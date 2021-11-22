Сборная, которую хотел возглавить Черчесов. Турция — возможный соперник России в стыках

26 ноября в 19:00 мск в Цюрихе пройдёт жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Там Россия узнает соперника по полуфиналу и пару, с победителем которой в случае успеха встретится в финале. Турция – одна из пяти несеяных команд, которая может нам достаться (другие — Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия). Рассказываем, что нужно знать о возможном сопернике России.

Как сыграли в отборе ЧМ-2022

Туркам досталась не самая простая группа — Нидерланды, Норвегия, Черногория, Латвия и Гибралтар. Начали они неплохо, в частности, обыграли Нидерланды (4:2). Но сентябрь 2021-го получился непростым: ничья с Черногорией (2:2) и разгромное поражение от тех же Нидерландов (1:6). После этого в команде сменился тренер. Место Шенола Гюнеша занял немец Штефан Кунц (о нём ниже).



Хороший финиш (12 очков в 4 матчах) позволил Турции занять второе место и выйти в стыки. Мощная Норвегия осталась позади.

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Лидеры

Стоимость состава сборной оценивается в € 272,75 млн, для сравнения у России – € 153,25 млн. Главные звёзды Турции – Хакан Чалханоглу («Интер»), Чаглар Сёюнджю («Лестер») и Бурак Йылмаз («Лилль»). Полузащитник «Интера» и нападающий «Лилля» стали самыми результативными игроками сборной в отборочном цикле (у Хакана – три гола, пять ассистов; у Бурака пять мячей, три голевые).



Важный факт – 10 игроков Турции играют в топ-5 чемпионатов. Особенно стоит обратить внимание на Йылмаза. В прошлом сезоне 36-летний форвард забил 16 голов и отдал пять результативных пасов в 28 матчах Лиги 1 и принёс «Лиллю» первое чемпионство с 2011 года.

Главный тренер

Летом Штефан Кунц был в числе кандидатов на пост тренера сборной России. Но его назначение сорвалось из-за того, что главный кандидат на должность координатора сборных не имел возможности начать работу вместе с немцем. Осенью Кунц возглавил Турцию, сменив на этом посту Гюнеша. Ранее немец был главным тренером молодёжной сборной Германии: работал в команде с 2016 года, при нём молодёжка дважды стала чемпионом Европы.

Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Кстати, Федерация футбола Турции контактировала со Станиславом Черчесовым. Вот что рассказывал он сам: «Из Турции звонили в середине сентября. Дважды общался с членом правления федерации, известным в прошлом футболистом Хамитом Алтынтопом. Мне легко вести диалог, потому что в течение пяти лет мы играли против турок шесть раз и наш штаб владел подробной информацией об этой команде. Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце. Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи».

Как играли в стыковых матчах

Турция пять раз пробивалась на крупные турниры через стыковые матчи. На Евро-2000 команда пробилась, пройдя Ирландию. Турки сыграли на выезде вничью (1:1), а дома 0:0 – и получили путёвку, забив больше мячей в гостях. В стыках на ЧМ-2002 турецкая сборная дважды обыграла Австрию – 1:0 и 5:0.



А вот последние три попытки закончились провалом. В 2004 году Турция проиграла по сумме двух встреч Латвии (0:1 и 2:2) и не поехала на Евро-2004, на ЧМ-2006 не пробилась, так как не прошла Швейцарию, а на Евро-2012 не отобралась, потому что была слабее Хорватии (0:3 и 0:0).

Как играли на больших турнирах

Лучшие выступления Турции на Евро и ЧМ — полуфинал и третье место соответственно. На чемпионате Европы — 2008 турки дошли до предпоследней стадии, где уступили Германии (2:3). В 2012 году Турция в Евро не участвовала, в 2016 и 2020 годах заканчивала выступления на групповом этапе. Что касается чемпионатов мира, то сборная не пробивалась туда с 2002 года, когда выиграла бронзу.

Как играли с Россией

Турция сыграла с Россией четыре официальных матча – и все в Лиге наций. В сентябре 2018 года наша команда победила в гостях со счётом 2:1, отличились Черышев и Дзюба. Через месяц сборная России вновь взяла три очка благодаря голам Нойштедтера и Черышева (2:0). В сезоне-2020/2021 Лиги наций Турция дважды лишила нашу команду очков: на выезде спасла встречу (1:1), а дома одержала волевую победу (3:2).