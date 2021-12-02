«Динамо» — единственный реальный конкурент «Зенита». В чём суперсила команды Шварца

И в каких линиях нужно прибавлять, чтобы весной стать ещё сильнее.

«Динамо» выдало шикарный первый круг, обновив клубный рекорд по набранным очкам, а теперь отлично начало вторую половину чемпионата – победа в Казани в матче с «Рубином» (3:2) смотрелась очень красиво.

На сегодня бело-голубые видятся едва ли не единственным реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Да, мы помним про недавний очный матч, который вроде бы показал разницу в силе между двумя клубами, но всё же на дистанции колоссального разрыва не чувствуется. И пусть у «Зенита» больше класса и мощи, зато «Динамо» отличается командной зрелищностью и прогрессивной структурой.

Рассказываем о главных факторах, которые ведут «Динамо» наверх.

Стабильная система, ставка на «свою» игру

Среди российских топ-клубов «Динамо» выделяется наивысшей стабильностью модели. «Зенит» менялся и продолжает иногда меняться (от прагматичных 4-4-2 к «бразильским» 3-4-3 и обратно), «Локомотив» переживает полноценную игровую революцию прямо по ходу сезона из-за смены тренера, Витория в «Спартаке» мечется от 3-5-2 к 4-4-2 или чему-то гибридному, Березуцкий в ЦСКА вообще пока не разобрался, как и во что играть.

«Динамо» после турбулентности в прошлых сезонах сосредоточилось на развитии в рамках 4-3-3 – системы, которая, по мнению многих, позволяет наиболее рационально заполнять поле футболистами при атаке и становится всё более популярной для высокого прессинга. По подсчётам Wyscout, бело-голубые провели в этой схеме 91,1% от всех игровых минут. Лишь изредка они переходили на 4-4-2 (3,4%) или выпускали третьего центрального защитника (1,8%).

Прослеживается стабильность и внутри модели. Найдено оптимальное сочетание центральных полузащитников (Моро – нижний опорник, Фомин – левая «восьмёрка», Шиманьски – правая). Втроем они дают необходимую интенсивность в прессинге и здорово ведут игру из глубины, а Фомин вдобавок обеспечивает стабильные добегания до штрафной. Шиманьски показывает наивысшую эффективность именно в право-центральной зоне: здесь он имеет больше возможностей смещаться под левую ногу для обостряющего заброса или удара. Пример – недавний гол «Арсеналу» или классный заброс на Захаряна в Казани в минувшем туре.

Детали могут корректироваться (меняются нападающие, происходит рокировка Захаряна с кем-то из партнёров), но базис неизменен. А когда «Динамо» вынужденно перетряхивает центральную ось, как правило, могут падать качество и интенсивность. Например, в игре с «Зенитом» с первых минут не смог выйти Шиманьски – и это пагубно сказалось на потенциале команды как в прессинге, так и атакующих действиях.

Разумеется, стабильность далеко не всегда означает силу команд. Иногда оружием может становиться гибкость, подстройка под соперников. «Динамо» же пока сделало ставку на «свою» игру (штамп, но в данном случае уместный), это даёт результат – и нет смысла метаться.

Эффективное владение – отсутствие стерильности, быстрая доставка мяча в переднюю линию

«Динамо» занимает 10-е место в чемпионате по владению мячом (48,9%, у лидера – «Краснодара» — 57,5%), девятое место – по количеству передач (381,48 в среднем за 90 минут, у «Зенита» — 481,88, то есть аж на 100 больше), девятое место по количеству касаний в чужой штрафной площади (17,25, у «Зенита» — 26,60), 10-е по глубоким передачам, 12-е – по навесам, восьмое – по обводкам.

Но также «Динамо» — второе по среднему количеству ударов (15,50 за 90 минут, чуть ниже «Краснодара», зато выше «Зенита»), третье место по xG (31,83, больше только у «Зенита» и «Краснодара», а четвёртый «Сочи» отстал аж на 5,5 xG). То есть при скромных показателях владения атака бело-голубых продуктивна и эффективна. Команде не нужны затяжные фазы владения, свои наступления она старается проводить быстро, пока соперник не успевает восстановить структуру обороны.

Много опасных моментов «Динамо» создаёт после прессинга и контрпрессинга. А ещё за счёт широкой и агрессивной схемы (тройка нападающих часто открывается в передней линии, а в глубине стабильно есть те, кто остро пасует на ход при помощи забросов) «Динамо» создаёт много моментов без дополнительных перепасовок.

Кроме того, минимизация лишних передач привела к снижению обрезов, потерь и, соответственно, чужих контратак. «Динамо» допускает 15,39 потери на своей трети поля (это всего 14% от общего количества) – один из лучших показателей в лиге, только у «Краснодара» сопоставимые цифры.

Высокое качество обороны – в первую очередь, благодаря прессингу

«Динамо» занимает третье место в РПЛ по допущенным ударам – в среднем 9,41 за 90 минут, чуть выше «Спартак» (8,92) и «Ахмат» (9,32). Но при этом средний вес удара по воротам «Спартака» — 0,14 xG, а удара по воротам «Динамо» — 0,11.

По весу допущенных ударов xGA «Динамо» идёт первым (17,61 за 16 туров, у «Краснодара» — 18,72). По допущенным глубоким передачам – также лидер.

Ключевой фактор оборонительного успеха «Динамо» — организованный прессинг. Команда попросту не позволяет соперникам вести наступательную игру, уменьшает количество чужих владений, которые доходят до штрафной. По показателю PPDA, характеризующему эффективность прессинга, «Динамо» идёт третьим, после «Краснодара» и «Локомотива» (данные Wyscout), по количеству прессинг-действий на чужой половине – первым (данные InStat), по средней высоте оборонительной линии, которая считается исходя из среднего расстояния до чужих ворот при овладеваниях, — также первым (72,5 метра).

Пожалуй, «Динамо» лучше остальных в лиге приучено подниматься вверх по обратной передаче и моментально запирать соперника в ситуациях, когда он сразу не вывел мяч вперёд. Структура 4-3-3 позволяет безболезненно перестраиваться для прессинга «1 в 1» вверху как против модели с тремя центральными защитниками, так и с двумя. Интенсивность сохраняется на протяжении обоих таймов за счёт «рваного» ритма – при удобных сценариях команда прессингует, при неудобных – откатывается, выжидает, а потом резко поднимается.

При этом качество позиционной обороны у «Динамо» как раз далеко не уникальное, есть вопросы как по игре фактурных центральных защитников внизу (оба часто теряют координацию, не успевают вернуться в позиции), так и по оборонительным навыкам крайних защитников. Но за счёт того, что мяч попросту не так часто доводится до опасных зон, все недостатки маскируются.

Стандарты

«Динамо» — лучшая команда РПЛ по количеству голов, забитых после стандартов (без учета пенальти и прямых штрафных). Их у команды Шварца набралось семь за 16 туров, а ещё было очень много опасных, но не реализованных моментов. Снизу – диаграмма с типологией забитых голов всеми клубами чемпионата. Зелёным цветом выделены лучшие показатели, красным — худшие.

Во-первых, у «Динамо» очень качественные подающие с обеих ног футболисты, способные выполнять как «входящие» навесы, так и «уходящие»: Шиманьски и Захарян. Если мы вспомним знаменитые уже голы бело-голубых с ближней штанги в матчах со «Спартаком» и «Химками», когда прошли три похожих стандарта подряд, то там процентов на 70 была как раз заслуга подающего. При угловых, подразумевающих насыщение вратарской, особенно важно направить мяч очень точно, в нужный радиус без зазора.

Во-вторых, у команды действительно много фактурных и прыгающих игроков – Ордец, Бальбуэна, Грулёв, Моро, отчасти – Фомин. За счёт системы блоков и разбегов из скопления качественные подачи часто доводятся до удара. И «Динамо» забивает даже в тех матчах, где всё складывается непросто.

Оборонительная структура на стандартах у Шварца тоже кажется очень приличной. Да, были пропущенные голы от «Спартака» и «Зенита», но в целом «Динамо» выделяется на фоне лиги. Зонный метод в совокупности с фактурными игроками в линиях часто вынуждает соперников использовать розыгрыши – а к ним «Динамо» готовится, налетает агрессивно по факту и заставляет ошибаться.

Первый гол в Казани был забит как раз после чужого углового: «Рубин» начал разыгрывать, вернул мяч назад под давлением – и Зотов допустил ошибку.

Дополнительные фишки: дальние удары

Как мы видим из диаграммы забитых голов, «Динамо» держится в топ-5 и по голам, забитым дальними ударами. А ещё можно вспомнить про голы из пределов штрафной, но также не с очень опасных изначально точек (сразу три гола Грулёва, Захаряна и Шиманьски в игре с «Арсеналом»). Или про опасные удары издали с голевым добиванием (Макаров – Фомин в дерби с ЦСКА).

У «Динамо» отличный подбор бьющих футболистов – Захарян, Шиманьски, Макаров, Фомин, поэтому команде необязательно доводить мяч до глубоких точек. И она запросто может «оверперформить» в модели xG.

Готово ли «Динамо» к борьбе за чемпионство?

При всей красоте игровой структуры сегодняшней команды всё же есть ощущение, что для полноценной борьбы с «Зенитом» ей нужно прибавлять.

Во-первых, требуется глубина в центре поля, всё-таки треугольник из Моро, Шиманьски и Фомина может распасться из-за форс-мажора в любой момент, а альтернативные варианты работают хуже – даже когда туда переходит Захарян.

Во-вторых, было бы здорово, если бы «Динамо» получило звезду в линию атаки. Здорово, что есть растущие Грулёв и Тюкавин (первый вообще набрал сумасшедшую форму и, пожалуй, стал лучшим за последние туры), однако оба проводят неровный сезон. И появление безусловного супербомбардира могло бы сделать команду ещё сильнее и стабильнее.

В-третьих, появляются время от времени вопросы и по вратарю, хотя здесь в погоне за повышением спортивного уровня приходится думать ещё и об атмосфере внутри команды, ведь Шунин – не просто рядовой футболист.

Всё-таки важно понимать, что именно в этом составе «Динамо» полетело вверх, поймана синергия – и необдуманное, неподготовленное резкое движение может сильно навредить. Иногда лучшей трансферной кампанией становится та, во время которой просто сохраняется действующий состав.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.