Защитник «Арсенала» отбился от вооружённых грабителей. Нападавший болеет за «Тоттенхэм»

В нынешнем сезоне Габриэл стал незаменимой деталью пазла Микеля Артеты: защитник окончательно застолбил место в центре обороны и помог голкиперу Аарону Рамсдейлу собрать шесть «сухарей» в десяти матчах чемпионата.

Но Габриэл умеет защищать не только свои ворота. Daily Mail выкатил крутой материал: оказывается, в августе 2021-го защитник «Арсенала» в собственном доме отбился от трёх вооруженных грабителей.

Габриэл не испугался биты

Нападавшие проследили за футболистом и его другом Родриго Таваресом, которые возвращались домой после вечеринки. Двое преступников залезли в гараж Габриэла и потребовали ключи от автомобиля Mercedes за £ 45 тыс, телефон и часы. Третий стоял на улице и контролировал, чтобы гараж автоматически не закрылся.

На видео видно, как бразилец поднимает руки вверх, снимает часы и передает их нападавшему вместе с ключами от машины. Но когда один из них набросился на защитника с битой, Габриэл продемонстрировал отличные боксерские навыки: ударил грабителя в лицо. Преступники тут же скрылись.

Во время борьбы бразилец успел сорвать бейсболку с нападавшего, которая и помогла установить личность по ДНК. Анализ показал, что один из преступников ― 26-летний Абдерахам Мусе, который ранее отбывал срок за хранение оружия без лицензии и распространение наркотиков. За новое преступление Мусе приговорили к пяти годам. Сообщников пока поймать не удалось.

На суде Абдерахам признался, что не знал, кто такой Габриэл. Хотя СМИ выяснили, что Мусе — болельщик «Тоттенхэма».

Как Озил и Колашинац отбились от грабителей с ножами

В июле 2019-го был похожий случай: на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца напали вооруженные грабители. Месут подвозил партнера на своей машине, когда путь им перегородили два парня на мотоциклах. Люди в шлемах и с ножами в руках подбежали к машине и пытались открыть дверь со стороны водителя, но тут выскочил Сеад, который дал отпор нападавшим.

Позже преступники преследовали машину Озила ещё около мили, пока футболисты не забежали в ресторан, чтобы вызвать полицию. Посетительница общепита рассказывала журналистам: «Озил выглядел испуганным — так выглядел бы любой человек, если бы его преследовали с ножами. Вы не ожидаете увидеть такое в середине дня».

Полиция поймала одного из парней, которым оказался 30-летний Эшли Смит. В суде он признался в ранее неудачной попытке ограбления дома Колашинаца. Смит получил 10 лет тюрьмы.

Чаще всего футболистов грабили в 2020-м

С каждым годом футболисты всё активнее подвергаются нападению грабителей. Прибыльным для английских преступников выдался прошлый год.