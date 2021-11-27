Россия — Польша в Химках. Вратарь нашей сборной взял пенальти от Крыховяка

После унизительного поражения со счётом 2:7 в сентябре 2020-го «Химки» дважды обыграли «Краснодар». В ноябре того же года Игорь Черевченко победил Мурада Мусаева (1:0), а через девять месяцев и Виктора Гончаренко (1:0). На этот раз команды не скупились на голы и забили шесть мячей на двоих.

Встреча началась с быстрого гола «Краснодара». Крыховяк обострил атаку, отдав на левый фланг, а Ионов прострелил в штрафную, где Кордоба в борьбе скинул мяч на Классона — и Виктор расстрелял ворота.

Гости продолжили играть в агрессивный футбол, и на 36-й минуте получили возможность забить второй. Набиуллин нарушил правила в собственной штрафной – судья назначил пенальти в ворота «Химок». К «точке» подошёл Крыховяк, который реализовал три 11-метровых удара из трёх в этом чемпионате. Но идеальный прыжок и сейв Лантратова прервали серию польского полузащитника. Кстати, у «Краснодара» это пятый незабитый пенальти в нынешнем сезоне. Напомним, сборная Россия сыграет в стыках с Польшей, а Крыховяк не переиграл вратаря сборной России.

С пенальти у «Краснодара» всё плохо: до этого Классон не забил «Химкам» в первом круге, Кабелла промахнулся с «Ростовом», Кордоба – с «Арсеналом» и «Нижним Новгородом». Таким образом, у команды Гончаренко лишь четыре удачных удара с «точки» после девяти попыток. Это худший результат «Краснодара» в рамках одного сезона в лиге.

Второй тайм стал антиподом первого. «Химки» бросились отыгрываться и забили два гола за две минуты. Кухарчук выступил в роли ассистента и сначала нашёл в штрафной Набиуллина, который точно пробил головой в правый угол, а затем выкатил мяч в штрафной на Глушакова – опыт подсказал Денису куда пробить.

Обе команды забыли про оборону и продолжили перестрелку – три гола за 13 минут! В середине второго тайма Кабелла сравнял счёт, вскоре Долгов вывел «Химки» вперёд, но на 80-й минуте Ильин сделал 3:3.

Результат этого огненного матча не позволил «Химкам» покинуть зону стыковых матчей (14 место с 14 очками), а «Краснодару» обойти «Локомотив» (пятое место с 25 очками).