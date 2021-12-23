Первые трансферы этой зимы уже состоялись. Топ самых дорогих переходов

Недавно мы рассказывали, какие трансферы уже состоялись в РПЛ и какие крупные сделки могут случиться в топ-чемпионатах. И хотя трансферное окно ещё не открылось (практически ни в одной стране мира), несколько значимых сделок уже подтверждено. Собрали топ самых дорогих переходов.

Алекс Кольядо, аренда, из «Барселоны» в «Гранаду»

22-летний вингер не проходил в основной состав «Барселоны» и ушёл в аренду на шесть месяцев. За каталонцев Алекс сыграл всего дважды в карьере, а в этом сезоне вообще не вышел на поле (даже за дубль). В прошлом году испанец выступал за «Барселону Б» и оформил 6+2 по системе «гол+пас» в 16 матчах. В сентябре Кольядо мог стать игроком ЦСКА: из-за сорвавшегося перехода в «Шеффилд Юнайтед» он остался без игровой практики. Армейский клуб был готов забрать полузащитника, так как в России окно закрывалось позже.

Паулиньо, на правах свободного агента в «Коринтианс»

Экс-игрок «Барселоны», кажется, уехал завершать карьеру в Бразилию. Когда у Паулиньо закончится соглашение, ему будет 35 лет. В январе 2019 года бразилец подписал полноценный контракт с «Гуанчжоу Эвергранд» – китайский клуб заплатил за него € 45 млн. Этим летом полузащитник перешёл в «Аль-Ахли», но покинул клуб после четырёх матчей – контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Уго Сике, € 4,5 млн, из «Стандарда» во «Фрайбург»

19-летний бельгиец сыграл 43 матча за «Стандард» и в поисках развития карьеры выбрал Бундеслигу. Сике выступает за сборную Бельгии до 21 года и в ближайшее время может пробиться в главную команду. Правый защитник часто подключается к атакам: отдал пять голевых передач в этом сезоне. В новом клубе Сике придётся решать другие задачи: «Фрайбург», в отличие от «Стандарда», борется за топ-3 в этом году.

Мадука Окойе, € 5 млн, из «Спарты» в «Уотфорд»

Нигерийский вратарь, став игроком «Уотфорда», сразу же отправился обратно в «Спарту» – в аренду. Англичане провернули такой ход, чтобы дать Окойе регулярную практику. Сейчас в «Уотфорде» нет основного голкипера – по восемь матчей в чемпионате сыграли Даниэль Бахман и Бен Фостер. Что касается Окойе, то он основной вратарь голландской «Спарты» уже полтора года.

Себастьян Кордова, € 5 млн, из «Америки» в «Тигрес»

Мексиканец провёл 99 матчей за «Америку», забил 16 мячей и отдал восемь голевых передач. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Мексики – Клаусуру — в 2019 году. Стоит отметить, что Кордова перешёл из команды-лидера к конкурентам.

Винисиус Тобиас, € 6 млн, из «Интернасьонала» в «Шахтёр»

Тобиас стал 13-м бразильцем в «Шахтёре». Защитник перейдёт в команду в феврале 2022 года по достижении совершеннолетия. Тобиас — воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри, играл за юношескую и молодёжную команды. В первой половине 2021 года Винисиус принял участие в 10 матчах за команду U20 и забил один гол.

Тейджон Бьюкенен, € 6,36 млн, из «Нью-Инглэнд» в «Брюгге»

Запомните имя этого канадца, так как он, вероятно, будет одной из звёзд своей сборной на домашнем ЧМ-2026. А может, сверкнёт уже и в Катаре. Бьюкенен забил восемь голов и отдал шесть ассистов в 27 матчах регулярного сезона МЛС, а также отметился забитым мячом в плей-офф. За национальную команду Тейджон провёл 16 матчей, забив три гола.

Диего Вальдес, € 10,6 млн, из «Сантоса Лагуна» в «Америку»

Чилиец продолжит карьеру в другом мексиканском клубе. В сезоне-2021/2022 Вальдес сыграл 17 матчей, отметившись четырьмя мячами и шестью голевыми передачами. Также 27-летний полузащитник выступает за сборную Чили.

Какие переходы состоялись в РПЛ

«Спартак» купил трёх игроков: вратаря Илью Свинова (€ 250 тыс), защитника Даниила Хлусевича (€ 3 млн) и нападающего Шамара Николсона (€ 9 млн).

«Локомотив» заплатил € 3 млн за украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.

ЦСКА расстался с Седриком Гогуа. Его контракт был до 30 июня 2023 года.

«Краснодар» усилил атаку нападающим Эриком Ботхеймом из «Будё-Глимт» (€ 5 млн). 21-летний норвежец подписал контракт до конца июня 2025 года.

«Химки» взяли на правах свободного агента Павла Мамаева.

В тексте использовались данные с Transfermarkt.