10 молодых футболистов РПЛ, мощно заявивших о себе в первой части сезона

Много молодых футболистов дебютировали в Российской Премьер-Лиге в 2021 году. Некоторые из них сразу вышли на ведущие роли в своих клубах и «делают разницу». Подрастающие звёзды есть не только в московских командах, но и в «Ростове», «Крыльях Советов» и «Сочи». Рассказываем о молодых талантах, мощно заявивших о себе в первой части сезона.

Руслан Литвинов, 20 лет, полузащитник, «Спартак»

Литвинов дебютировал за «Спартак» при Тедеско в сезоне-2020/2021, но регулярно стал играть при Витории. Руслан завершил первую половину нынешнего сезона с хорошим показателем точных передач (82%). Кроме того, полузащитник вместе с Айртоном и Умяровым входит в топ-3 игроков «Спартака» по отборам (71 попытка в сезоне). Что нельзя занести в актив молодому футболисту, так это игру на своей половине поля – у Литвинова 28 потерь в первой части сезона.

В чемпионате России спартаковец отметился результативными действиями: в матче с «Ахматом» отдал голевой пас на Соболева, а с «Ростовом» забил головой. Стоит отметить, что Литвинов был в старте в двух играх с «Наполи» и «Лестером» в Лиге Европы.

Арсен Захарян, 18 лет, нападающий, «Динамо»

Ставка Шварца на Захаряна сработала ещё по ходу весенней части сезона-2020/2021. Нападающий провёл 11 матчей, забил три гола и отдал пять голевых пасов. Захарян отлично разгоняет контратаки клуба, имеет поставленный удар с дальней дистанции, часто смещается в центр с фланга и любит обострять проникающими передачами. Воспитанник «Динамо» не сбавил в чемпионате России во второй половине 2021 года, забил четыре гола и отдал шесть голевых, включая ассистентский хет-трик с «Химками».

Будущее Захаряна, скорее всего, будет связано с европейскими клубами, но об этом говорить рано, считает Сандро Шварц. «Я не хотел бы обсуждать слухи. В первую очередь меня интересует его индивидуальное развитие. Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом. Когда игрок выходит на определённый уровень, очень важно на нём удержаться. Его задача – постоянно подтверждать свой класс. Быть стабильным. Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде. Мы видим, что он может развиваться в «Динамо». Его пик здесь ещё не достигнут. Надеюсь, он считает так же. У нас сложились доверительные отношения с Арсеном. Он знает моё мнение. Арсен всегда может подойти ко мне и обсудить любой вопрос. И он знает, чего от него ждёт клуб», – сказал главный тренер «Динамо» в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Константин Тюкавин, 19 лет, нападающий, «Динамо»

Тюкавин дебютировал в прошлом сезоне и большую часть матчей провёл, выходя на замену. Нападающий забил два гола «Краснодару», один — «Уфе» и выполнил пять результативных передач. В этом сезоне Тюкавин стал больше играть с первых минут и набрал 4+3 по системе «гол+пас», а также отличился двумя голами в Кубке России. Форвард играет в центре нападения, отлично завершает атаки, создаёт больше всех в «Динамо» голевых моментов.

Вот что про него и Захаряна думает главный тренер «Динамо». «Важно давать обратную связь молодым игрокам. Они нуждаются в объяснении тех аспектов, которые им надо улучшить. У молодых игроков постоянно идёт индивидуальное развитие, им надо понимать, над чем работать. Они должны постоянно прогрессировать, находиться в тонусе. Особенность Тюкавина и Захаряна – постоянное желание развиваться. У них горят глаза. Мы точно знаем, что им обоим ещё далеко до потолка развития. И над этим мы поработаем в том числе на зимних сборах. Им важно сохранять футбольный голод. Мы продолжим их развивать. От них мы ждём стопроцентной вовлечённости в тренировочный процесс», – сказал Шварц.

Максим Мухин, 20 лет, полузащитник, ЦСКА

Мухин закрепился в основе «Локомотива» весной и не потерял в плане игрового времени, перейдя в ЦСКА. У полузащитника нет результативных действий, так как он располагается в опорной зоне. Мухин выделяется жёсткой манерой игры, цепкостью, работой в прессинге. Полузащитник входит в топ-5 игроков ЦСКА по количеству единоборств: совершает 13 попыток в среднем за матч, а также является лучшим по отборам (4.6 за игру). Мухин – один из лидеров по числу жёлтых карточек в РПЛ.

Даниил Худяков, 17 лет, вратарь, «Локомотив»

Худяков дебютировал в сентябрьском матче с «Химками» (0:0), когда Гильерме схлопотал красную карточку. В следующих двух играх Даниил не был так надёжен – пропустил два гола от «Ростова» и «Рубина», но при этом совершил 10 сейвов. Удивительно, что, когда Гильерме получил травму, ставку на Худякова сделал и Гисдоль при нахождении в команде более возрастного Савина (22 года). При немце воспитанник «Локо» пропустил три от «Арсенала», один мяч от «Урала» и отыграл на ноль с «Уфой». В Лиге Европы Худякову пришлось непросто – железнодорожники проиграли «Лацио» (0:3) и «Марселю» (0:1).

Даниил стал самым молодым российским вратарём в еврокубках (17 лет и 10 месяцев) и побил рекорд Акинфеева. Кроме того, Худяков был признан лучшим игроком ноября в «Локомотиве». «Худяков — очень талантливый игрок. Когда я 15 лет назад работал помощником тренера, у нас был молодой Мануэль Нойер. И вот Даниил мне его чем-то напоминает. Я уверен, что в будущем у нас вырастет новый вратарь номер один.

Он уже дебютировал в РПЛ, почувствовал взрослый футбол. Худяков долго тренируется с нами. У него есть талант. Я не хочу его сейчас хвалить. Думаю, он и сам знает, что нужно много работать. Если бы я его не знал, то не сказал бы, что ему 17 лет, хорошо защите подсказывал. Так что я думаю, что скоро он будет на высоком уровне», – оценил вратаря главный тренер «Локомотива».

Данила Прохин, 20 лет, защитник, «Сочи»

Прохин проводит третий сезон в РПЛ, но стал игроком основы только после перехода в «Сочи». Защитник плотно играет с соперником на своей половине поля, обладает хорошим первым пасом, часто выполняет длинные передачи, выигрывает 58% единоборств в среднем за матч (в обороне – 59%). Также Прохин совершает по 4,4 попытки отбора и семь перехватов в среднем за 90 минут. В матче с «Краснодаром» защитник отметился голевой передачей.

Проблемным местом футболиста является игра на втором этаже, и при плотной опеке соперника он часто упускает его в штрафную. Прохин вошёл в число претендентов на национальную премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

Владислав Яковлев, 19 лет, нападающий, ЦСКА

Яковлев дебютировал в конце прошлого сезона и с тех пор стал чаще выходить на замену. Его гол в ворота «Ахмата» принёс ЦСКА победу в пятом туре. Нападающий может действовать не только в центре, но и на флангах полузащиты. Яковлев отлично завершает атаки, не боится идти в дриблинг, хорошо бьёт (нанёс 12 ударов в створ из 20) и умеет быстро включаться в прессинг после потери мяча.

В сезоне-2020/2021 футболист мог уйти в аренду в «Тамбов», но остался в ЦСКА. «Да, такой вариант был. Всё уже было решено. Требовался только ответ от меня: поеду или нет. Я отказался. Мне кажется, молодому игроку лучше получать меньше игровой практики, но тренироваться с топовыми по российским меркам футболистами. На тот момент я был в команде полгода, прислушивался к старшим товарищам и тренерам. От каждого слышал, что лучше тренироваться здесь и играть меньше или в молодёжной лиге, чем пылить где-то в аренде», – объяснил своё решение футболист.

Армин Гигович, 19 лет, полузащитник, «Ростов»

15 октября 2020 года Гигович стал игроком «Ростова». Швед закрепился в основе клуба и отметился голом в матче с «Ротором». Армин не самый заметный игрок, так как много работает без мяча. Гигович является цепким футболистом, который обладает хорошим дриблингом, использует короткие передачи и смещается к флангам. Швед выигрывает 61% единоборств в среднем за 90 минут (пятый показатель в «Ростове»). По словам агента футболиста, Армином интересовались такие клубы, как «Ювентус», «ПСЖ», «Арсенал», но слова Карпина переубедили его.

Данила Сухомлинов, 19 лет, полузащитник, «Ростов»

Атакующий полузащитник играет 40 минут в среднем за матч. Сухомлинов – цепкий игрок с поставленным дальним ударом. Он выполняет большой объём работы, идёт в дриблинг и отлично играет в контратаках. Полузащитник иногда теряет позицию и нарушает правила – в этом сезоне у него четыре жёлтые карточки. А вот пример его блестящей голевой передачи в матче с «Уфой».

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Сергей Пиняев, 17 лет, нападающий, «Крылья Советов»

Пиняев не является игроком основы, для него это первый сезон в высшей лиге, поэтому он выходит в среднем на 11 минут. В сентябрьском матче с «Ростовом» форвард записал на свой счёт первый ассист, а в последней игре перед зимней паузой забил первый гол в РПЛ в ворота «Рубина». Благодаря чему стал самым молодым автором дебютного мяча в чемпионате России с 2009 года.

Сильные стороны Пиняева – дриблинг, игра в контратаках, умение бить с двух ног. Разница в возрасте между ним и Захаряном составляет 17 месяцев, и пока игрок «Крыльев Советов» не показывает такого уровня, как воспитанник «Динамо». Вероятно, это связано с игровым временем Пиняева, которое ограничено.

Попадание в этот список является своего рода авансом для Сергея, но его имя давно на слуху. В нынешнем сезоне Пиняев ярко дебютировал в РПЛ, знатно повозив спартаковца Айртона, после чего молодого футболиста выпускали на поле в каждом матче. Играет он пока не так часто, но стабильно.