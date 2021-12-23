«На первую большую зарплату купил 10 домов». Что стало со скандалистом Тевесом?

У аргентинца было жёсткое детство и яркая карьера. Которую он всё ещё не завершил.

Помните Карлоса Тевеса? Аргентинский нападающий построил шикарную карьеру в Европе, а потом уехал и пропал с радаров. Он из тех игроков, которые не оставляют равнодушным. Яркие и неоднозначные эпизоды — его отличительная черта. Вспоминаем главные шаги Тевеса и рассказываем, как у него дела.

У Тевеса было страшное детство. Футбол его спас

Тевес очень рано лишился родителей. Мать ушла из семьи, когда Карлосу не было и года, а в шесть лет будущий футболист остался и без отца — тот получил 23 пули и не выжил. Так Тевес попал под опеку тёти. Вдобавок Карлос жил в одном из самых криминальных районов Буэнос-Айреса. Он рассказывал, что старался не выходить на улицу один.

«По ночам наш район напоминал Бейрут в самый разгар гражданской войны — крики, стрельба, вой полицейских сирен. Когда шальные пули залетали в наши окна, мы падали на пол и молились. А на следующий день я как ни в чём не бывало шёл в школу или на тренировку, нередко обходя по пути тела убитых ночью людей. По нашему району вечно бродили пьяные и обкуренные типы. Многие промышляли воровством. Эти люди просыпались утром без денег и вновь шли воровать», — рассказ Тевеса.

Футболу, как и многие южноамериканцы, Карлос обучался на улице. Вместе с друзьями он играл на краю свалки и бегал по битому стеклу и грязным шприцам. Подходящей обуви у Тевеса не было — бутсы были не по размеру, из-за чего у него в какой-то момент перестали расти пальцы.

Перечисленные ужасы производят мощное впечатление, но и это не всё. Когда Тевесу было 10 месяцев, он уронил на себя чайник с кипятком и получил страшные ожоги. С тех пор у него на шее шрамы, которые просто невозможно не заметить. Интересно, что Карлос решил сделать это своей фишкой и отказывается избавляться от следов, хотя может позволить себе любую операцию.

Позднее Тевес рассказывал, что после прихода денег первым делом потратился на то, чтобы увезти родственников из опасных мест: «Первую большую зарплату я получил в «Коринтиансе». Я купил 10 домов и перевёз туда родственников. Мы собрались дома на барбекю, и я подарил каждому по ключу. Это был сюрприз, никто ничего не знал».

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Трансфер Тевеса в Европу — максимально странный. Карлос объявил обо всём сам

Тевес начинал в родной «Боке Хуниорс» — там он дебютировал в 16 лет ещё в 2001-м. После четырёх лет в Аргентине Карлос решил сменить обстановку, но вместо Европы уехал в Бразилию. В «Коринтиансе» форвард задержался всего на полтора года. За Тевесом охотились «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а он отправился в «Вест Хэм» вместе с другой будущей звездой – Хавьером Маскерано. Получилось очень странно: Карлос объявил о переходе сам в последний день трансферного окна.

В Англии быстро поняли, что Тевес — непростой футболист. В середине сезона-2006/2007 СМИ опубликовали цитаты Карлоса, в которых аргентинец мочил главного тренера команды Алана Пардью и недоумевал, что того уволили так поздно. В конце чемпионата Тевес спас «Вест Хэм» от вылета, забив единственный гол в выездном матче с «Манчестер Юнайтед». Было очевидно, что лондонскую команду он перерос.

Тевес заблистал в «МЮ». А потом обиделся и ушёл в разбогатевший «Сити»

Летом 2007-го Тевес перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сделка была необычной и очень сложной — дошло даже до суда. Дело в том, что права на Карлоса принадлежали не только «Вест Хэму», но и компании Media Sports Investments. Лондонский клуб пытался удержать аргентинца, но в итоге уступил, причём получил за игрока всего £ 2 млн.

В «МЮ» Тевес перешёл в двухгодичную аренду (права остались у Media Sports Investments) и сразу заблистал. Вместе с Уэйном Руни и Криштиану Роналду он образовал убойную связку, которая привела команду к победе в АПЛ и Лиге чемпионов.

В сезоне-2008/2009 было уже не так здорово. Тевес стал меньше играть из-за нового конкурента — Димитара Бербатова. Вдобавок аренда Карлоса подходила к концу, а «МЮ» предлагал не ту зарплату, на которую рассчитывал аргентинец. Летом 2009-го Тевес ненадолго стал свободным агентом и зажёг. Он перешёл к врагам «Юнайтед» — «Манчестер Сити». Новый клуб Карлоса как раз разбогател и активно закупался звёздами. По слухам, Тевес получил в «Сити» контракт на £ 10,5 млн в год. «МЮ» предлагал в два с половиной раза меньше.

В новой команде Тевес сразу стал разрывать. Под горячую руку попал и «Юнайтед» — Карлос под свист трибун «Олд Траффорда» сделал два ассиста. Правда, от поражения «Сити» это не спасло.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Казалось, что Тевес обрёл свою команду и спокойствие, но скандалы продолжились. «Сити» купил Серхио Агуэро, и Карлос (как и в случае с Бербатовым) стал меньше играть. Последствия: обида на главного тренера Роберто Манчини и отъезд на родину. Хотя весной 2012-го форвард всё же вернулся в клуб и помог эпично завоевать первый титул за 44 года.

Спокойно отпраздновать чемпионство Тевес, конечно, не мог. Аргентинец решил припомнить Алексу Фергюсону слова о том, что «Ман Сити» не возьмёт титул, пока он жив. Плакат с надписью «R.I.P. Fergie» — замечательная идея, не правда ли? Пришлось извиняться.

После Англии Тевес круто заехал в «Ювентус», а потом катался между родной «Бокой» и богатым Китаем

В 2013-м Тевес покинул «Манчестер Сити» и стал игроком «Ювентуса». Получилось здорово: 39 голов в 66 матчах, два чемпионства, Кубок, Суперкубок Италии и финал Лиги чемпионов. Карлос был в полном порядке, но в 2015-м неожиданно решил, что пенсия близко. Он уехал в родную «Боку Хуниорс», где его тепло встретили 40 тысяч болельщиков и сам Диего Марадона.

Через полтора года после возвращения Тевес резко поменял планы. Ему упало неприличное предложение от богатых китайцев, и он уехал в «Шанхай Шэньхуа», став самым высокооплачиваемым футболистом в мире. € 40 млн в год — столько не получали ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси. Правда, вместо суперзвезды китайцы получили «пассажира». Тевес сыграл всего 16 матчей, забил 4 гола и растолстел. Поведение Карлоса выбесило владельцев клуба, и в начале 2018-го с ним разорвали контракт. Тевеса это вряд ли расстроило — он заработал лёгкие деньги и вернулся в «Боку».

На родине Тевес сразу взял себя в руки и продолжил зажигать как в старые добрые. 21 гол в 64 матчах — статистика явно не китайского уровня.

А где Тевес сейчас?

Минувшим летом Тевес всё же расстался с «Бокой». Карлос не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции. Трогательные слова: «Думал, что этот момент никогда не наступит. Я здесь, чтобы сказать, что ухожу из клуба. Это не прощание, потому что я всегда буду рядом с людьми «Боки». Я буду там не как футболист, но всегда как человек из народа. Как игрок я отдал всё, поэтому счастлив. Для меня «Бока» — лучший клуб в мире, отец поддерживал её, как и мать, жена и сын. Я не могу лгать им или болельщикам. Это решение исключительно моё. В «Боке» вы должны выкладываться на полную, а я мысленно не в состоянии делать это».

С тех пор Тевес остаётся без клуба, хотя официально карьеру пока не завершил. Сейчас 37-летнему аргентинцу не до футбола. Недавно он судился с государством из-за налогов и проиграл. Карлос считает, что его обворовывают — требуемая сумма в два раза превысила общий доход игрока за 2020 год.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

А ещё недавно Тевеса позвали сыграть в традиционном матче эквадорской «Барселоны» (между прочим, это рекордсмен страны по чемпионским титулам). В начале каждого года команда проводит товарищескую игру и приглашает в свой состав мировую звезду. Там уже засветились такие футболисты, как Роналдиньо, Диего Форлан, Кака, Андреа Пирло, Алессандро Дель Пьеро и старый знакомый Тевеса Хавьер Маскерано. Карлос пока не дал окончательного согласия. Но сложно представить, что ему не хочется на поле.