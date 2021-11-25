Что вы знаете о ближайшем сопернике «Локомотива» в Лиге Европы? Тест

Сегодня в Лиге Европы московский «Локомотив» примет легендарный римский «Лацио». Для железнодорожников это, возможно, последний шанс на евровесну: в четырёх первых матчах у команды нет побед и проигрыш ещё и «орлам» может означать досрочное последнее место.
При этом «Лацио» сейчас тоже не в порядке: из-за нескольких обидных поражений команда располагается в Серии А на скромном шестом месте, а в еврокубках смогла победить только тот же «Локомотив» в домашней игре. «Лацио» только учится жить без ушедшего в «Интер» Симоне Индзаги, и, чтобы привыкнуть к специфическому футболу Маурицио Сарри, требуется время.
В честь важной игры мы подготовили онлайн-викторину. Вы сможете увидеть и ответить на 10 вопросов, посвящённых настоящему и прошлому «Лацио». Старайтесь не спешить: на некоторые сложные вопросы реально ответить, если немного подумать и порассуждать. Пишите результаты в комментарии.
Удачи!
Если у вас не отображаются вопросы теста, вы можете ответить на них по ссылке.
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