Защитник «Арсенала» отбился от вооружённых грабителей. Нападавший болеет за «Тоттенхэм»

В нынешнем сезоне Габриэл стал незаменимой деталью пазла Микеля Артеты: защитник окончательно застолбил место в центре обороны и помог голкиперу Аарону Рамсдейлу собрать шесть «сухарей» в десяти матчах чемпионата.
Но Габриэл умеет защищать не только свои ворота. Daily Mail выкатил крутой материал: оказывается, в августе 2021-го защитник «Арсенала» в собственном доме отбился от трёх вооруженных грабителей.
Габриэл не испугался биты
Нападавшие проследили за футболистом и его другом Родриго Таваресом, которые возвращались домой после вечеринки. Двое преступников залезли в гараж Габриэла и потребовали ключи от автомобиля Mercedes за £ 45 тыс, телефон и часы. Третий стоял на улице и контролировал, чтобы гараж автоматически не закрылся.
На видео видно, как бразилец поднимает руки вверх, снимает часы и передает их нападавшему вместе с ключами от машины. Но когда один из них набросился на защитника с битой, Габриэл продемонстрировал отличные боксерские навыки: ударил грабителя в лицо. Преступники тут же скрылись.
Во время борьбы бразилец успел сорвать бейсболку с нападавшего, которая и помогла установить личность по ДНК. Анализ показал, что один из преступников ― 26-летний Абдерахам Мусе, который ранее отбывал срок за хранение оружия без лицензии и распространение наркотиков. За новое преступление Мусе приговорили к пяти годам. Сообщников пока поймать не удалось.
На суде Абдерахам признался, что не знал, кто такой Габриэл. Хотя СМИ выяснили, что Мусе — болельщик «Тоттенхэма».
Как Озил и Колашинац отбились от грабителей с ножами
В июле 2019-го был похожий случай: на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца напали вооруженные грабители. Месут подвозил партнера на своей машине, когда путь им перегородили два парня на мотоциклах. Люди в шлемах и с ножами в руках подбежали к машине и пытались открыть дверь со стороны водителя, но тут выскочил Сеад, который дал отпор нападавшим.
Позже преступники преследовали машину Озила ещё около мили, пока футболисты не забежали в ресторан, чтобы вызвать полицию. Посетительница общепита рассказывала журналистам: «Озил выглядел испуганным — так выглядел бы любой человек, если бы его преследовали с ножами. Вы не ожидаете увидеть такое в середине дня».
Полиция поймала одного из парней, которым оказался 30-летний Эшли Смит. В суде он признался в ранее неудачной попытке ограбления дома Колашинаца. Смит получил 10 лет тюрьмы.
Чаще всего футболистов грабили в 2020-м
С каждым годом футболисты всё активнее подвергаются нападению грабителей. Прибыльным для английских преступников выдался прошлый год.
- Март 2020-го. Дом Яна Вертонгена, который в это время находился в Лейпциге на матче Лиги чемпионов, ограбили четверо вооружённых мужчин. Ночью они проникли в особняк футболиста и угрожали жене и двум детям.
- Май 2020-го. Двое мужчин в балаклавах проникли в дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли в районе Хедли-Вуд на севере Лондона. Грабители избили футболиста и угрожали ножом. Преступники вынесли драгоценности и дорогие часы.
- Май 2020-го. Злоумышленники ворвались в пентхаус футболиста «Манчестер Сити» Рияда Мареза, украли наручные часы, украшения, а также футболки из коллекции алжирца. Общая сумма вынесенного составила £ 500 тыс.
- Июнь 2020-го. В Ливерпуле двое мужчин в масках напали на защитника «Дерби» Андре Уисдома. Англичанин получил ножевое ранение и был госпитализирован. Полиция не сообщила, что стало добычей грабителей.
- Декабрь 2020-го. Защитник «Челси» Рис Джеймс принимал участие в благотворительной акции. Когда футболист вернулся к машине, то обнаружил разбитое стекло. Украли дорогие подарки для детей.
- 2 декабря 2021
-
11:00
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
10:21
-
10:11
-
09:46
-
09:37
-
09:22
-
09:06
-
08:30
-
08:08
-
07:28
-
06:00
-
05:46
-
04:34
-
04:20
-
03:58
-
03:21
-
03:01
-
02:44
-
02:19
-
01:20
-
01:16
-
01:10
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:27
-
00:24