол, зато всегда вдохновляла свою дочь. «Когда была плохая погода и я ленилась ехать на тренировку, она сажала меня в машину и говорила – ты поедешь». Также Деннис не переставала повторять Фран, что та однажды станет лучшей футболисткой в мире. И это не была слепая вера в своего ребенка. В восемь лет Кирби приняли в детскую академию «Рединга». И там она начала делать первые успехи.

«Когда мне было 11, нам предстоял матч с командой мальчиков, – вспоминала Фран. – Мы вышли на разминку и видели, как они смотрят на нас и посмеиваются. Но улыбки на их лицах быстро исчезли – мы победили 13:0».

Деннис всегда ездила с дочерью на матчи и обсуждала с тренером, над чем стоит поработать. В конце каждого сезона тренеры проводили персональные беседы с каждым игроком и их родителями. Слабой стороной Фран была ментальная часть. «В детстве я часто ругала себя за малейшую ошибку на поле. Самокритика была на запредельном уровне».

Во время одной из таких встреч матери Кирби стало плохо. Фран отправилась вместе с ней в больницу, чуть позже врачи вызвали и отца. Оказалось, что у Деннис произошло кровоизлияние в мозг. Спустя несколько дней её не стало. Фран на тот момент исполнилось 14 лет.

Девушку охватила депрессия. Не спасал даже футбол

В первое время после потери матери Кирби ощутила опустошение, но, несмотря на трагедию, продолжала заниматься привычными делами и прогрессировала в академии «Рединга».

Но однажды Фран разрыдалась на глаза у своих тётушек и сказала, что больше не ощущает желания играть в футбол. Родственницы не настолько любили футбол, как Деннис, а потому сказали: «Не нравится, значит, заканчивай». Причин бросить карьеру было несколько. Кирби стала более ранимой – даже обычный разбор игры от тренеров и лёгкая критика в свой адрес воспринимались болезненно. Рядом не было мамы, которая защищала от стресса. Ещё Фран поймала себя на мысли, что футбол заменил ей всю остальную жизнь. Пока её ровесники учились водить машину, гуляли компаниями на выходных, Кирби полностью посвящала себя тренировкам. «Мне хотелось нормального детства», — говорила девушка.

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Но вместо этого Кирби накрыла депрессия. В «Рединге» она особенно сдружилась с физиотерапевтом Юлией Таунроу и часто заезжала к ней в гости. «Всё, что я делала в то время – приезжала к ней, заказывала пиццу, а потом часами лежала на диване и смотрела телевизор». Встречи с родными также не приносили радости – Фран каждый раз искала самый укромный уголок, где её никто не видел.

Всё это время Кирби интуитивно ощущала, что вечно так продолжаться не может. И очень кстати подвернулось предложение от одной подружки вновь поиграть в футбол. «Мы играем в любительской лиге – никакого напряга, если проиграем 0:6 – не переживай. После матчей мы ходим в соседний бар посидеть вместе».

Отсутствие давления было самым важным на тот момент для Кирби, и она согласилась. Матч за матчем к Фран возвращалось прежнее желание играть в футбол, а затем «Рединг» предложил вернуться. В клубе как раз был дефицит игроков. Возвращение состоялось в 2012-м, ещё спустя два года Кирби стала первой женщиной, которая подписала профессиональный контракт с «Редингом». А в 2015-м её включили в состав сборной Англии на чемпионат мира.

Взрывной старт карьеры: голы за «Рединг», вызов в сборную Англии, трансфер в «Челси»

Фран Кирби присоединилась к «Редингу» в сезоне-2012/2013. Клуб выступал в южном дивизионе женской Суперлиги. 32 гола в 21 матче помогли «Редингу» подняться во вторую Суперлигу (аналог Чемпионшипа). Выход на новый уровень не снизил показатели Кирби – 24 гола в 16 матчах. По итогам 2014 года Фран признали лучшим игроком сезона.

Прогресс продолжался из года в год, и в 2014-м Кирби получила вызов в сборную Англии, хотя «Рединг» продолжал выступать во втором по силе дивизионе. Главный тренер сборной Марк Сэмпсон настолько восторгался её игрой, что в одном интервью назвал «нашим мини-Месси». Сэмпсон включил Кирби в заявку на чемпионат мира 2015-го, где она забила один гол, а Англия заняла третье место.

Помимо дебютного ЧМ, в составе сборной летом 2015-го в карьере Кирби произошло ещё одно важнейшее событие — трансфер в «Челси». Лондонский клуб собирал лучших игроков для борьбы за победу в чемпионате и Лиге чемпионов.

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Кирби стала рекордсменкой «Челси» и принесла клубу титулы. Но карьера вновь едва не оборвалась

Переход Кирби совпал с расцветом женской команды «Челси». До 2015 года клуб один раз поднялся на второе место в Суперлиге, а до того финишировал шестым (в 2012-м) и дважды седьмым (в 2011-м и 2013-м). Начиная с 2015-го «Челси» четыре раза становился чемпионом Англии и ни разу за этот период не выпадал из топ-3. Также начиная с 2015-го клуб дважды брал Кубок Англии.

Кирби превратилась в одного из лидеров команды, на её счету был дебютный гол «Челси» в женской Лиге чемпионов. Но всё же ведущим бомбардиром клуба была Эниола Алуко. Она покинула «Челси» в 2018-м, установив клубный рекорд по количеству забитых голов – 68.

Алуко ушла из «Челси» в мае 2018-го, а уже в ноябре 2020-го Кирби превзойдёт её рекорд благодаря дублю в ворота «Бенфики» в Лиге чемпионов (69-й и 70-й голы за клуб).

Опять же, ни установления рекорда, ни новых трофеев могло и не быть. В ноябре 2019-го едва не оборвалась не только карьера, но и жизнь Кирби. После тренировки Фран почувствовал недомогание, но не придала этому значение. Несколькими неделями ранее Кирби переболела простудой, а потому списала всё на последствия болезни.

Болевые ощущения усилились, когда Кирби вернулась домой. Фран ощутила сильную боль в груди, её давление подскочило настолько, что она потеряла сознание. Благо в этот момент в доме были Бет Инглэнд и Марен Мьелде – её подруги из «Челси», которые вызвали скорую.

Врачи вынесли неутешительный диагноз – перикардит (воспалительное заболевание тканевой оболочки сердца). Самое страшное для Кирби было то, что ей не давали определённого ответа, сможет ли она продолжить карьеру. Да и о чём было говорить, если в последующие пару месяцев ей едва хватало сил, чтобы подняться и спуститься по лестнице в доме?

Фран рассказала о своём состоянии главному тренеру «Челси» Эмме Хейс. Вместе решено было не сообщать о серьёзности ситуации остальным девочкам из команды. Им лишь сказали, что Кирби подхватила очередной вирус. Инглэнд, Мьелде и Хейс не разглашали подробностей и вместе с родственниками Кирби поддерживали её весь этот период.

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Но Фран снова начала уходить в себя, как это было в детстве после потери матери. Время шло, а врачи не давали чёткой информации. Кирби удалилась из соцсетей, старалась поменьше рыться в собственной голове и интернете в поисках ответа на волнующий вопрос.

Весной 2020-го, когда мир накрыл локдаун, Кирби всё ещё не знала, что её ждёт. Помогла помощь Хейс, которая приносила для Кирби мотивирующую литературу, биографии великих спортсменов.

«Это нормально, когда тебе нехорошо». Как Кирби поменяла ментальность

Неожиданное улучшение наступило летом 2020-го. Кирби постепенно смогла делать базовые упражнения, совершать лёгкие пробежки, а со временем вернулась к работе с мячом и тренировкам в тренажёрном зале.

Её возвращение состоялось как раз в матче за Суперкубок Англии, в котором «Челси» победил «Манчестер Сити». Кирби вновь вернулась к любимому делу и, по её словам, теперь наслаждается каждым моментом в футболе.

Но что ещё не менее важно – окрепло и ментальное здоровье Кирби. В колонке для The Players Tribune она говорила: «Это нормально, когда тебе нехорошо». Долгое время Кирби держала всё в себе, особенно после смерти матери, что и привело к состоянию депрессии. Нечто похожее происходило с ней и после того, как карьера оказалась под угрозой.

После этого Кирби не стесняется показаться на людях слабой. Однажды «Челси» выиграл у «Ливерпуля» и ехал домой, празднуя очередной чемпионский титул. Пока все радовались успеху, Фран разрыдалась. «В тот момент мне хотелось позвонить единственному человеку на этой планете и поговорить. И я понимала, что не могу этого сделать».

Но трудности научили Кирби тому, что боль не стоит держать в себе. Своим примером она регулярно вдохновляет игроков «Челси» и сборной Англии. «Зная, через что она прошла, я поражена тем, что Фран смогла вернуться. Её история и крепкий дух по-настоящему вдохновляют», — говорит Инглэнд.

Кирби продолжает наслаждаться каждым сыгранным матчем и вместе с «Челси» стремиться к следующей цели – победе в Лиге чемпионов. Весной 2021-го лондонская команда уступила «Барселоне» 0:5, остановившись в шаге от победы. Кроме того, Кирби претендует на «Золотой мяч». И даже если в этом году она не получит персональную награду, нет сомнений – Фран это не остановит.