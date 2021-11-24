И да, это словосочетание придумал не он.

Год назад Черчесов сказал про «золотой актив». И был прав?

24 ноября 2020 года – то есть ровно год назад – в прямом эфире «Матч ТВ» Станислав Черчесов упомянул «золотой актив».

Его речь, а также спор с комментатором Денисом Казанским получились настолько резонансными, что словосочетание стало футбольным штампом, а про «золотой актив» ситуативно снял клип рэпер Леван Горозия.

В день рождения того самого эфира вспоминаем, что это было. И пытаемся понять – был ли тогда прав тренер сборной России.

Что за «золотой актив» и при чём тут «бездарный» Заболотный?

Оказывается, первым в эфире словосочетание произнёс Казанский.

Комментатор уточнил у Черчесова, не пора ли присмотреться к Миранчукам, Головину, Чалову в старте после неудачных матчей с Турцией (2:3) и Сербией (0:5), и назвал их «нашим золотым активом».

«Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать, – ответил Черчесов. – Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл – и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чём я говорю?

Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим, и уже делать шаги вперёд. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже. Потому что они у себя дома золотой актив, а я – перед вами».

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казанский продолжил дискуссию: почему вместо Чалова тренерский штаб сборной выбрал Заболотного. Получилось резко.

– Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что это вы его так, а я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает. Вы и так со стороны посмотрите: у того-то было пять моментов, а у талантливых, золотых наших, ничего не было.

– А откуда у Чалова будут моменты, если вы его не ставите в состав? – уточнил Казанский.

– Если бы я тебя слушал, меня бы точно уже давно уволили.

«Черчесов сам себя унизил». ЦСКА — против тренера сборной

Комментарии к новостям про «золотой актив» обрастали негативными огоньками, фанаты ЦСКА пели гадости про Черчесова на стадионе, выступил и сам клуб.

Евгений Гинер сказал, что руководителю непозволительно оскорблять человека, который не может ему ответить.

«Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьёт… Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит. Считаю, Черчесов прежде всего унизил сам себя».

К президенту присоединилась армейская пресс-служба (или же процитировала Гинера) другой знаменитой фразой: «Многие считают его физруком, а не тренером. Мы никогда не позволим себе заявить об этом в телеэфире».

Фото: Кадр из передачи «Все на футбол!» на «Матч ТВ»

Кто поддержал Черчесова?

Экс-тренер сборной Юрий Сёмин сказал, что Черчесов имел полное право так прямолинейно говорить о форме футболистов.

«То, что тренер высказывает игрокам своё мнение, в том числе критическое, – это нормально. Если у них нет прогресса, то говорить на эту тему надо. Пускай это даже резко – зато пойдёт на пользу. Он не должен всё время гладить каждого игрока по головке.

То, что [это произошло] на телевидении, – момент спорный. Но всё равно – ничего страшного. Это нормальный профессиональный разговор».

Что сказали футболисты сборной?

Спустя два месяца, в феврале 2021 года, ситуацию прокомментировал основной защитник сборной Георгий Джикия: «Многие через несколько недель после слов Станислава Саламовича в некоторых вещах, которые он сказал, убедились, признали правоту».

Чалов, один из представителей «золотого актива», дипломатично ответил, что ситуация не повлияет на его карьеру в сборной.

«Меня это не задело. У главного тренера своё мнение – если нужно, всё обсудим с ним без проблем. Но в медиа я это сейчас делать не буду. На нашу работу это не влияет».

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Золотой актив» и правда был так плох?

2020 год для Алексея Миранчука, Чалова и Головина складывался по-разному.

Миранчук

До эфира Черчесова на «Матче» Алексей сначала ярко завершил и столь же ярко начал новый сезон в «Локомотиве» (8+2 в 16 матчах) и уехал в Серию А.

В «Аталанте» к 24 ноября Миранчук собрал контрастную статистику: два гола за 50 минут на поле, в том числе «Интеру».

За сборную в ноябрьском цикле провёл три матча – без голов и передач. И вскоре попал в «золотой актив».

Чалов

За 27 матчей за ЦСКА в 2020-м набрал 12 очков по системе гол+пас и оформил дубль эстонцам за молодёжную сборную.

До главной команды Фёдор дошёл как раз в ноябре: сыграл 64 минуты против Молдавии и уступил на поле место Соболеву.

Головин

Тяжёлый 2020-й для Александра в «Монако»: 14 матчей (из них 13 – в старте) и 2 голевые передачи до 30 августа, когда Головин получил травму во втором туре Лиги 1 и лечился до января. В сборную не вызывался.

Как играл «золотой актив» после слов Черчесова?

Явный прогресс по сравнению с прошлым годом случился только у Головина: вернулся на поле 6 января 2021 года и сразу забил. В 41 матче за «Монако» – 9+10. В 7 матчах за сборную в отборе к ЧМ-2022 – 1 голевая. И 0 в трёх матчах Евро-2020.

Есть информация об интересе из «Эвертона». Играть и забивать регулярно мешают частые травмы.

Миранчук завершил 2020-й четырьмя играми за «Аталанту», не проведя суммарно на поле и целого матча. В 2021-м доверия к Алексею временно стало больше: 47 матчей в чемпионате, Кубке и ЛЧ со статистикой 5+9. Но прямо сейчас в основу «Аталанты» не попадает совсем (последнее – 11 минут против «Сампдории» 27 октября) и ищет новый клуб.

Зато в сборной – особенно у Карпина – Миранчук играет. 9 матчей в отборе к ЧМ (1 голевая) и 3 игры на Евро-2021 (победный гол финнам).

Чалов провёл прошедший после речи Черчесова год скромнее всех: 7 матчей за ЦСКА в уходящем 2020-м (оформил хет-трик «Ростову») и 5+2 в 32 матчах за ЦСКА в 2021-м. Всё реже играет за клуб полноценные матчи, всё чаще выходит на один тайм.

Как результат – Чалов в сборной больше не появлялся. Но съездил на молодёжный Евро — 2021 и поучаствовал в каждом из четырёх голов исландцам (1+3) в дебютной игре на турнире.

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Черчесов говорил о «золотом активе» и дальше. Аккуратно и даже мило

Как минимум потому, что его об этом спрашивали. В одних интервью утверждал, что лишь убедился в своих словах, а в других был мягче – даже похвалил Миранчука.

15 марта, про Миранчука

«Лёша – игрок нашей обоймы. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даём, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там – в клубе».

27 мая, перед Евро

«Надо вещи называть своими именами, и не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. На собрании игроки чётко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравиться им. Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав».

10 июля, после ухода с поста главного тренера

«Тренер должен аккуратно подбирать слова, если что-то не так. Но в последнее время Миранчук изменился – там хорошо вышел на замену, тут помог, классно Финляндии забил. Да даже походка у него поменялась. Он никогда не был вальяжным. Он воспитанный, золотой парень. Реально золотой – причём не актив. И Антоха Миранчук – тоже».

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В общем, «золотому активу» год.

Ждём ваших выводов в комментариях.

В материале использованы цитаты изданиям «Чемпионат», «СЭ», «Матч ТВ», Sports.ru, а также каналу «Красава».