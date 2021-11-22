«Главный матч доверили тому, кто не умеет судить». Разбор работы арбитров в 15-м туре РПЛ

Сразу в нескольких матчах 15-го тура РПЛ решения арбитров стали ключевыми. «Локомотив» уступил дома «Ахмату» после спорного удаления Мурило, ЦСКА почти весь матч играл вдесятером против «Химок» из-за удаления Фукса, а в главном матче тура между «Краснодаром» и «Спартаком» арбитром могут быть недовольны обе команды. Специально для «Чемпионата» работу судей в каждом матче тура разобрал арбитр Игорь Федотов.



Слово Федотову.

– Ощущения по туру спорные – были хорошие матчи, но «Локомотив», например, вообще прибили, а на главный матч тура («Краснодар» — «Спартак») назначили человека, который просто не умеет судить. Как можно не увидеть фол на Ларссоне? А назначить 11-метровый на Игнатове? Арбитры просто делают как умеют – их ничему не учат.

«Крылья Советов» — «Урал» — 1:1

Левников хорошо отработал игру, управлял матчем. Карточки показывал по делу, оценка 8,4.

«Зенит» — «Нижний Новгород» — 5:1

На 14-й минуте следовало показать жёлтую карточку Дугласу Сантосу – он не успел сыграть в мяч и был жёсткий наступ. Чуть выше – и это было бы удаление. Также мне странно, что Кукуян назначил 11-метровый за падение Ерохина – тот симулировал, и на повторе видно, что никакого удара по голеностопу не было. Оценка 7,7.

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:2

Иванов отработал очень плохо – много проблем с непоказом жёлтых карточек. На шестой минуте не показал карточку Архипову: он попал защитнику по голове ногой сбоку – так мячи не отбирают. Также на восьмой минуте нужно было показывать жёлтую карточку Нижичу за применение рук в борьбе за мяч. На 18-й минуте он должен был получать карточку за наступ на голеностоп сопернику – эта карточка стала бы для него второй. Иванов также не показал карточку Ненахову за наступ.

Что касается удаления Мурило, то оно не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку.



Почему не вмешался VAR? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локо» в этой игре. Это ключевая ошибка, да и в целом в этой игре был перекос в сторону «Ахмата». Оценка 7,5.

«Краснодар» — «Спартак» — 2:1

Если Сухой дал жёлтую карточку Умярову за игру рукой, то должен был назначать пенальти в ворота «Краснодара» за действия Черникова. На деле же он ошибся с Умяровым – там он играл плечом, как и Черников.

Арбитр поплыл, не видел очевидных нарушений игроков «Краснодара». На 31-й минуте он не назначил убойный штрафной за фол на Ларссоне – его сбили. Это именно штрафной, так как игрок «Краснодара» пробил по той ноге нападающего, что была за штрафной площадью. Если бы обе ноги были в штрафной, то VAR бы вмешался и был бы 11-метровый. Но в итоге это просто пропуск фола.



Что касается 11-метрового в ворота «Краснодара», то между Игнатовым и Петровым была обыкновенная борьба. Игнатов применял руки к Петрову, тот начал падать и, увидев это, сделал движение к нему и упал. Петров не нарушал правила против спартаковца, так что пенальти тут не было. Это обычная борьба, надо было продолжить игру. Заставил перебить 11-метровый Сухой верно – Сафонов вышел из ворот раньше, а по пенальти в ворота «Спартака» вопросов нет. Также Сухой должен был удалять Гончаренко в конце первого тайма – он не отдавал мяч сопернику, это прямая красная карточка. Оценка 7,3.

ЦСКА — «Химки» — 0:0

Безбородов правильно удалил Фукса в игре с «Химками» – это красная карточка за лишение явной возможности забить гол, при этом без попытки сыграть в мяч. Игрок «Химок» следующим касанием мог забить. Почему Безбородов не назначил 11-метровый удар сам? Скорее всего, он не увидел задержки, а именно она была ключевой в этом эпизоде. Оценка 7,8.

«Ростов» — «Уфа» — 2:2

На 17-й минуте Кукуляк не увидел нарушения правил со стороны Агаларова. Игрок «Ростова» выпрыгивал в борьбе за мяч, а Агаларов выставил руку в сторону – мяч в неё и попал. VAR правильно вмешался, 11-метровый назначен по делу, но почему Кукуляк не показал карточку?

На 55-й минуте Кукуляк верно назначил 11-метровый, причём сам. Там была задержка, Хаджикадунич нарушал правила. Что касается эпизода на 90+3, то мяч хоть и попал в руку Иванову, но она была в естественном положении. Арбитр правильно не назначил 11-метровый, но даже если рука была бы в неестественном положении, то тут не было фола – он играл в мяч головой и от неё тот отлетел в руку. Оценка 7,8.

«Динамо» — «Арсенал» — 5:1

Хорошая работа Мешкова, но и игра для него несложная. Оценка 8,4.

«Сочи» — «Рубин» — 1:3

Матюнин не показал красную карточку Юрганову на 56-й минуте – он зафиксировал фол, показал жёлтую, но вмешался VAR – там было лишение явной возможности забить гол, игрок «Рубина» убегал один на один: красная карточка по делу. Удаление Абильгора вопросов не вызывает.

При этом Матюнин не должен был засчитывать гол в ворота «Рубина» – Юрганов локтем подтолкнул Абильгора в поясницу, этого достаточно, чтобы выиграть борьбу. Должен был вмешаться VAR, но почему-то этого не сделал. Что касается отменённого гола «Рубина», то там всё правильно – офсайд считали по предпоследнему игроку, Дрейер был в положении вне игры. Оценка 7,9.