«Шварц вдохнул в клуб новую жизнь». Немецкие СМИ в восторге от «Динамо»

«Динамо» добилось существенного прогресса под руководством нынешнего главного тренера. Сейчас московская команда занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» всего на два очка. И уже 12 декабря бело-голубые сыграют в столице с чемпионом России. Немецкие СМИ в восторге от нынешнего «Динамо», которое тренирует Сандро Шварц.

Издание 11Freunde отмечает позитивные изменения в клубе с приходом нового тренера.

«Сандро Шварц с прошлого года работает тренером московского «Динамо». Своей энергией он вдохнул новую жизнь в российский клуб. Чуть больше года назад болельщики в бело-голубых цветах встречали нового тренера в аэропорту Шереметьево. Дождливым октябрьским утром фанаты приветствовали Шварца в столице России. Лица, смотревшие на немца, источали уверенность, хотя эйфории не было. Никто толком не знал, чего ожидать от нового тренера.

Шварц получил место тренера в России благодаря Желько Бувачу. Этот специалист известен по совместной работе с Юргеном Клоппом в «Боруссии» и «Ливерпуле». В 2020 году Желько оказался в структуре «Динамо» и занялся поиском нового тренера после того, как этот пост оказался вакантным. Бувач искал молодого, но гибкого специалиста, обладающего определённым опытом. Кого-то вроде Шварца.

Поездка в Москву оказалась погружением в неизведанное. Шварц не был знаком ни с нюансами российской лиги, ни с языковыми и культурными особенностями страны. Впрочем, возможность работать в структурированной среде отодвинула все опасения в сторону. С тех пор «Динамо» Шварца характеризуют три вещи: стабильность, качество, победы. Сейчас это одна из самых играющих и агрессивных команд российского чемпионата.

Когда Шварц вступил в должность, то обнаружил удивительно бледный коллектив. В команде не было известных футболистов, кроме 34-летнего Антона Шунина. Вратарь, капитан и игрок сборной России не выступал ни за один другой клуб. Шварц сразу же посетил академию «Динамо» в поисках возможного усиления для первой команды. Во втором матче тренера дебютировали сразу два молодых игрока.

И 17-летний Захарян, и 18-летний Тюкавин вышли на поле в первой выездной игре Шварца. Им потребовалось всего несколько матчей, чтобы стать футболистами основного состава. Тренер доверял молодым игрокам, а они отвечали на это убедительными выступлениями на поле. Захарян находится среди лидеров РПЛ по голевым передачам, а Тюкавин — один из лучших нападающих «Динамо». Неудивительно, что оба получили вызов в сборную России. Когда ребят спрашивали о решающих факторах их прогресса, они указали на влияние Шварца.

Изменения, которые произошли в «Динамо» с приходом нового тренера, нельзя не отметить. Они не ограничиваются только тем, что происходит на поле. Шварц постоянно кричит футболистам фразу, которая уже нашла отражение в русском словаре: «Играйте интенсивно!» Когда пресс-служба «Динамо» поздравляла тренера с днём рождения, то использовала эти два слова на немецком языке, разместив их между буквами кириллицы.

Всё это показывает истинное достоинство Шварца: ему удалось радикально изменить менталитет, объединяющий футболистов, персонал, менеджмент и болельщиков. Словно доказывая свою сплочённость, игроки и тренеры регулярно выкрикивают в раздевалке Bella ciao — старинную итальянскую песню партизан. Без сомнений, интеграция Шварца в структуру клуба и российский футбол оказалась успешной.

Сейчас «Динамо» располагается на втором месте в таблице, отставая от «Зенита» на два очка. Свой последний трофей московский клуб завоевал в 1995 году (Кубок России), а чемпионского титула у него не было с далёкого 1976-го.

По мнению Merkurist, нынешний тренер «Динамо» уже добился определённого успеха в России.

«Бывший тренер «Майнца» Шварц оказался в России и произвёл там фурор. Его «Динамо» находится на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» всего на два очка. Несмотря на то что тренер находится далеко от Германии, он не забывает о своей родине. Сандро уже передал своеобразный привет из Москвы во время одной из пресс-конференций. Когда его спросили о клубе мечты, то он назвал «Бишофсхайм». Именно там начинал Шварц. Кстати, клуб оценил поступок Сандро. Он опубликовали фрагмент пресс-конференции в социальных сетях и поблагодарил тренера.

«Мы всегда держим за вас пальцы, следим за вашей карьерой и надеемся на большой успех в Москве! Так держать!»

Sportbild считает, что Шварц обрёл звёздный статус в РПЛ.

«Шварц определённо стал звездой в России. Он дважды признавался лучшим тренером месяца. Его «Динамо» на пути к титулу, а в составе команды талантливые футболисты сборной России».

Пока дела у Шварца в России складываются неплохо, а в случае победы над «Зенитом» его команда и вовсе уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ.

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