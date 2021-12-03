Что будет с Семаком в «Зените»? Инсайды о будущем тренера

Через полгода заканчивается базовая часть контракта Сергея Семака с «Зенитом». Летом 2020-го он подписал второе соглашение с клубом по схеме «2+1». Соответственно, уже через несколько месяцев стороны наверняка начнут разговор о будущем: будет ли активирована опция продления, как настроен клуб и хочет ли остаться сам Семак? Ниже – детали.

Действующее соглашение: как к нему пришли?

Семак дважды заключал контракт с «Зенитом» и оба раза по одной и той же схеме – «2+1». Первый больше походил на ознакомительное соглашение. Сергей только приехал из «Уфы», с которой добился лучшего результата в истории клуба, и стал первым российским тренером с полноценным контрактом со времен Анатолия Давыдова. Семак не скрывал, что контракт довольно скромный и с точки зрения финансов, и с точки зрения влияния. Ему нужно было показать себя в работе на топ-уровне и не разочаровать руководство.

– Считаю, контракт абсолютно нормальный и правильный, он подразумевает, что клуб возглавляет молодой специалист без опыта работы с топ-клубами, и для меня сам контракт никогда не стоял во главе угла, – говорил Семак сразу после подписания соглашения.

Два подряд чемпионских титула убедили в правильности выбора: это тот тренер, с которым можно строить будущее. Поэтому ещё за полгода до истечения базовой части первого контракта стороны начали переговоры. Потом наступила пандемия, и процесс затянулся. В итоге соглашение подписали только летом 2020-го. На улучшенных для тренера условиях, к которым добавилась возможность прилично влиять на трансферную политику. Но по той же схеме «2+1». Это то, что и было нужно Семаку. Ещё до подписания он рассуждал о сроках, необходимых тренеру.

– На мой взгляд, нет смысла подписывать на один год, потому что в таком случае нет возможности планировать. Я не говорю о долгосрочном, хотя бы среднесрочное планирование ты должен понимать. Надо уже сейчас понимать, что делать с игроками, у которых через год заканчивается контракт, так же и с тренером. Есть определенные нюансы. На мой взгляд, два года – это абсолютно нормальное время, чтобы что-то успеть сделать, – говорил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Семак сделал – третий чемпионский титул и хорошие шансы на четвёртый. Да, минусом идёт неудачное выступление в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Но в этом – выход в евровесну за тур до финиша.

Новый контракт: какова позиция «Зенита» и главного тренера?

Стороны пока не начали переговоры на эту тему. И нет чёткого понимания, предложит клуб подписать новое соглашение или активирует опцию «+1». В принципе, с финансовой точки зрения нынешний контракт соответствует рынку, влияние Семака на деятельность клуба тоже довольно высокое. Поэтому не исключен вариант, что тренер автоматически продлится ещё на год, а обсуждение нового соглашения перенесут на конец 2022-го. Важная деталь: в документах нет пункта об обязательном выходе в плей-офф Лиги чемпионов, только о гарантированном участии в турнире.



По информации «Чемпионата», высшее руководство «Зенита» связывает будущее клуба именно с Семаком и не планирует менять тренера летом. История научила, что прогресс редко бывает быстрым. В Европе, по общему мнению, результат очень средний. Но, учитывая состав, падающий уровень конкуренции в чемпионате России и не самую удачную жеребьёвку, выход в Лигу Европы — уже хорошее достижение.

Вероятно, руководство попросит Семака представить план развития команды в среднесрочной перспективе уже в ближайшее время. Ведь не секрет, что с недавних пор Сергей – это не только главный тренер, у него есть и некоторые функции спортивного директора, особенно это касается влияния на трансферы. И если позиции тренера и руководства совпадут, Семак останется в клубе.

Позиция Сергея Богдановича тоже, в принципе, очевидна. Ему и его семье комфортно в Петербурге, у него нет цели поработать за границей, поэтому внутри страны может быть только два явных варианта – «Зенит» и сборная России.

Прошлым летом, несмотря на появляющуюся информацию о замене Черчесова, к Семаку никто из РФС не обращался. Так что это приглашение если и обсуждалось, то только на уровне идеи. В случае неудачи Карпина в стыковых матчах фамилия Семака наверняка вновь появится в списке кандидатов.

И, кажется, вариант со сборной – единственный с точки зрения личностного развития внутри страны. С другой стороны, в «Зените» очевидно предстоят большие перемены: под вопросом будущее Дзюбы, Ракицкого, Ерохина, Оздоева. Так что следующим летом состав может прилично измениться. И Семаку наверняка будет интересно поработать с обновлённым «Зенитом» и всё-таки вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов.