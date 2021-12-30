«Челси» — без вратаря, «Ливерпуль» — без форвардов. Как клубы АПЛ переживут Кубок Африки?

С 9 января по 6 февраля в Камеруне пройдёт очередной Кубок Африки. Из-за новых вспышек ковида турнир до последнего был на грани отмены или переноса по датам, но в итоге проблемы удалось локализовать. Африканские сборные уже опубликовали свои заявки.

Естественно, турнир повлияет на все лиги. В том числе и на АПЛ. «Челси» и «Ливерпуль» всё же добились права задействовать африканцев хотя бы в очной встрече, которая состоится 2 января. Мы решили представить, как клубы АПЛ будут справляться с потерей игроков.

Проблем нет: «Тоттенхэм» и три аутсайдера

После восстановления от ковида у «Тоттенхэма» появилась приятная фора относительно других команд АПЛ. Ведь по ней Кубок Африки бьёт слабее всего: в её составе нет ни одного африканца.

Также турнир не волнует «Ньюкасл», «Норвич» и «Лидс», потому что из легионеров у них только игроки из других европейских стран и латиноамериканцы. В составе «Норвича» есть исключение. Эндрю Омобамиделе родился в Ирландии, но у него есть нигерийские корни. Но Омобамиделе решил выступать за сборную Ирландии.

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«МЮ» и «Ман Сити» отправляют по одному игроку

Без больших проблем должен пережить КАН и «Манчестер Юнайтед». В Камерун едет Эрик Байи, который сидит на скамейке уже пятый год и много ошибается, когда получает шанс. На случай, если с Виктором Линделёфом и Гарри Магуайром что-то случится, очень вовремя восстановился Фил Джонс.

Для «Саутгемптона», сезон которого и так складывается не лучшим образом, КАН мог бы послужить серьёзным ударом, но клубу сильно помог Мохаммед Салису. Ганский защитник отказался ехать в сборную и предпочёл помочь команде, в которой он только в этом сезоне смог выиграть конкуренцию. Поэтому единственная потеря «Саутгемптона» – вингер Мусса Дженепо. Он в последнее время потерял место в основе, проиграв молодому Нейтану Телле.

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Рияд Марез получил в сборной Алжира капитанскую повязку, но с точки зрения борьбы за позиции в клубе Кубок Африки пройдёт не вовремя для него самого. Он только заиграл в «Ман Сити», забил в каждом из четырёх последних матчей, в которых вышел в основе – и тут ему приходится прощаться с командой, где ему легко найдётся замена. Есть Джек Грилиш, Фил Фоден, Рахим Стерлинг – каждый из них может заменить Мареза на фланге атаки и не отдать место в основе после его возвращения.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» отправляет на КАН сразу двух игроков, но это касается лишь дальнего конца скамейки. Ни египтянин Трезеге, ни Бертран Траоре из Буркина-Фасо ни разу в этом сезоне не вышли в стартовом составе. А при Джеррарде они вообще не сыграли ни минуты. Небольшого масштаба проблемы и у «Брентфорда»: нигериец Фрэнк Ониика не может считаться игроком основного состава, и месяц без него команда должна прожить без больших проблем.

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Минус лидер: «Челси» без вратаря

«Челси»

До трансфера Эдуара Менди у «Челси» был отрезок, когда команда пропускала после большей части ударов в створ. Сейчас он уезжает в сборную Сенегала – но ситуация не выглядит такой уж драматичной. Кепа Аррисабалага, кажется, решил свои ментальные проблемы и играет в Англии так же круто, как играл в Испании. Кепа – главный герой команды в Кубке Лиги, благодаря ему «Челси» не вылетел из турнира. Сыграть несколько матчей в чемпионате он заслужил вне зависимости от Кубка Африки.

Фото: Getty Images

«Эвертон»

В другое время «Эвертон» не заметил бы потери Алекса Ивоби, но кадровая ситуация внутри команды сейчас настолько плоха, что потеря любого футболиста может стоить дорого. Матч последнего тура отменили, когда в команде остались девять здоровых полевых игроков – и с ковидом была связана потеря всего пяти человек. Не сказать, что Ивоби хорошо играет в этом сезоне, но, например, в последней игре с «Челси» он составил тройку форвардов с двумя 20-летними дублёрами. Хорошо, что восстановился Доминик Калверт-Льюин, но Рафаэлю Бенитесу, видно, не суждено располагать оптимальным составом «Эвертона».

«Бёрнли»

Команда идёт в зоне вылета главным образом из-за слабой атаки: в 15 турах команда забила лишь 14 голов. Пять из них на счету Максвелла Корне, который даже в стартовом составе вышел всего восемь раз. Его поздно купили, ему не сразу начал доверять тренер – но когда Корне начал играть, оказалось, что он может приносить голы на чистом классе. Странно начать зависеть от игрока за какой-то десяток игр – но за время без Корне, который уедет на КАН, «Бёрнли» может недобрать тех самых очков, которых потом не хватит для спасения.

«Брайтон»

Проблемы «Брайтона» могли быть заметно серьёзнее, пробейся на кубок Африки сборная Замбии. Но команда, в которую ездит Энок Мвепу, не прошла квалификацию, и единственной потерей «Брайтона» станет центральный полузащитник Ив Биссума. Проблема серьёзнее потому, что несколько полузащитников «Брайтона» уже травмированы – но как раз Мвепу и может подменить Биссума.

Также «Брайтон» на пару недель покидает габонский форвард Ульрик Энем-Элла, но он ещё даже не дебютировал за первую команду.

«Вулверхэмптон»

Недавно победный гол в ворота «Брайтона» за «Вулверхэмптон» вбил Ромен Сес, который в январе будет играть за сборную Марокко. Другая потеря команды – Вилли Боли, который пока не сыграл в сезоне ни минуты, но он как раз и мог бы пригодиться в отсутствие Сеса. Оба африканца играют в центре обороны, команда давно использует схему с тремя центрбеками – и без них оборонительная мощь клуба, пропустившего всего два гола в последних семи матчах, может исчезнуть.

«Вест Хэм»

Форвард «Вест Хэма» Саид Бенрахма переживает те же проблемы, что и Марез в «Ман Сити», только в меньшем масштабе. Он долго был в команде запасным, в этом сезоне начал регулярно играть – и на важнейшем отрезке сезона вынужден отлучиться в сборную Алжира. Конечно, у «Вест Хэма» есть Майкл Антонио, Джаррод Боуэн, Андрей Ярмоленко, но для команды, которая и так сбавила в атаке (всего пять голов и одна победа в последних шести матчах), такая потеря очень некстати.

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Фото: Getty Images

Огромные потери у «Арсенала», «Ливерпуля» и ещё трёх клубов

Из-за отсутствия Мохамеда Салаха, Наби Кейта и Садио Мане «Ливерпуль» будет вынужден два-три тура АПЛ провести в совсем непривычном для себя стиле. Именно «два-три», потому что время перенесённого матча с «Лидсом» ещё не определено.

Перед отъездом двух главных бомбардиров очень вовремя напомнил о себе Дивок Ориги. В 10 матчах текущего сезона он забил пять голов. За великолепные выходы на замену в «Ливерпуле» его уже называют легендой, но вообще из четырёх начатых в старте матчей Ориги только один закончил без гола. Наверное, можно ожидать тройку форвардов Роберто Фирмино – Ориги – Диогу Жота, первый из которых будет играть значительно глубже. Кейта после восстановления Фабиньо и Джордана Хендерсона в любом случае не должен был оставаться игроком основы.

Фото: Getty Images

«Арсенал»

Дисциплинарные проблемы с Пьер-Эмериком Обамеянгом неожиданно упростили жизнь Микеля Артеты на время КАНа. С Александром Ляказеттом и Габриэлем Мартинелли команда просто сильнее – чисто теоретически Обамеянг смог бы пригодиться как джокер, но для этого ему тем более не стоило пропускать тренировки. Правда, в то же время для «Арсенала» резко выросла значимость другого африканца.

Томас Парти наконец заиграл на топ-уровне. Его классная игра в паре с Гранитом Джакой помогла «Арсеналу» уверенно выиграть центр поля у «Вест Хэма», не говоря о более слабых соперниках. На Кубок Африки едет не только он, но и его первый сменщик Мохамед Эльнени – а это два опорника из трёх имеющихся у Артеты. Ещё одна потеря «Арсенала»: Николя Пепе, в последнее время ставший уверенным запасным.

«Лестер»

Большие проблемы с центром поля испытает «Лестер». В Камерун уезжают лучший опорник команды Онинье Ндиди, его первый сменщик Нампалис Менди, второй – Даниэль Амарти, который в последнее время играет защитника, но имеет большой опыт игры опорником. Брендан Роджерс пробовал играть без чистого опорника, по схеме 3-5-2. Но, во-первых, получалось не очень: «Лестер» много пропускал. А во-вторых, при такой схеме влияние Амарти чувствуется сильнее.

Потери практически невосполнимы. Возможно, мы увидим тройку защитников Чаглар Сёюнджю – Джонни Эванс – Янник Вестергор. В центре поля Юри Тилеманс будет вынужден помогать в опорной зоне Бубакари Сумаре – но это не значит, что схема будет работать хорошо. И это «Лестеру» ещё повезло, что Замбия не пробилась на КАН. Патсон Дака, так сверкнувший в Лиге Европы, может и в январе помогать Джейми Варди – он ничем не слабее Келечи Ихеаначо, который тоже едет на КАН.

«Кристал Пэлас»

У «Кристал Пэлас» потерь всего три, но все они связаны с лидерами. Шейку Куйяте уезжает в сборную Сенегала, Джордан Айю – в ганскую, а Уилфрид Заха – в ивуарийскую. Тут не о чем говорить: «Пэлас» на время Кубка Африки, безусловно, станет слабее. Возможно, Патрик Виейра перейдёт на схему с двумя бомбардирами: Кристианом Бентеке и Одсонном Эдуардом.

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«Уотфорд»

А больше всего игроков на Кубок Африки отправляет команда Клаудио Раньери. Из защитников «Уотфорда» в Камерун едут Виллиам Трост-Эконг и Адам Масина, из хавбеков – Имран Луза, из форвардов – Эммануэль Деннис и Исмаила Сарр. Луза по ходу сезона проиграл конкуренцию, а оставшиеся футболисты очень важны для команды. 5:0 по участникам Кубка Африки по сравнению с «Лидсом», «Норвичем», «Ньюкаслом» могут стать решающей проблемой «Уотфорда» в борьбе за выживание.

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