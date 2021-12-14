«Зенит» заберёт из Бразилии «нового Неймара»? Что известно о возможном трансфере

«Зенит», по всей видимости, определился с первым новичком, который пополнит команду в зимнее трансферное окно. В настоящий момент российский клуб ведёт переговоры по переходу нападающего «Интернасьоналя» Юри Алберто. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Судя по всему, именно Алберто заменит Сердара Азмуна, которого ждут в «Лионе».

Что известно о деталях трансфера

Если клубы согласуют переход, то «Зенит» заплатит за форварда примерно € 20 млн с учётом всех бонусов. Агентская комиссия в таком случае составит € 2 млн. Сам бразилец готов переехать в Россию и уже побеседовал с соотечественниками, играющими в «Зените». В частности, он разговаривал с Малкомом, Клаудиньо и Дугласом Сантосом. Если верить бразильской прессе, то «Интернасьональ» владеет 75-80% прав на игрока, остальные доли — у бывшего клуба, семьи футболиста и его представителей.

Что нужно знать об Алберто

20-летний футболист выступает на позиции центрального нападающего. Правда, в «Интернасьонале» его периодически использовали на месте правого вингера. По данным Whoscored, сильными сторонами Алберто являются эффективное завершение атак и удары с дистанции. При этом слабым местом бразильца называют игру в обороне. Он опасен на контратаках, любит играть в короткий пас, но при этом часто нарушает правила.

Алберто начинал свою карьеру в «Сантосе», где проходил обучение в академии. Его называли новым Неймаром, в том числе за умение забивать голы на регулярной основе. В 2017 году Юри отличился 51 раз в 35 матчах на молодёжном уровне, после чего подписал первый профессиональный контракт с «Сантосом». На тот момент 16-летний футболист уже привлёк внимание скаутов «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Четыре года назад Алберто утверждал, что мечтает об игре в чемпионате Италии.

«Моя мечта — выступление за итальянский топ-клуб в Серии А. Приятно осознавать, что люди из других стран следят за моим прогрессом. Слышал, что некоторые топ-клубы наблюдают за мной. Конечно, было бы здорово добиться успеха за границей», — говорил футболист в беседе с Football Italia.

Впрочем, у Алберто так и не получилось проявить себя в основной команде «Сантоса». Он редко выходил на поле, а в 2020 году перешёл в «Интернасьональ». В первом же сезоне новичок команды забил 11 мячей во всех турнирах, в том числе отличился девять раз в бразильской Серии А.

Сезон-2021 оказался для нападающего ещё более успешным. 33 матча в чемпионате Бразилии, 12 мячей, 3 голевые передачи, звание лучшего бомбардира команды. Дважды он отгружал соперникам по три мяча: в августе пострадал «Фламенго», а в октябре — «Шапекоэнсе». Помимо этого, Алберто трижды отличился в Кубке Либертадорес, хотя до нынешнего сезона не делал этого ни разу. Серьёзный минус, который сразу бросается в глаза, — восемь жёлтых карточек в сезоне.

Кто ещё претендует на футболиста

Некоторое время назад президент «Интернасьоналя» Алессандро Барселлос отметил, что уже отклонил три-четыре официальных предложения по Алберто, которые клуб получил в течение уходящего года. Барселлос утверждал, что постарается сохранить футболиста в команде до конца 2022-го, хотя и подчеркнул, что «Интернасьональ» находится не в лучшем финансовом положении.

По информации HITC, интерес к Алберто проявляет «Арсенал», и клуб якобы уже запросил информацию по футболисту. Не исключено, что лондонцев покинут Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, что открыло бы для Алберто новые возможности

«Милан» — ещё один клуб, заинтересованный в 20-летнем игроке. Как сообщает TMW, итальянская команда ищет новые варианты усиления атаки, поскольку и Златан Ибрагимович, и Оливье Жиру находятся в преклонном возрасте.

Помимо этого, за игроком следит «Шахтёр», который всегда внимательно изучает бразильский рынок. Ранее Goal сообщал, что представители донецкого клуба уже даже контактировали с агентом Алберто.